72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО

18 июня воины 72-й механизированной бригады из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 ВС РФ и захватили в плен российского воздушного террориста.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, им оказался майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании "Вагнер" и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника - 205 тысяч рублей в месяц.

Федорчуков на допросе отметил, что целью его атаки являлся ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировки украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине - особый счет, у этих руки по локоть в крови, они - специалисты по убийству мирных жителей.

"Из интересного - российская авиация испытывает большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор "Гармин" и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ. Не доверяют своему "Глонас", все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько "Гарминов" используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижение? Это были бы ценные данные", - отмечает Бутусов.

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Кроме того, он отмечает: также важно, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает. Разумеется, пленный наемник "Вагнера" ​​– это важный приз. Следует показать, к каким страшным последствиям приводит российский воздушный террор.

На фото: российский террорист Федорчуков - родом из Владивостока; вот он на фото со своей семьей, которую он содержит, сбрасывая бомбы на украинских женщин и детей, уничтожая наши города.