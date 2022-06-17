Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання для військових
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Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 БМП.
Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, наразі Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї цими днями ще триває.
Щодо нових поставок зброї, Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на цей момент.
За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військ на словенській землі.
Топ коментарі
+39 Elvis2
показати весь коментар17.06.2022 19:39
+34 Олександр Гуменюк 7558ec9c
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+17 Нефтекачка Безнадега
показати весь коментар17.06.2022 19:48
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зброя як і гроші ******* тишу)
і щоб орки вже на власній шкірі відчули "тихе" навчання бійців
Але поки що контракт заключили на 45 боксерів. Дивно що тільки 35 бмп віддають
ПОВАГА!