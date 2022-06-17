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Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання для військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

словенія

Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 БМП.

Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, наразі Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї цими днями ще триває.

Щодо нових поставок зброї, Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на цей момент.

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За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військ на словенській землі.
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Топ коментарі
+39
Респект братьям-славянам !!!
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17.06.2022 19:39
+34
ДЯКУЄМО, ДРУЗІ....СЕРДЕШНЄ....
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17.06.2022 19:39
+17
Обучение военных предлагают вслед за таким же предложением Англии. Значит быстро надо составлять списки бойцов и бегом учиться.
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17.06.2022 19:48
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Респект братьям-славянам !!!
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17.06.2022 19:39 Відповісти
ДЯКУЄМО, ДРУЗІ....СЕРДЕШНЄ....
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17.06.2022 19:39 Відповісти
Обучение военных предлагают вслед за таким же предложением Англии. Значит быстро надо составлять списки бойцов и бегом учиться.
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17.06.2022 19:48 Відповісти
швидше за все що українські бійці вже проходять навчання і в Словаччині і у Британії
зброя як і гроші ******* тишу)
і щоб орки вже на власній шкірі відчули "тихе" навчання бійців
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17.06.2022 20:18 Відповісти
Ставр, Словенія і Словаччина, це різні держави.
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17.06.2022 20:24 Відповісти
Ні. Словенія ще може допомогти. Може допомогти 50 танками Т-72, якщо німці перестануть бути рагулями і поставлять їм 50 Леопардів.
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17.06.2022 19:50 Відповісти
Там на Боксеры, вроде договаривались. А что за БМП - М80А?
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17.06.2022 20:13 Відповісти
Німці пообіцяли Словенії боксери в обмін на Т-72.
Але поки що контракт заключили на 45 боксерів. Дивно що тільки 35 бмп віддають
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17.06.2022 22:45 Відповісти
Щиро дякуємо.
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17.06.2022 20:10 Відповісти
RESPECT!
ПОВАГА!
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17.06.2022 20:14 Відповісти
Щоб ви розуміли, населення Словенії - 2 млн, військо - 9550 осіб, було 52 БМП М-80А, з яких віддали 35. Якби в Шольца була хоч якась совість, він мав би після цього піти у відставку. Але... зброя у нього є, а совісті - немає.
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17.06.2022 20:17 Відповісти
подяка Словенії
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17.06.2022 20:25 Відповісти
Легенький піхотний батальйон вже є з чого зліпити, або відновити пошарпану бригаду
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17.06.2022 20:28 Відповісти
👍Дякуємо!
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17.06.2022 20:46 Відповісти
Словенія не Німетчина. Маленька країна з великим серцем.
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17.06.2022 23:22 Відповісти
 
 