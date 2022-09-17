Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников "Глаза Арты". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко передал военным два комплекса современных БПЛА проекта "Глаза Арты".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
В комплексы входят шесть беспилотников и три станции.
Военные заявили, что один дрон может заменить по функционалу, по выполнению боевых задач роту солдат: "Это можно делать дистанционно, сохранить человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и временные. Потому что для того чтобы выполнить боевое задание, например на 5-8-10 километров, надо потратить на подготовку определенное количество дней, а такой беспилотник сделает вам это за несколько часов без потери вышеупомянутых ресурсов".
Операторы этих дронов пройдут подготовку по обучающей программе.
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Але спадковий риг, "журналіст" із Луганська Сірожа Іванов продовжує займатись проституцією.
Sergii Ivanov
Порошенко в тіктоці підтвердив, що замовив буржуйки в кузні на Рибальському.
Як це винахідливо - збирати гроші з людей у власний фонд і переводити їх звідти на власну кузню. Він нічого так і не зрозумів.
Де ж ти раніше був?
Щиро дякуємо Петро Олексійович!!!!!+++
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!