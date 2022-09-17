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Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников "Глаза Арты". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко передал военным два комплекса современных БПЛА проекта "Глаза Арты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

В комплексы входят шесть беспилотников и три станции.

Военные заявили, что один дрон может заменить по функционалу, по выполнению боевых задач роту солдат: "Это можно делать дистанционно, сохранить человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и временные. Потому что для того чтобы выполнить боевое задание, например на 5-8-10 километров, надо потратить на подготовку определенное количество дней, а такой беспилотник сделает вам это за несколько часов без потери вышеупомянутых ресурсов".

Операторы этих дронов пройдут подготовку по обучающей программе.

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Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 01

Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 02
Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 03
Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 04
Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников Глаза Арты 05
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Топ комментарии
+83
Дякуємо Гетьману!
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17.09.2022 17:31
+69
покажите , что дали зеленые ?
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17.09.2022 17:33
+67
Гуманитарку вагонами воруют. И за этот героизм их Щеневтик орденками наградил.
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17.09.2022 17:34
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"Кузня на Рибальському" із 2018 не є власністю Порошенка.
Але спадковий риг, "журналіст" із Луганська Сірожа Іванов продовжує займатись проституцією.



Sergii Ivanov

Порошенко в тіктоці підтвердив, що замовив буржуйки в кузні на Рибальському.

Як це винахідливо - збирати гроші з людей у власний фонд і переводити їх звідти на власну кузню. Він нічого так і не зрозумів.
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17.09.2022 19:53 Ответить
"Служу Єрмаку та Татарову."

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17.09.2022 19:59 Ответить
Четвертий день на форумі і вже такі сенсації від каZапа Якунина.
Де ж ти раніше був?
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17.09.2022 20:07 Ответить
Мабуть воно по іншому називалося.
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17.09.2022 20:12 Ответить
Можливо.
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17.09.2022 20:16 Ответить
только и слышно, что фонд Порошенко - передал, и банда Зеленского - украла. тенденция однако...
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17.09.2022 20:25 Ответить
Порох весь час придумує щось нове, щоб допомогти армії, а Зелена плєсень весь час придумує якби посадити Пороха, його бойових генералів і волонтерів.
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17.09.2022 20:32 Ответить
Так боневтік бубочкін теж пердедає ! Відосики . О !
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18.09.2022 07:01 Ответить
Дійсно з Україною ЗАВЖДИ в серці!!!!!
Щиро дякуємо Петро Олексійович!!!!!+++
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17.09.2022 21:12 Ответить
Дякую Гетьмане.
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17.09.2022 22:01 Ответить
Петру Олексійовичу , його команді і всім тим украінцям , які допомагають нашим воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.09.2022 23:52 Ответить
Як президент - був лайном, а як громадянин - людина з великої літери. Браво Петро Олексійович!
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18.09.2022 09:55 Ответить
допоки в тебе не появиться переконання що Порох був найкращим президентом в історії України - доти в твоєму черепку гнитиме і смердітиме лайно від Г+Г
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18.09.2022 14:26 Ответить
Думаешь,він щиро допомагає?І якщо знову стане главою країни-перестане бути поганим президентом?
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18.09.2022 14:28 Ответить
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 14:23 Ответить
Роттердам плюс ніхто не забув))? І парад на день незалежності 2014 під час ілловайського котла?
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19.09.2022 22:06 Ответить
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