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72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

18 июня воины 72-й механизированной бригады из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 ВС РФ и захватили в плен российского воздушного террориста.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, им оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер" и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника - 205 тысяч рублей в месяц.

Федорчуков на допросе отметил, что целью его атаки являлся ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировки украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине - особый счет, у этих руки по локоть в крови, они - специалисты по убийству мирных жителей.

"Из интересного - российская авиация испытывает большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор "Гармин" и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ. Не доверяют своему "Глонас", все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько "Гарминов" используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижение? Это были бы ценные данные", - отмечает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 72-й ОМБр сбили "Иглой" российский Су-25 в Донецкой области

Кроме того, он отмечает: также важно, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает. Разумеется, пленный наемник "Вагнера" ​​– это важный приз. Следует показать, к каким страшным последствиям приводит российский воздушный террор.

На фото: российский террорист Федорчуков - родом из Владивостока; вот он на фото со своей семьей, которую он содержит, сбрасывая бомбы на украинских женщин и детей, уничтожая наши города.

72-я бригада захватила в плен летчика-вагнеровца Федорчукова, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+53
приговорить к высшей мере наказания
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20.06.2022 09:51
+33
Хряк, свиноматка і два помьйота...
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20.06.2022 10:05
+30
Федорчук став ФедорчукОВ....

Таких пдарасів, які соромилися свого походження і русифікували свої прізвища... в полон брати не треба.... Це саме найкончініше, що може бути....гірше навіть за цапа-москаля
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20.06.2022 10:10
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раніш казали "поскреби русского - найдешь татарина". Баширов, Юнусов, Тургенев, Юлдашев, Бусаев, Сафин - все татарские фамилии
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20.06.2022 14:54 Ответить
Гнида, ще й мабуть кров має українську, манкурт...
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20.06.2022 14:59 Ответить
Припудренный ливер , там все такие ******...
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20.06.2022 15:05 Ответить
ФедорчукОВ - оці гниди найнебезпечніші, на рівні підсвідомості ці суки розуміють якого вони роду і ненавидять нас ще більше. Позстріляти намісці не прогадаєте точно
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20.06.2022 16:25 Ответить
А чому на фотці Потап?
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20.06.2022 16:32 Ответить
Потому, что ты в глаза долбишся.
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20.06.2022 17:53 Ответить
А чого ти таке бидло Андрюша?Ще й без почуття гумору?
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20.06.2022 18:18 Ответить
к сожалению поменяют, и будет снова бомбить наши города
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20.06.2022 16:54 Ответить
Треба робити ампутації кінцівок, типу такий прилетів, ми ні - ні.
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20.06.2022 22:57 Ответить
ФедорчукОВ!
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20.06.2022 18:12 Ответить
Ну норм.. Наш хлоп забацав десь на вахті. А щоб скрєпно, тому і "ОВ".
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20.06.2022 20:56 Ответить
Семейство кнуров
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20.06.2022 18:46 Ответить
відрубіть йому голову
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20.06.2022 19:20 Ответить
Воистину деньги не пахнут.
Папка на деньги за убиенных людей дочурке и сынишке покупает подарки. Телефон там дорогой. Чтобы в школе не стыдно было. Папка по заграницам мотается.
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20.06.2022 19:39 Ответить
УРОДЫ... Снаружи и внутри...
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20.06.2022 19:50 Ответить
Зря.... Верещучка и ОП поменяют на гражданского....
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20.06.2022 20:29 Ответить
Зря.... Верещучка и ОП поменяют на гражданского....
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20.06.2022 20:30 Ответить
То у них і льоччікі єсть? Ніфіґасє упаковані комерси...
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20.06.2022 20:31 Ответить
гармин отследить невозможно. это пассивное устройство оно только принимает сигналы. если он пользуется навигацией смартфона подключенного к сети, то да можно. Но я думаю что его смартфон также отключен от сети и он пользуется оффлайн картами..
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20.06.2022 22:11 Ответить
США легко может перенастроить GPS спутники для работы в особом режиме над территорией отдельных государств. Проблема в том, что и США и мы тоже этой системой пользуемся. На случай войн должна быть особая система спутниковой навигации, не доступная всем и вся. И возможно она есть, не исключаю, что и сутники Маска и спутники глобальной тедлефонии умеют это делать.
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21.06.2022 07:03 Ответить
теоретически можно отключать навигацию над Украиной когда в воздухе большое число росеянских самолетов , но тогда для ЗСУ пользующей ГПС тоже будет навигация потеряна. в данной ситуации можно блокировать обновление карт через интернет для **** из россии. это проще. можно им вирусы засылать через апдейт.
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20.06.2022 22:16 Ответить
у росіян є глонас. військові використовують більш точний джпс або глонас він і є зашифрований
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21.06.2022 11:11 Ответить
чому США до цих пір дозволяє своїм супутникам навігації транслювати сигнали над територією паРаші??? Супутники навігації МАЮТЬ БУТИ ВІДКЛЮЧЕНІ під час прольоту над територією спадкоємця тюрми народів! В тюрмі навігація НЕ ПОТРІБНА.
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20.06.2022 22:19 Ответить
Так американці і не тільки можуть відстежувати їх переміщення.
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21.06.2022 06:01 Ответить
При попытке к бегству... и весь разговор.
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21.06.2022 09:11 Ответить
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