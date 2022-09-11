Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай. ФОТО

Защитники Украины подняли украинский флаг над селом Песчаное Старобельского района Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Село Песчаное, Старобельский район, утро 11 сентября 2022 года. У нас лучшие люди... умеют ждать и не терять веры", - отметил он.





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