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Новости Фото Война
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Молодая украинка указывает технике российских оккупантов правильное направление движения. ФОТО ДНЯ

Молодая украинка не сдерживает эмоции и средними пальцами показывает уничтоженной российской технике правильное направление движения.

Ответное фото опубликовала экс-председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе, передает Цензор.НЕТ.

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Молодая украинка указывает технике российских оккупантов правильное направление движения 01

Напомним, фраза "Русский военный корабель, иди нах#й!", произнесенная украинскими пограничниками с острова Змеиный по требованию российских оккупантов сдаться, стала одним из символов борьбы украинского народа с российским нашествием.

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Деканоидзе Хатия (331)


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Топ комментарии
+32
Наши девушки, матери прекрасны в воспитании сыновей и дочерей. Украинских мам необходимо международное признание - Мамы 21 века!
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09.04.2022 15:23
+26
Украинцы, блокирующие фуры ,герои!!!!! Российские и белорусские фуры на польско-белорусской границе должны покинуть территорию Европейского союза и не въезжать туда до завершения войны в Украине
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09.04.2022 15:32
+16
Останні 50 км житомирської траси це сцена апокаліпсису. Жоден фільм не передасть тієї картини...
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09.04.2022 15:27
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https://t.me/bozhejakekonchene/3718 Новітні дослідження Історії Свиногорії
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09.04.2022 15:20 Ответить
А дорога хороша.
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09.04.2022 15:21 Ответить
Останні 50 км житомирської траси це сцена апокаліпсису. Жоден фільм не передасть тієї картини...
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09.04.2022 15:27 Ответить
Наши девушки, матери прекрасны в воспитании сыновей и дочерей. Украинских мам необходимо международное признание - Мамы 21 века!
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09.04.2022 15:23 Ответить
Що в інстаграм треба щось запостити ?Яка важлива новина стояти біля спаленого танка і рисуватися.
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09.04.2022 15:24 Ответить
У одних привілеї у інших обов'язки, совок.
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09.04.2022 15:36 Ответить
Так, фото дня..Бо туди зараз може снаряд прилітіти...А вона стоїть і фак показує
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09.04.2022 15:49 Ответить
Красивое!
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09.04.2022 15:28 Ответить
Украинцы, блокирующие фуры ,герои!!!!! Российские и белорусские фуры на польско-белорусской границе должны покинуть территорию Европейского союза и не въезжать туда до завершения войны в Украине
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09.04.2022 15:32 Ответить
Там и белорусы тоже участвуют. Но об этом не принято говорить...
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09.04.2022 16:37 Ответить
Наши Солохи черта в мешке прятали. А Сатану из мешка вытряхнут и растопчут. Одна плешивая голова будет из кровавого месива лысиной сверкать.
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09.04.2022 15:32 Ответить
И шо, я не могу выкласты фото свого дворичного унука, дэ вин малюйе украйинський флаг , а потим маше йим над головою?..Люди, шо с вами?
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09.04.2022 15:34 Ответить
И ноги у нее кривоваты...
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09.04.2022 15:36 Ответить
Ні, то просто називається гіперлаксіте.
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09.04.2022 15:38 Ответить
Зато они у нее есть и она на них стоит, в отличии от тех доходятелей до Лондона, которые лежат там тремя кучками
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09.04.2022 16:00 Ответить
А ви що в залицяльники набиваєтесь ? Пф...
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09.04.2022 16:21 Ответить
твоё дело молча сидеть на бутылке а не засматриваться на чьи то ноги
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09.04.2022 16:25 Ответить
До чого це фото? Що воно показує? Гнів? Ні. Дівчина ризикує на тлі того грьобаного танку? Ні.
Я б краще подивилася на фото роздачі волонтерської допомоги.
Або на фото, як хтось забирає собі осиротілого песика.
А ще краще - як з рашкована вилазить гнилий лівер. Через очі.
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09.04.2022 15:37 Ответить
Такі фото теж повинні бути..
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09.04.2022 15:54 Ответить
Чому повинно? Краще вже посцяти на танк
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09.04.2022 16:19 Ответить
дівчинці це не дуже зручно робити
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09.04.2022 16:26 Ответить
Хто на шо вчився, так сказати
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09.04.2022 17:00 Ответить
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09.04.2022 15:42 Ответить
******* день видать раз такое фот
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09.04.2022 15:45 Ответить
И шо, скажете девочка не права?
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09.04.2022 15:49 Ответить
сто відсотків права..Але з дівана , то не новина, звичайно
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09.04.2022 15:51 Ответить
Це не новина, це постійна констатація факту напрямку руху.
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09.04.2022 16:09 Ответить
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09.04.2022 15:54 Ответить
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:14 Ответить
звісно, комент видалили, але я перепитаю - брак новин ?
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09.04.2022 16:22 Ответить
Може і брак.
А ви балуваний ?
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09.04.2022 16:27 Ответить
Серйозно ? Зараз золотий час журналістики, а нам факи ноунеймів транслюють
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09.04.2022 19:23 Ответить
Я шото не понял. Ноги кривые, талия непонятна.
Шо, нельзя было найти лучше?
Ну, разве что пугать москалей...
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09.04.2022 16:39 Ответить
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09.04.2022 16:54 Ответить
 
 