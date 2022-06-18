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Бійці 72-ї ОМБр збили "Іглою" російський Су-25 на Донеччині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігла

Військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців 18 червня збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25 в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Ми знову на Донеччині.

І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше.

Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба", - констатують у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+42
Героям Слава!
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18.06.2022 12:08
+24
Слава Героям! Боже помогай и дальше уничтожать русню
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18.06.2022 12:03
+21
давай іщьо!!!!
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18.06.2022 12:01
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давай іщьо!!!!
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18.06.2022 12:01 Відповісти
Слава Героям! Боже помогай и дальше уничтожать русню
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18.06.2022 12:03 Відповісти
Гдє жє, ти, Маруся, з кем тепер гуляєш, аднаво цілуєш, а мєнє кусаєш.... (с)
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18.06.2022 12:05 Відповісти
"сегодня праздник в руцких вдов
сегодня будут танцы! ...."
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18.06.2022 12:07 Відповісти
Военные 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев захватили в плен пилота Су-25, сбитого сегодня утром в Донецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.
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18.06.2022 14:57 Відповісти
Героям Слава!
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18.06.2022 12:08 Відповісти
Та,ні! Вчора, здаєтьмя, гвинтокрил Стінгером приземлили.
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18.06.2022 12:18 Відповісти
Та там незрозуміло досі - хто і чим...
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18.06.2022 12:30 Відповісти
06.06.2022 21:36

и не неси пургу...!
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18.06.2022 12:35 Відповісти
Була ще така версія

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18.06.2022 12:39 Відповісти
Почему все время совковой Иглой? Где американское оружие, или оно не так эффективно.
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18.06.2022 12:32 Відповісти
По суті - одне й те саме! ТТХ - схожі
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18.06.2022 12:34 Відповісти
орк сумел упасть на бошки своим
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18.06.2022 13:36 Відповісти
Яка різниця - чим приземлили?
Головне - приземлили!
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18.06.2022 12:59 Відповісти
Наші хлопці молодці і мужні вояки , так як мочать орків і в небі , і на землі 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊‼️
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18.06.2022 13:07 Відповісти
хоч цеглиною збили... не важливий метод - важливий результат.
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18.06.2022 13:08 Відповісти
 
 