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Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и предлагает обучение для военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

словенія

Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и 35 БМП.

Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, в настоящее время Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Относительно новых поставок оружия Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить на данный момент.

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По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктажом или обучением для украинских войск на словенской земле.
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Топ комментарии
+39
Респект братьям-славянам !!!
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17.06.2022 19:39
+34
ДЯКУЄМО, ДРУЗІ....СЕРДЕШНЄ....
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17.06.2022 19:39
+17
Обучение военных предлагают вслед за таким же предложением Англии. Значит быстро надо составлять списки бойцов и бегом учиться.
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17.06.2022 19:48
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Респект братьям-славянам !!!
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17.06.2022 19:39 Ответить
ДЯКУЄМО, ДРУЗІ....СЕРДЕШНЄ....
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17.06.2022 19:39 Ответить
Обучение военных предлагают вслед за таким же предложением Англии. Значит быстро надо составлять списки бойцов и бегом учиться.
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17.06.2022 19:48 Ответить
швидше за все що українські бійці вже проходять навчання і в Словаччині і у Британії
зброя як і гроші ******* тишу)
і щоб орки вже на власній шкірі відчули "тихе" навчання бійців
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17.06.2022 20:18 Ответить
Ставр, Словенія і Словаччина, це різні держави.
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17.06.2022 20:24 Ответить
Ні. Словенія ще може допомогти. Може допомогти 50 танками Т-72, якщо німці перестануть бути рагулями і поставлять їм 50 Леопардів.
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17.06.2022 19:50 Ответить
Там на Боксеры, вроде договаривались. А что за БМП - М80А?
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17.06.2022 20:13 Ответить
Німці пообіцяли Словенії боксери в обмін на Т-72.
Але поки що контракт заключили на 45 боксерів. Дивно що тільки 35 бмп віддають
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17.06.2022 22:45 Ответить
Щиро дякуємо.
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17.06.2022 20:10 Ответить
RESPECT!
ПОВАГА!
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17.06.2022 20:14 Ответить
Щоб ви розуміли, населення Словенії - 2 млн, військо - 9550 осіб, було 52 БМП М-80А, з яких віддали 35. Якби в Шольца була хоч якась совість, він мав би після цього піти у відставку. Але... зброя у нього є, а совісті - немає.
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17.06.2022 20:17 Ответить
подяка Словенії
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17.06.2022 20:25 Ответить
Легенький піхотний батальйон вже є з чого зліпити, або відновити пошарпану бригаду
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17.06.2022 20:28 Ответить
👍Дякуємо!
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17.06.2022 20:46 Ответить
Словенія не Німетчина. Маленька країна з великим серцем.
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17.06.2022 23:22 Ответить
 
 