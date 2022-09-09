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ВСУ уничтожили РЭБ "Москва-1" стоимостью $57 млн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения Вооруженных сил в четверг уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" стоимостью 57 миллионов долларов.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от военных.

На вооружении войск РФ имеется только 9 комплексов РЭБ "Москва-1". Месяц назад одна из таких станций была обнаружена подразделениями Сил Специальных Операций вместе с Движением Сопротивления.

Информацию о том, что украинцы обнаружили РЭБ "Москва-1", держали в секрете. Целый месяц ее тщательно маскировали под обнаружение комплекса РЭБ "Леер", потому что охота за "Москвой" продолжалась.

За этот месяц расположение станции подтвердили трижды. Она действительно находилась там, где ее обнаружил экипаж.

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Украинские военные разрабатывали план уничтожения "Москвы-1" и подтягивали в Васильевку необходимые средства.

В четверг, 8 сентября в 13:30 вражеская РЭБ была уничтожена прямым попаданием.

ВСУ уничтожили РЭБ Москва-1 стоимостью $57 млн 01

ВСУ уничтожили РЭБ Москва-1 стоимостью $57 млн 02

ВСУ уничтожили РЭБ Москва-1 стоимостью $57 млн 03

ВСУ уничтожили РЭБ Москва-1 стоимостью $57 млн 04
ВСУ уничтожили РЭБ Москва-1 стоимостью $57 млн 05
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Топ комментарии
+125
Не уявляю, як коцапія хотіла воювати із штатами..
Якби нашим їхню зброю, хоча би літаки, то вже б давно крембль палав.
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09.09.2022 10:16
+83
Что-то никакому говну с названием " Москва" не везёт против Украины
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09.09.2022 10:18
+70
гарна робота...молодці хлопці...
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09.09.2022 10:16
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Не уявляю, як коцапія хотіла воювати із штатами..
Якби нашим їхню зброю, хоча би літаки, то вже б давно крембль палав.
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09.09.2022 10:16 Ответить
Только на словах хотели.
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09.09.2022 10:18 Ответить
Вони самі повірили у свою брехню.
Їх же попереджали, щоб не лізли сюди.
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09.09.2022 10:34 Ответить
нє спорь са шшкаллатай
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09.09.2022 10:57 Ответить
Їх же попереджали, щоб не лізли сюди.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я в центре, я лучше: что такое нарциссическое расстройство личности, как его распознать и можно ли исправить
то такое нарциссизм?

Это особенность психики, при которой человек считает себя лучше других, а также в целом уникальным и непревзойденным. Это о жажде благодарности или восхищения, желании быть в центре внимания и ожидании особого отношения.

Сколько бы его не отговаривали, и убеждали,он принимал это как знаки внимания, своей непобедимости,и исключительности.Больного надо лечить,а не уговаривать.Что сейчас и происходит.
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09.09.2022 10:59 Ответить
гарна робота...молодці хлопці...
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09.09.2022 10:16 Ответить
дешевшає москва з кожним днем...
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09.09.2022 10:17 Ответить
Что-то никакому говну с названием " Москва" не везёт против Украины
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09.09.2022 10:18 Ответить
Ми москву заснували, ми її і поховаємо.
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09.09.2022 12:48 Ответить
вот именно )))
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09.09.2022 18:08 Ответить
карма плохая ))))
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09.09.2022 18:06 Ответить
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09.09.2022 10:19 Ответить
а що з неї стільки жижі витікло, всцялися москвичі?....
Дугласу Жуку та Чеху респект!
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09.09.2022 10:19 Ответить
то ******* система охолодження... прямотоком)...
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09.09.2022 10:46 Ответить
аналоговнет.....
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09.09.2022 10:48 Ответить
Символічно.
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09.09.2022 10:21 Ответить
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09.09.2022 10:22 Ответить
маю надію застосували газорізи щоб резьбу не зірвати.....
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09.09.2022 10:25 Ответить
Та ви що! Використовувати стратегічну сировину для цього?. На це є мачете чи сокира "по бистрому".А для "с чувством с толком" є садівничий секатор.
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09.09.2022 11:15 Ответить
Та ні гайколоми є!
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09.09.2022 11:17 Ответить
скорей всего обработали жидким азотом, а потом кувалдой на наковальне
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09.09.2022 11:33 Ответить
Любопытные мущины себе гайки накрутили, что бы что?
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09.09.2022 14:07 Ответить
Ну как...
"На хитрую жопу есть хрен с винтом!
А на хрен с винтом есть жопа с лабиринтом!"
Ну и так далее, до бесконечности.
Теперь нужно ждать, когда к врачам начнут поступать пациенты с трубами в задних проходах, согнутыми в сложные конструкции.
Чем бы дебилы ни тешились, лишь бы за пределы Мордора не вылезали
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09.09.2022 22:17 Ответить
На автовокзалі, біля Тарілки орки її тримали...
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09.09.2022 10:22 Ответить
Щось з "москвою" у орків пороблено...
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09.09.2022 10:23 Ответить
Российский историк Дмитрий Чернышевский прогнозирует возможное прекращение существования РФ из-за войны, развязанной Кремлем против Украины.

Диктаторский режим Владимира Путина и россияне, его поддерживающие, привели страну к катастрофе. РФ имеет все шансы не пережить войны с Украиной, которую сама же развязала.

Будущего вы не представляете себе! Не понимаете, в какую жо*у вы попали вместе со своим дурацким недофюрером! Вопрос уже стоит не о существовании государства путинского, оно обречено, а о существовании страны и народа целиком. А они могут перестать существовать в результате всех этих ваших действий в поддержку этой дебильной войны… Вы сейчас только осознавать начали: "Ах, взрывы в Крыму, надо валить отсюда…". Ребята, это только начало! А может привести к тому, что вообще такой страны не останется. Конечно, это сценарий крайний. Но он уже стал возможен. А 7 месяцев назад был совершенно невозможен. Вот до чего докатились! Молодцы! Пески - дурацкое село, берем два месяца. А зато уже начали рассуждать, а сохранится ли Россия.

Нет русского народа! Он отменен. Вы еще копошитесь, о визах пишите. А нет уже ничего. Это как у мертвого волосы растут… Ну это ж катастрофа"

Более подробно на https://www.dialog.ua/russia/258409_1662704307
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09.09.2022 10:24 Ответить
спасайтесь, ЗСУ познаходе і у льосі й під ліжком
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09.09.2022 11:02 Ответить
Як казала тітка Секлета Голохвастову - "Я і в Полтаві знайду"
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09.09.2022 17:03 Ответить
Цей сценарій став можливим не 7 місяців тому, а 8 років, коли ви провели Олімпіаду, а потім напали на Україну. Ще жодна диктаторська держава, у такому разі, не зберіглася: гітлерівська Німеччина, СРСР, Югославія. РФ - у процесі. Китаю - забути про Тайвань.
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09.09.2022 11:06 Ответить
если пара наших БАЙРАКТАРОВ уничтожает техники ***** на 26 лимонов баксов --- то какая она ***** обосранная ..вторая .. армия мира . уже твари и ..калибры.. экономят и в небе нет тех ..фраеров.. что в феврале и марте . СЛАВА ЗСУ . СЛАВА ЗАЛУЖНОМУ . ВЕЧНАЯ СЛАВА НАШИМ ПАВШИМ ВОИНАМ . СМЕРТЬ ***** и бензоколонке северной . УКРАИНА БУЛА И БУДЕ ЗАВЖДИ
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09.09.2022 17:57 Ответить
Це вже третя знищена мачква, але не остання.
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09.09.2022 10:25 Ответить
Тримають інтригу зараза
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09.09.2022 10:42 Ответить
Дякую, тобі, Господи, за те, що даєш сили і наснаги нашим воїнам. Оберігай їх від смертельних поранень і каліцтв, Господи!!! Лікуй їхні душі і тіла, поранені рашистами-вбивцями.
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09.09.2022 10:27 Ответить
дякую тобі господи шо я не москаль
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09.09.2022 11:03 Ответить
🙏🙏🙏
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09.09.2022 18:20 Ответить
А ты для кого стараешься, для ФСБ?
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09.09.2022 11:15 Ответить
москва всцялась!
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09.09.2022 10:31 Ответить
всра
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09.09.2022 17:05 Ответить
Москва присоединилась к Москве. Могли бы послать за ней голубой трактор. Но так тоже сойдёт.
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09.09.2022 10:31 Ответить
«Як вьі лодку назавьоте так ана и попльівьот» слово «Масква» стає, мягко кажучи, хреновим.
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09.09.2022 10:32 Ответить
пора писать не 57 млн баксов а пенсия за месяц 570 000 кацапских пенсионеров. это влияет на психику гадов лучше
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09.09.2022 10:33 Ответить
У большинства кацапских пенсов пенсия гораздо ниже, чем 1000 баксов.
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09.09.2022 13:06 Ответить
ваш калькулятор сломался - там 100
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09.09.2022 13:15 Ответить
которая уже по счету Москва сгорела?
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09.09.2022 10:34 Ответить
Щось тим москвам невезе
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09.09.2022 10:37 Ответить
шо то за калюжа? РЕБ мацква упісявся?
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09.09.2022 10:38 Ответить
Це їхня кров пішла.... з полових органів
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09.09.2022 10:43 Ответить
Ізя, а яка кров буває? не знаю, мабуть жовта... - Ой Ізя, я мабуть поранен...
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09.09.2022 11:11 Ответить
Звідки там така ціна? Це рогозін з кужугетовичем так вирішили?
Та там вкрали на кожній машині по 50 млн на яхти та палаци з шльондрами.
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09.09.2022 10:42 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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09.09.2022 10:45 Ответить
кацапам треба здихатися всього, що хоть якось пов'язане зі словом "москва". це прокляте слово.
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09.09.2022 10:47 Ответить
і місце... навіть пітер прийняв рішення звільнити путіна-демона...
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09.09.2022 11:08 Ответить
ne darom na originale (mokselj ызыгъ) mokš-vaa označae griaznaja voda...
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09.09.2022 23:34 Ответить
Неудачное название просто. Город ведь тоже не один раз горел.
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09.09.2022 10:48 Ответить
"...скажи ка дядя, ведь не даром..."__________ звісно нє даром, заробили - отримайте і можна не розписуватись...
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09.09.2022 11:07 Ответить
Київ Москву заснував та хрестив.
Київ Москву знесе та відспіває.
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09.09.2022 10:50 Ответить
це дуже гуманно, треба повільно, щоб відчули на собі кожною клітиною свого варварського, демонічного тіла...
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09.09.2022 11:05 Ответить
Заснувала Москву Золота Орда. Київ там - жодним чином. То Катькині редактори "Повісті временних літ" придумали.
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09.09.2022 11:10 Ответить
Москва всцялася.
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09.09.2022 10:52 Ответить
просто все що називається Москва - стає знищеним. Така доля.
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09.09.2022 10:59 Ответить
piligrim

то ******* система охолодження... прямотоком)...__________це шо, цензор боровся з пілігрімом, тепер використовує його псевдонім? своєї кукушки не вистачає?
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09.09.2022 11:02 Ответить
Ви про що?
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09.09.2022 11:08 Ответить
Россия - 6 букв, Кремль - 6 букв, Москва - 6 букв!
ДИЯВОЛ ховається за ДРІБНИЦЯМИ. ЗСУ роблять свою справу.Тому що з ними БОГ і ПРАВДА. На черзі - КРЕМЛЬ, а потім "Немытая" РОССИЯ!
СЛАВА УКРАЇНІ і ЗСУ!
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09.09.2022 11:08 Ответить
Та шо ж ви дєлаєте укри хватіт маскву бамбіть
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09.09.2022 11:09 Ответить
Не має значення його вартість. Московія за день на енергоносіях отримує майже мільярд. Головне що вони мають таких мало і не можуть за день наробити їх на мільярд. Навіть одного за 57 млн їм треба виготовляти довго. Бо обмежені виробничі потужності.
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09.09.2022 11:10 Ответить
Кращого місця не знайшли, як на автовокзалі, на перехресті доріг Камянське, Запоріжжя - Токмак, Мелітополь - Енергодар: хто не іде - той бачить Довбні!
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09.09.2022 11:12 Ответить
Хаймарси не сплять!
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09.09.2022 11:19 Ответить
У дано випадку явно не Хаймарс.
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09.09.2022 11:35 Ответить
На фото видно "НЛО" на розвилці у Василівці. Там сиділи даішники і стригли бабло.
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09.09.2022 11:21 Ответить
русня! А это могли быть ваши унитазы, стиралки, телевизоры, собачьи будки и прочие ковры! Но ваше ***** решило ваши денежки вам не давать.
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09.09.2022 11:30 Ответить
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09.09.2022 11:48 Ответить
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09.09.2022 11:51 Ответить
Иосиф Кобзон - Дорогая моя столица
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09.09.2022 11:52 Ответить
Дякуємо тобі Боже, за наші ЗСУ, бережи їх, оберігай, захищай, допомагай!!! Любі наші хлопчики та дівчатка! - бережіть себе! Ви - наше майбутнє, цвіт України!
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09.09.2022 13:26 Ответить
Це вже не "Москва-1", а "Москва-2", бо перша крабів годує.

А незабаром буде просто Москва!!!
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09.09.2022 14:33 Ответить
НаРЕБнулась чергова москва!
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09.09.2022 17:41 Ответить
Слава ЗСУ.
Москва ховалась в кунг,не розбереш,що це таке,простий кунг.Це таємний пункт управління,його краще вкрасти було ,цигани щось проспали.Навіщо росіянам та Москва,ЗСУ скоро і до Кремля добереться.Путін встане:оой,Кремля нема!Шойгу,де Кремль?Цигани вкрали.
Так,що дивіться за простими кунгами з кабіною Камаза без антен,в простому кунгові непомітному може бути ще одна Москва,росіяни їх так ховають.Їх у росіян з десяток було.
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09.09.2022 18:33 Ответить
В моєму розуміні знищили це від РЕБ залишились одні колеса, а коли снаряд вибухнув від станції за 5-7 це станція отримала ушкодження.
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09.09.2022 20:14 Ответить
Ага. Посічена уламками електроніка. Це ж так "легко замінити". Бажано всю.

Ну, тобто, на нову станцію.
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10.09.2022 00:38 Ответить
Скажи-ка дядя,
Ведь не даром,
Москва, спаленная пожаром

Французам отдана?!
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09.09.2022 21:22 Ответить
Крейсер "Москва" потопили, РЕБ "Москва" розбомбили, залишилося спалити столицю з такою ж назвою. І ми це зробимо.
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10.09.2022 08:35 Ответить
 
 