Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и предлагает обучение для военных
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Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и 35 БМП.
Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, в настоящее время Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.
Относительно новых поставок оружия Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить на данный момент.
По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктажом или обучением для украинских войск на словенской земле.
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зброя як і гроші ******* тишу)
і щоб орки вже на власній шкірі відчули "тихе" навчання бійців
Але поки що контракт заключили на 45 боксерів. Дивно що тільки 35 бмп віддають
ПОВАГА!