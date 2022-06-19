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Германия (6017) оружие (9393)

Германия предоставила Украине чуть больше трети обещанного оружия, - Bild

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,зеленський,шольц

С 24 февраля Украина получила от Германии 35% обещанной военной помощи на сумму 192 млн евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Согласно мониторингу Ukraine Support Tracker института IfW в Киле, разница между обещанными и осуществленными поставками оружия очень велика.

До 7 июня Германия пообещала Украине помощь в 542 млн евро. Это четвертое место после США, Польши и Великобритании. Однако до сих пор осуществлены поставки на 192 млн евро – 35%. Поэтому ФРГ занимает восьмое место в списке стран, поставляющих оружие Украине.

Больше всего оружия пообещали США (на 4,14 млрд евро). Они также лидируют по поставкам (на 1,97 млрд евро) – это составляет 48% обещанного. Страны, поставившие 100% обещанного оружия, – Норвегия, Франция, Латвия, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Хорватия, Болгария, Австрия, Румыния и Польша. Хотя общий объем снабжения там ниже, чем в Германии.

Читайте также: Шольц о поставках оружия Украине: "Оно прибудет вовремя"

Отмечается, что в последнее время количество обещанного оружия ФРГ повысилось. Этим объясняется разница между обещаниями и поставками.
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Топ комментарии
+7
Ніззя Вову Чонграчського чіпати, бо він герой, боневтік.
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19.06.2022 00:32
+4
ОК, мое понимание германского вопроса - не хотят давать оружие, хотят откупиться деньгами - гут, нехай дают деньги. Лучше так, чем никак.
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19.06.2022 00:08
+4
А ты лично чем ускорил победу? Подбил пару танков? Или на Цензоре обосрать президента- это считается " круто"?
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19.06.2022 00:17
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Зараз Шольц все швидко вирішить (ні)
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18.06.2022 23:49 Ответить
Хитрозроблений ганс.
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18.06.2022 23:51 Ответить
З давньогерманської слово "шольц" перекладається як "********".
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18.06.2022 23:57 Ответить
Може слизький,ніякий?
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19.06.2022 00:51 Ответить
з паршивого бараняти хочь щось..
там е протитакнові якись - яки пиндячать кацапню,
е там щось..., а шо не сміла немчучня? - ну не сміла...
в нас тока 95ті підараси самі сміливи...
хоч ленка не здає позиції україньскі - в 14му здавала - аж ґай шумів...
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19.06.2022 00:01 Ответить
Тоді ой. Цієї зброї досиатньо,аби захистити Німеччину. Зганьбилися,як завжди
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19.06.2022 00:03 Ответить
Нам Зе взагалі обіцяв «шашлики на день Пабеды»
Який там відсоток?
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19.06.2022 00:04 Ответить
А ты лично чем ускорил победу? Подбил пару танков? Или на Цензоре обосрать президента- это считается " круто"?
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19.06.2022 00:17 Ответить
Ніззя Вову Чонграчського чіпати, бо він герой, боневтік.
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19.06.2022 00:32 Ответить
Нє Прєзідента ніззя. А обісраного зє й обсерати нетреба
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19.06.2022 00:53 Ответить
Німці найгероїчніша нація в Світі!!! В борделі
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19.06.2022 00:04 Ответить
сказав нащадок вати обриганої яка дряпала 4 місяців до масквабада і повзла 4 роки до Берліна)))
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19.06.2022 00:09 Ответить
Ти нащадок обісцяного лайна,прикуси свинячого ясика,відморожене. Щось небачив тебе паскуду захищаючим Київ. Гнидятина
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19.06.2022 00:55 Ответить
а тебе что - немцы что то должны, обещали, договоры какие нибудь с нами у них...просвети будь ласка...вот мы понад 8 рочкив в недружних видносинах с сусидом...и шо??? дали и на том спасибки...иди загляни в шоколадный глаз вместе с (зе)...
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19.06.2022 00:25 Ответить
Заглядати в ануси будеш ти. А,особисто мені ганси,дуже багато винні Й навчися нікчемо поводитися належним чином .Нащадку кріпаків й комуняк
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19.06.2022 01:00 Ответить
Хорош уже шольцу шольца валять 😁😁😁
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19.06.2022 00:05 Ответить
"Валяння шольця" продовжується.
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19.06.2022 00:05 Ответить
Самое обидно: что бы нашим оружием научиться пользоваться украинским военным нужно быть такими же ******* как шольц. И на это им нужно 3 года. Дбл блт
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19.06.2022 00:07 Ответить
****, там просто методичка и понеслась. Ну мы так учились в универе.
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19.06.2022 00:09 Ответить
Наблюдав. Дві-три години,й работають,наче все життя. А потім приходять й очі вилупляють,яким чином в їхньої техніки з'явився новий функціонал. Й зазивають досебе працювати
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19.06.2022 01:05 Ответить
ОК, мое понимание германского вопроса - не хотят давать оружие, хотят откупиться деньгами - гут, нехай дают деньги. Лучше так, чем никак.
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19.06.2022 00:08 Ответить
Лучше б довели до ума дела своего деда старины гитляра и разебенили маскву 😈😈😈
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19.06.2022 00:10 Ответить
Мне вермахт импонирует больше чем красная армия. Немцы мою пробабку не пытались отодрать в отличии от дидов. Смерть дидам. Не навижу дидов!!!
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19.06.2022 00:16 Ответить
у Вермахті за мародерство і "сношеніє с местнимі",дюже чпокали,бо падав бойовий дух,якщо уж дюже хотілось чпок-чпок,завжди будь-ласка,до польового борделю,з "расово-правильними" співробітниками)))
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19.06.2022 00:26 Ответить
нікому там доводити діло адіка до кінця,та сама європка і ті самі англосакси зробили з гансів цю саму "ліверну ковбасу" а тепер хлопають очима,а хто це ***** зробив,і чому вони такі тепер,ні після першоії світової,ні після другої,ніхто висновків не зробив,самі знищили в німцях їх пасіонарність,і тепер дивуються чого то вони такі цинічні сволоти,тільки японцям пощастило якось зберегти свій дух,і то тільки тому що то острови,і янки там не були в такому становищі,суперменів як і в НІМЕЧЧИНІ
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19.06.2022 00:24 Ответить
Вони й з Наполеоном недуже справлялися
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19.06.2022 01:06 Ответить
німця бачили? - за його сосіску і пиво заплатить українець.. - жлоби ще ті...
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19.06.2022 00:13 Ответить
Если бы объеденились с гитлеровцами и пошли ******* совок щас тут были бы автобаны и ездили бы мы на норм тачках и этой всей херни бы не было. Германманская империя признавала Украину после первой мировой независимым государством...
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19.06.2022 00:20 Ответить
А,за дркгої засцяла визнати,тому й зазнала поразки. Але,ж невчать власної історії
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19.06.2022 01:08 Ответить
так дають бабло,чи за чий рахунок всі такі гостинні до біженців? крім того і зброю дають,новина така смішненька,янки теж не дали всього обіцяного,тільки половину,(і це при системі логістики США),гансів же стібають що ті дали лише третину,то хто тут ще повільний,тут деякі недорозвинуті скавулять що на поставки нам зброї працює весь!)))) флот забезпечення США,ті долбоящери хоч гуглили як виглядають кораблі-склади КМП США чи власне флоту,і що ЛИШЕ ОДИН такий корабель може перевезти))
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19.06.2022 00:14 Ответить
незважаючі на криворогату перхоть.. - бьються хлопці до смерті...
до перемоґи...
на банковій сама мерзота предательска криворогата засіла...
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19.06.2022 00:11 Ответить
Зараз вже є новий сленг , валяти шольца-тупо нає...ть.Макроніть- багато і марно базікати,телефонувати.
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19.06.2022 00:27 Ответить
А що там Німеччина наобіцяла - 30 старих Шмайсерів прислати ?
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19.06.2022 00:28 Ответить
просто у путина есть компромат на Шольца как тот отсасывал у русского солдата срочника... поэтом Шольц и саботирует поставки вооружения
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19.06.2022 00:38 Ответить
Може німці хочуть знову Польщу захопити що зброю не дають? Баба Меркель могла з Пуйлом домовитись запросто.
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19.06.2022 00:40 Ответить
Вони поляків най..ть з танками. Нерівно дихають?
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19.06.2022 01:11 Ответить
Т.е. даже наобещать смогли только на 4е место) Мы грит вторые после США)))
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19.06.2022 00:44 Ответить
Звикли ганси сидіти під обороною США
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19.06.2022 01:12 Ответить
Сербія чекає свого вступу до ЄС вже 20 років. Без зброї цей статус - ніщо. Без військового успіху перспектива членства України в Європейському Союзі є порожньою обіцянкою. І щодо цього Олаф Шольц нічого не привіз із собою в Україну, на відміну від грандіозних обіцянок, які він колись давав перед можливою поїздкою
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19.06.2022 02:10 Ответить
Запад учит нерадивого новичка, что оружие надо иметь свое. (Тогда и продавать его можно, по такому пути пошла Турция). Кто виноват, что ученик тупой? Что до нехорошей Германии, то справедливости ради надо отметить очень хорошо себя показавшие Панцерфаусты.
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19.06.2022 06:32 Ответить
Президент Германии Штайнмайер против поставок оружия ...а глава СИЛ Анналена Бербок За...сам же канцлер популист в роде Зелемойских Кучмистов...
Типа лебедь так и щука...
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19.06.2022 07:10 Ответить
Ай-яй-яй! Розорилися бюргери!
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19.06.2022 08:40 Ответить
Всі дають те що можуть або що хочуть, бо дають свою зброю і назавжди, бо навряд чи вона вціліє в жерновах війни. А наша влада тільки клянчить і нічого не робить сама для відродження ВПК країни. Вже майже 4 місяці війни, а вони тільки починають розуміти що без своєї зброї нам не перемогти, бо західна зброя то капля в морі....
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19.06.2022 09:53 Ответить
чому наша влада не підготувалась до широкомасштабного вторгнення ерефії?
8 ми років було замало?
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19.06.2022 20:22 Ответить
 
 