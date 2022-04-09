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Новини Фото Війна
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Молода українка вказує техніці російських окупантів правильний напрямок руху. ФОТО ДНЯ

Молода українка не стримує емоцій та середніми пальцями показує знищеній російській техніці правильний напрямок руху.

Відповідне фото опублікувала ексголова Нацполіції Хатія Деканоідзе, передає Цензор.НЕТ.

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Молода українка вказує техніці російських окупантів правильний напрямок руху 01

Нагадаємо, фраза "Русский военный корабль, иди нах#й!", сказана українськими прикордонниками з острова Зміїний на вимогу російських окупантів здатися, стала одним з символів боротьби українського народу з російською навалою.

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Деканоідзе Хатія (226)


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Топ коментарі
+32
Наши девушки, матери прекрасны в воспитании сыновей и дочерей. Украинских мам необходимо международное признание - Мамы 21 века!
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09.04.2022 15:23
+26
Украинцы, блокирующие фуры ,герои!!!!! Российские и белорусские фуры на польско-белорусской границе должны покинуть территорию Европейского союза и не въезжать туда до завершения войны в Украине
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09.04.2022 15:32
+16
Останні 50 км житомирської траси це сцена апокаліпсису. Жоден фільм не передасть тієї картини...
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09.04.2022 15:27
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https://t.me/bozhejakekonchene/3718 Новітні дослідження Історії Свиногорії
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09.04.2022 15:20 Відповісти
А дорога хороша.
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09.04.2022 15:21 Відповісти
Останні 50 км житомирської траси це сцена апокаліпсису. Жоден фільм не передасть тієї картини...
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09.04.2022 15:27 Відповісти
Наши девушки, матери прекрасны в воспитании сыновей и дочерей. Украинских мам необходимо международное признание - Мамы 21 века!
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09.04.2022 15:23 Відповісти
Що в інстаграм треба щось запостити ?Яка важлива новина стояти біля спаленого танка і рисуватися.
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09.04.2022 15:24 Відповісти
У одних привілеї у інших обов'язки, совок.
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09.04.2022 15:36 Відповісти
Так, фото дня..Бо туди зараз може снаряд прилітіти...А вона стоїть і фак показує
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09.04.2022 15:49 Відповісти
Красивое!
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09.04.2022 15:28 Відповісти
Украинцы, блокирующие фуры ,герои!!!!! Российские и белорусские фуры на польско-белорусской границе должны покинуть территорию Европейского союза и не въезжать туда до завершения войны в Украине
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09.04.2022 15:32 Відповісти
Там и белорусы тоже участвуют. Но об этом не принято говорить...
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09.04.2022 16:37 Відповісти
Наши Солохи черта в мешке прятали. А Сатану из мешка вытряхнут и растопчут. Одна плешивая голова будет из кровавого месива лысиной сверкать.
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09.04.2022 15:32 Відповісти
И шо, я не могу выкласты фото свого дворичного унука, дэ вин малюйе украйинський флаг , а потим маше йим над головою?..Люди, шо с вами?
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09.04.2022 15:34 Відповісти
И ноги у нее кривоваты...
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09.04.2022 15:36 Відповісти
Ні, то просто називається гіперлаксіте.
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09.04.2022 15:38 Відповісти
Зато они у нее есть и она на них стоит, в отличии от тех доходятелей до Лондона, которые лежат там тремя кучками
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09.04.2022 16:00 Відповісти
А ви що в залицяльники набиваєтесь ? Пф...
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09.04.2022 16:21 Відповісти
твоё дело молча сидеть на бутылке а не засматриваться на чьи то ноги
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09.04.2022 16:25 Відповісти
До чого це фото? Що воно показує? Гнів? Ні. Дівчина ризикує на тлі того грьобаного танку? Ні.
Я б краще подивилася на фото роздачі волонтерської допомоги.
Або на фото, як хтось забирає собі осиротілого песика.
А ще краще - як з рашкована вилазить гнилий лівер. Через очі.
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09.04.2022 15:37 Відповісти
Такі фото теж повинні бути..
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09.04.2022 15:54 Відповісти
Чому повинно? Краще вже посцяти на танк
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09.04.2022 16:19 Відповісти
дівчинці це не дуже зручно робити
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09.04.2022 16:26 Відповісти
Хто на шо вчився, так сказати
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09.04.2022 17:00 Відповісти
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09.04.2022 15:42 Відповісти
******* день видать раз такое фот
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09.04.2022 15:45 Відповісти
И шо, скажете девочка не права?
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09.04.2022 15:49 Відповісти
сто відсотків права..Але з дівана , то не новина, звичайно
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09.04.2022 15:51 Відповісти
Це не новина, це постійна констатація факту напрямку руху.
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09.04.2022 16:09 Відповісти
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09.04.2022 15:54 Відповісти
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:14 Відповісти
звісно, комент видалили, але я перепитаю - брак новин ?
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09.04.2022 16:22 Відповісти
Може і брак.
А ви балуваний ?
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09.04.2022 16:27 Відповісти
Серйозно ? Зараз золотий час журналістики, а нам факи ноунеймів транслюють
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09.04.2022 19:23 Відповісти
Я шото не понял. Ноги кривые, талия непонятна.
Шо, нельзя было найти лучше?
Ну, разве что пугать москалей...
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09.04.2022 16:39 Відповісти
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09.04.2022 16:54 Відповісти
 
 