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Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины подняли украинский флаг над селом Песчаное Старобельского района Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Село Песчаное, Старобельский район, утро 11 сентября 2022 года. У нас лучшие люди... умеют ждать и не терять веры", - отметил он.

Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай 01
Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай 02

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Топ комментарии
+64
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11.09.2022 12:58
+21
Тут разные пропарашные долбодятлы писали, зачем Гайдай ещё на работе, если вся Луганщина захвачена Куйлом. Теперь поняли, зачем?
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11.09.2022 13:03
+11
Партизани ....
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11.09.2022 13:09
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11.09.2022 12:58 Ответить
доки російською шпрехатимуть - усьо норм
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11.09.2022 13:01 Ответить
blins....i kto tuda zalez ? sovsem strahu poterjali ?
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11.09.2022 13:01 Ответить
Сама вьішка она не под напряжением, а верхний провод.. На нем земля так что самое страшное... Єто страх вьісотьі
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11.09.2022 13:06 Ответить
а верхний провод.. На нем земля.....vi uvereni ? страх вьісотьі....jak dlja mene - cevo dostatne
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11.09.2022 13:10 Ответить
Точно, єто как бьі громоотвод против молний
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11.09.2022 13:34 Ответить
ok... a chomu vin s keramikoi ? i chem sami vyshki ne gromoatvodi ? djakuju.
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11.09.2022 13:37 Ответить
Ну по тому что вьішка одна, а провода могут идти метров сто... Между вьішками... Или иногда больше, так вот нужно, чтоб молния била именно в провод заземления, а не в вьісоковольтньій провод
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11.09.2022 14:59 Ответить
djakuju.
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11.09.2022 15:06 Ответить
«Страх высоты» это можно применить если бы действие проходило во Львовской области, к пример
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11.09.2022 13:15 Ответить
Тут разные пропарашные долбодятлы писали, зачем Гайдай ещё на работе, если вся Луганщина захвачена Куйлом. Теперь поняли, зачем?
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11.09.2022 13:03 Ответить
"Прошу зняти моЭ оголошення про пошук роботи..Термiново визвали на стару.." )
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11.09.2022 13:27 Ответить
У гайдая починає з'являтися робота - розповідати про успіхи ЗСУ до офіційного підтвердження.
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11.09.2022 13:04 Ответить
Не факт, можливо так потрібно...
Ми ж не знаємо чи це він сам придумує чи ....
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11.09.2022 13:08 Ответить
..чи чуЭ голоси..
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11.09.2022 13:28 Ответить
Это какое Песчаное? То, что под Старобельском? Получается Сватово уже наше? И ВСУ обошли Северодонецк? Невероятно..
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11.09.2022 13:07 Ответить
Партизани ....
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11.09.2022 13:09 Ответить
Це між Сватовим і Рубіжним...
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11.09.2022 13:30 Ответить
Референдуми тепер знову неможливі вже і село на Луганщині відбили
Як можна провести референдум коли взавтра зайдуть в населений пункт
Це ілюзорні утопічні ідеї Кремля
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11.09.2022 13:12 Ответить
Давити кацапа -москаля !!!!!!!!!!!!!
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11.09.2022 13:14 Ответить
То Старобільськ вже наш? Бо це село на краю Старобільська, з південного сходу від міста.
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11.09.2022 13:15 Ответить
В Сватовому вже йде "ускоренна евакуация" кацапствующих з сім'ями.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5105736306205137&set=gm.2623550571114200&idorvanity=616981728437771
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11.09.2022 13:22 Ответить
ahrenetj - eti tarakani uzhe i svoi "semeiki" tuda v chuzhie kvartiri povselali...zazhilis uzhe
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11.09.2022 13:27 Ответить
Там судячи з усього нікого не має - ні наших ні ворога. Партизани це добре, але вони не втримають населений пункт в тилу без ЗСУ.
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11.09.2022 13:23 Ответить
Заголовок дещо клікбейтний)) ймовірно, дійсно хтось з місцевих - бо надто далеко від лінії останніх зіткнень
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11.09.2022 13:38 Ответить
Це те Піщане яке поруч з Луганськом?
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11.09.2022 13:43 Ответить
 
 