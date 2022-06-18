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Бойцы 72-й ОМБр сбили "Иглой" российский Су-25 в Донецкой области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев 18 июня сбили с ПЗРК "Игла" российский самолет Су-25 в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.
"Мы снова на Донетчине.
И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше.
Су-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба", - констатируют в бригаде.
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