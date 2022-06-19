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Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Первые четыре австралийских бронетранспортера M113AS4 доставил Ан-124. Всего в Украину направят 14 машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Австралии.

Отмечается, что пакет военной помощи австралийского правительства на сумму свыше 285 миллионов австралийских долларов включает бронированные автомобили Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.

Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 01
Фото: defence.gov.au

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предоставила Украине чуть больше трети обещанного оружия, - Bild

Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 02
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 03
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 04
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 05
Фото: defence.gov.au

Также смотрите: США направили в Украину еще 11 вертолетов Ми-17. ФОТОрепортаж

Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 06
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 07
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 08
Фото: defence.gov.au
Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4 09
Фото: defence.gov.au

Читайте: Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и предлагает обучение для военных

Милитарный сообщает, что Австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года – M113AS4.

Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также дно M113AS4 защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств. Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.
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Топ комментарии
+56
Австралійцям-респект...
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19.06.2022 21:01
+52
Дякуємо.
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19.06.2022 21:03
+44
Нічого не кажуть, не афішують, а просто мовчки допомогають, респект таким!
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19.06.2022 21:06
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Правила форума Совет форумчан
Австралійцям-респект...
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19.06.2022 21:01 Ответить
Дякуємо.
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19.06.2022 21:03 Ответить
зелень і Мрію не вивезла та дала знищити, щоб вона не перевозила те що треба від союзників .
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19.06.2022 21:04 Ответить
Зелень вже країну збирались здавати, а на Мрію їм було і зовсім насрати.
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19.06.2022 21:07 Ответить
Якщо Мрія не могла вкладати асфальт, то кому вона потрібна була взагалі?
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19.06.2022 21:10 Ответить
не воняй, чувырло...

Мысли вслух: Зеленский, Ермак и их "подвиги"
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19.06.2022 21:48 Ответить
Справжні друзі не ******* як німецькі та французські шльондри, а поставляють зброю навіть з іншої півкулі.
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19.06.2022 21:06 Ответить
Нормальні люди дякують за допомогу,а не вимогають ,як гопники, більше та негайно !!))
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19.06.2022 21:56 Ответить
Тим часом десь за півсвіту від Австралії...

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19.06.2022 21:06 Ответить
Оружие будет доставлено точно в срок (но это не точно).
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19.06.2022 22:07 Ответить
Нічого не кажуть, не афішують, а просто мовчки допомогають, респект таким!
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19.06.2022 21:06 Ответить
Це так, начебто і допомогли, але водночас щоб і не роздротувати окурка.
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19.06.2022 21:07 Ответить
да уж можно сказать и красиво оружие техника....... а ведь красиво......чтобы не говорили...почему чтобы понять простые вещи--- мир ......содружество...... сосуществование....... между странами...... народами .......территориями ----нужны страшные вещи..... война.... бомбежка.... .....горе .....страдания ....слезы...... убийства ранения........ разрушения ........ненависть....... геноцид........ обман .....
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19.06.2022 21:07 Ответить
Дякуємо, гарні коробочки.
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19.06.2022 21:09 Ответить
тоді візьміть у Володі Боневтіка ті, що не пробивають, він їх тисячі заховав під асфальт, якщо Вам не подобаються ті, що дають люди.
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19.06.2022 21:28 Ответить
Не верю
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19.06.2022 21:29 Ответить
Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Джерело: https://censor.net/ua/p3348890
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19.06.2022 21:36 Ответить
Читай уважно:
Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року - M113AS4.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно M113AS4 захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.
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19.06.2022 21:32 Ответить
"Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм"

Оказывается у ак-47 калибр вырос с 7,62 мм до 15 мм?
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19.06.2022 21:32 Ответить
14,5 мм це КПВТ !!!))
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19.06.2022 21:43 Ответить
Менше *****, "свідок секти ак"!
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19.06.2022 22:50 Ответить
Дякуємо Австраліі за допомогу , якої нам наразі дуже бракує 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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19.06.2022 21:10 Ответить
Це добре, Велика подяка Австралії, але треба більше, треба більше озброєння Україні, тому що росія завалила Україну своєю іржавою технікою шістдесятих років.
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19.06.2022 21:10 Ответить
І диких собак Дінго, в додачу, тут ще орки недоїдені лежать.
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19.06.2022 21:13 Ответить
геть худі собачки
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19.06.2022 22:21 Ответить
Ви про орків, чи Дінго?
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19.06.2022 22:54 Ответить
Динго в Австралии ловит крокодилов и акул в мелководье. Орков они будет грызть ещё живыми.
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19.06.2022 23:48 Ответить
де та Австралія... а співчувають і допомагають як добрі сусіди (не всі сусіди такі добрі як Австралія)
(ну ви зрозуміли )))
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19.06.2022 21:13 Ответить
Австралия дает немного. Но зато нет завышенных обещаний.
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19.06.2022 21:21 Ответить
Креилівські пропагандону женуть вселяку шнягу відносно мізерної та несвоєчасної допомоги європейцями!! Мета одна посрати Україну з ЄС,пригальмувати чи навіть зупинити євроінтеграційний процес України!!!)))
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19.06.2022 21:36 Ответить
Московскую пропаганду не смотрю, но тем не менее считаю что помощь оружием от европейских и других союзников может и должна быть больше.
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19.06.2022 22:41 Ответить
не повинна,вони нам нічого не повинні,але просити,іменно просити мусимо,а не шантажувати,вимагати ,і що дадуть те і брати,нажаль такі реалії
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20.06.2022 00:20 Ответить
RESPECT!
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19.06.2022 21:18 Ответить
А дядько Шольц пообіцяє відправити не 4 машини, а 6. В грудні, 2025 року, напевно
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19.06.2022 21:20 Ответить
"Валять шольца" у австралийцев не в традициях.
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19.06.2022 21:23 Ответить
А ттх прочитать лень?
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19.06.2022 21:35 Ответить
"Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм"

Оказывается у ак-47 калибр вырос с 7,62 мм до 15 мм?
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19.06.2022 21:34 Ответить
А при чём тут сраный АК?!
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19.06.2022 22:05 Ответить
Саме так,тому що 14,5 мм це КПВТ !!))
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19.06.2022 22:15 Ответить
Выше в теме, этот бот заявил что броня пробивается даже АК-47. Вероятно настолько "грамотный" что цифру калибра АК, к сожалению не знает.
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19.06.2022 22:23 Ответить
Респект та щира подяка,за таку потрібну допомогу!!!)))
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19.06.2022 21:29 Ответить
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено: противотанковых пушек более 5000 штук; автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов); пистолетов 12 997 штук; винтовок 8218 штук; взрывчатые вещества: 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн; толуола 107 683 тонны; динамита 31 933 тонны); пороха 127 000 тонн; этанола высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров; детонаторов 903 000 штук; радиостанций 35 800 единиц; радиолокаторов 2074 единицы; противолодочных кораблей 105 единиц; торпедных катеров 202 единицы; грузовых судов 90 единиц; подводных лодок 4 единицы; двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки; товарных вагонов 11 075 штук; локомотивов 1981 штука; тракторов 8071 штука; металлорежущих станков 38 100 штук; телефонов 2 500 000 штук; продовольствия 4 478 000 тонн; машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов; оборудования зданий на 10 910 000 долларов; стали 2 800 000 тонн; цветных металлов 802 000 тонн; нефтепродуктов 2 670 000 тонн; химикалий 842 000 тонн; хлопка 106 893 тонны; кожи 49 860 тонн; шин 3 786 000 штук; армейских ботинок 15 417 000 пар; одеял 1 541 590 штук; пуговиц 257 миллионов[35].
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19.06.2022 21:33 Ответить
Vsego uze okolo 400 stuk polucit Ukraina M113 s raznix stran i raznix modifikaciji.stati ix 200 dast,Danija 50,drugyje strani ostalnyje.Etix zavezut ecio mnogo ix jest u mnogix stran
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19.06.2022 21:36 Ответить
Щира подяка всім друзям України і закрема Лієтуве,лісовим браттям бандерівців!!)))
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19.06.2022 22:01 Ответить
God bless you, friends!
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19.06.2022 21:36 Ответить
Спасибо, наши новые БРАТЬЯ!
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19.06.2022 21:44 Ответить
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19.06.2022 21:47 Ответить
якби ми робили Вільху, то менше асхвальтували доріг.
Діду Байден, де "наші" ХІМАРСИ ?
В.А.Зеленський "Вирване з контексту"
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19.06.2022 22:24 Ответить
Та нашо та Вільха, лохи нам ще зброї пришлють, а ви українці потім за неї розрахуєтесь, а ми в ОП відосік класний забабахаєм.
В . Зеленський
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19.06.2022 23:08 Ответить
К чему тут это постить? Вы мозги включайте.
Все места производства ольхи уже разбомблены рашистами. Где вы собираетесь её производить? За границей разве что.
Американцы же нам шлют готовый продукт, главное, чтобы мы продержались и не проиграли.
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20.06.2022 12:15 Ответить
шоб ты следующий раз голосовал не сракой... а умом. может и войны не было. если б твой
избранный през клепал ракеты , а не асфальт..
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20.06.2022 15:43 Ответить
AC⚡DC
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19.06.2022 22:09 Ответить
Они еще там кенгуру и коалочек малюют. Вы лучше присылайте все что у вас там во дворике на заднем плане стоит)) Гусеницы мы разрисовать и сами можем.....маскальскими кишками...
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19.06.2022 22:13 Ответить
Та й переклад напевно виглядав би краще як " "Разом з Украiною".

Thanks Australians!
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20.06.2022 00:45 Ответить
Це нормальна техніка для людей, а не савдепівські БМП
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19.06.2022 23:06 Ответить
подяка, близьким далеким друзям,
взяли і відправили,
а не як шольц третій місяць тільки обіцяє
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20.06.2022 00:15 Ответить
Переклад кривий. "Разом з Украiною" треба.
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20.06.2022 00:43 Ответить
Пороха- до трибуналу! Злодюга та жмот. А його сина -Сьому - на фронт!
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20.06.2022 05:13 Ответить
А теперь ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на карту мира, где находится Германия и где Австралия , разницу чувствуете ?
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20.06.2022 07:05 Ответить
Там ещё батальон кенгруру плывёт, просто океан большой.
Мало не покажется.
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20.06.2022 09:35 Ответить
Нашим треба вже робити антикумулятивні решітки поки не пізно ! Без них нікуди !
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20.06.2022 13:34 Ответить
Зедроти прої..али Мрію так би більше влізло !
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20.06.2022 14:04 Ответить
все время ипучие кацапы трындели шо мы братья, а западный мир враги, но ...оказалось что кацапы твари конченные а весь западный мир нам братья...
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20.06.2022 15:40 Ответить
 
 