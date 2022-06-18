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Бойцы 72-й ОМБр сбили "Иглой" российский Су-25 в Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігла

Военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев 18 июня сбили с ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Мы снова на Донетчине.

И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше.

Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба", - констатируют в бригаде.

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Топ комментарии
+42
Героям Слава!
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18.06.2022 12:08
+24
Слава Героям! Боже помогай и дальше уничтожать русню
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18.06.2022 12:03
+21
давай іщьо!!!!
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18.06.2022 12:01
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давай іщьо!!!!
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18.06.2022 12:01 Ответить
Слава Героям! Боже помогай и дальше уничтожать русню
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18.06.2022 12:03 Ответить
Гдє жє, ти, Маруся, з кем тепер гуляєш, аднаво цілуєш, а мєнє кусаєш.... (с)
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18.06.2022 12:05 Ответить
"сегодня праздник в руцких вдов
сегодня будут танцы! ...."
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18.06.2022 12:07 Ответить
Военные 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев захватили в плен пилота Су-25, сбитого сегодня утром в Донецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.
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18.06.2022 14:57 Ответить
Героям Слава!
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18.06.2022 12:08 Ответить
Та,ні! Вчора, здаєтьмя, гвинтокрил Стінгером приземлили.
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18.06.2022 12:18 Ответить
Та там незрозуміло досі - хто і чим...
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18.06.2022 12:30 Ответить
06.06.2022 21:36

и не неси пургу...!
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18.06.2022 12:35 Ответить
Була ще така версія

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18.06.2022 12:39 Ответить
Почему все время совковой Иглой? Где американское оружие, или оно не так эффективно.
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18.06.2022 12:32 Ответить
По суті - одне й те саме! ТТХ - схожі
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18.06.2022 12:34 Ответить
орк сумел упасть на бошки своим
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18.06.2022 13:36 Ответить
Яка різниця - чим приземлили?
Головне - приземлили!
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18.06.2022 12:59 Ответить
Наші хлопці молодці і мужні вояки , так як мочать орків і в небі , і на землі 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊‼️
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18.06.2022 13:07 Ответить
хоч цеглиною збили... не важливий метод - важливий результат.
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18.06.2022 13:08 Ответить
 
 