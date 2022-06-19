Німеччина надала Україні трохи більше третини обіцяної зброї, - Bild
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З 24 лютого Україна отримала від Німеччини 35% обіцяної військової допомоги на сумму 192 млн євро.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Згідно з моніторингом Ukraine Support Tracker інституту IfW у Кілі, різниця між обіцяними та здійсненими поставками зброї дуже велика.
До 7 червня Німеччина пообіцяла Україні допомогу на 542 млн. євро. Це четверте місце після США, Польщі та Великої Британії. Проте досі здійснено постачання на 192 млн. євро – 35%. Тому ФРН посідає восьме місце у списку країн, які постачають зброю Україні.
Найбільше зброї пообіцяли США (на 4,14 млрд. євро). Вони також лідирують з постачання (на 1,97 млрд євро) – це становить 48% обіцяного. Країни, які поставили 100% обіцяної зброї – Норвегія, Франція, Латвія, Італія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, Хорватія, Болгарія, Австрія, Румунія та Польща. Хоча загальний обсяг постачання там нижче, ніж у Німеччині.
Зазначається, що останнім часом кількість обіцяної ФРН зброї підвищилася. Цим пояснюється різниця між обіцянками та поставками.
Будь ласка, зачекайте...
там е протитакнові якись - яки пиндячать кацапню,
е там щось..., а шо не сміла немчучня? - ну не сміла...
в нас тока 95ті підараси самі сміливи...
хоч ленка не здає позиції україньскі - в 14му здавала - аж ґай шумів...
Який там відсоток?
до перемоґи...
на банковій сама мерзота предательска криворогата засіла...
Типа лебедь так и щука...
8 ми років було замало?