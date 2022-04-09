Молода українка вказує техніці російських окупантів правильний напрямок руху. ФОТО ДНЯ

Молода українка не стримує емоцій та середніми пальцями показує знищеній російській техніці правильний напрямок руху.

Відповідне фото опублікувала ексголова Нацполіції Хатія Деканоідзе, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, фраза "Русский военный корабль, иди нах#й!", сказана українськими прикордонниками з острова Зміїний на вимогу російських окупантів здатися, стала одним з символів боротьби українського народу з російською навалою.