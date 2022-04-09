Молода українка вказує техніці російських окупантів правильний напрямок руху. ФОТО ДНЯ
Молода українка не стримує емоцій та середніми пальцями показує знищеній російській техніці правильний напрямок руху.
Відповідне фото опублікувала ексголова Нацполіції Хатія Деканоідзе, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, фраза "Русский военный корабль, иди нах#й!", сказана українськими прикордонниками з острова Зміїний на вимогу російських окупантів здатися, стала одним з символів боротьби українського народу з російською навалою.
Топ коментарі
+32 Виктор Дийнега
показати весь коментар09.04.2022 15:23
+26 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар09.04.2022 15:32
+16 Andry Moon
показати весь коментар09.04.2022 15:27
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Я б краще подивилася на фото роздачі волонтерської допомоги.
Або на фото, як хтось забирає собі осиротілого песика.
А ще краще - як з рашкована вилазить гнилий лівер. Через очі.
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
А ви балуваний ?
Шо, нельзя было найти лучше?
Ну, разве что пугать москалей...