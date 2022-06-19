Німеччина надала Україні трохи більше третини обіцяної зброї, - Bild

З 24 лютого Україна отримала від Німеччини 35% обіцяної військової допомоги на сумму 192 млн євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Згідно з моніторингом Ukraine Support Tracker інституту IfW у Кілі, різниця між обіцяними та здійсненими поставками зброї дуже велика.

До 7 червня Німеччина пообіцяла Україні допомогу на 542 млн. євро. Це четверте місце після США, Польщі та Великої Британії. Проте досі здійснено постачання на 192 млн. євро – 35%. Тому ФРН посідає восьме місце у списку країн, які постачають зброю Україні.

Найбільше зброї пообіцяли США (на 4,14 млрд. євро). Вони також лідирують з постачання (на 1,97 млрд євро) – це становить 48% обіцяного. Країни, які поставили 100% обіцяної зброї – Норвегія, Франція, Латвія, Італія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, Хорватія, Болгарія, Австрія, Румунія та Польща. Хоча загальний обсяг постачання там нижче, ніж у Німеччині.

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Зазначається, що останнім часом кількість обіцяної ФРН зброї підвищилася. Цим пояснюється різниця між обіцянками та поставками.