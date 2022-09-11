22 282 26
Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины подняли украинский флаг над селом Песчаное Старобельского района Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Село Песчаное, Старобельский район, утро 11 сентября 2022 года. У нас лучшие люди... умеют ждать и не терять веры", - отметил он.
Топ комментарии
+64 аспм мпри
показать весь комментарий11.09.2022 12:58
+21 Бенина Мама
показать весь комментарий11.09.2022 13:03
+11 Oleksandr Yushchuk
показать весь комментарий11.09.2022 13:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ми ж не знаємо чи це він сам придумує чи ....
Як можна провести референдум коли взавтра зайдуть в населений пункт
Це ілюзорні утопічні ідеї Кремля
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5105736306205137&set=gm.2623550571114200&idorvanity=616981728437771