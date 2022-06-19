Австралия отправила в Украину четыре бронемашины M113AS4. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Первые четыре австралийских бронетранспортера M113AS4 доставил Ан-124. Всего в Украину направят 14 машин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Австралии.
Отмечается, что пакет военной помощи австралийского правительства на сумму свыше 285 миллионов австралийских долларов включает бронированные автомобили Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.
Милитарный сообщает, что Австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года – M113AS4.
Машина имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также дно M113AS4 защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств. Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.
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Мысли вслух: Зеленский, Ермак и их "подвиги"
Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року - M113AS4.
Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно M113AS4 захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.
Оказывается у ак-47 калибр вырос с 7,62 мм до 15 мм?
(ну ви зрозуміли )))
Оказывается у ак-47 калибр вырос с 7,62 мм до 15 мм?
Діду Байден, де "наші" ХІМАРСИ ?
В.А.Зеленський "Вирване з контексту"
В . Зеленський
Все места производства ольхи уже разбомблены рашистами. Где вы собираетесь её производить? За границей разве что.
Американцы же нам шлют готовый продукт, главное, чтобы мы продержались и не проиграли.
избранный през клепал ракеты , а не асфальт..
Thanks Australians!
взяли і відправили,
а не як шольц третій місяць тільки обіцяє
Мало не покажется.