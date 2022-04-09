Молодая украинка указывает технике российских оккупантов правильное направление движения. ФОТО ДНЯ
Молодая украинка не сдерживает эмоции и средними пальцами показывает уничтоженной российской технике правильное направление движения.
Ответное фото опубликовала экс-председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, фраза "Русский военный корабель, иди нах#й!", произнесенная украинскими пограничниками с острова Змеиный по требованию российских оккупантов сдаться, стала одним из символов борьбы украинского народа с российским нашествием.
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+32 Виктор Дийнега
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+26 Максім ХОЙ #398010
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Я б краще подивилася на фото роздачі волонтерської допомоги.
Або на фото, як хтось забирає собі осиротілого песика.
А ще краще - як з рашкована вилазить гнилий лівер. Через очі.
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
А ви балуваний ?
Шо, нельзя было найти лучше?
Ну, разве что пугать москалей...