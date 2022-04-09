Молодая украинка указывает технике российских оккупантов правильное направление движения. ФОТО ДНЯ

Молодая украинка не сдерживает эмоции и средними пальцами показывает уничтоженной российской технике правильное направление движения.

Ответное фото опубликовала экс-председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, фраза "Русский военный корабель, иди нах#й!", произнесенная украинскими пограничниками с острова Змеиный по требованию российских оккупантов сдаться, стала одним из символов борьбы украинского народа с российским нашествием.