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Оккупанты не оставляют попытки возобновить переправы возле Каховской ГЭС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Спутник Planet Labs зафиксировал попытку оккупантов отстроить переправу через поврежденный ракетными ударами ВСУ мост в районе Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На свежих снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь (установить, что это за смесь – пока не удалось) и ранее затопленные вагоны.

На спутниковом фото за 16 сентября можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь. Также Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.

Оккупанты не оставляют попытки возобновить переправы возле Каховской ГЭС 01

Оккупанты не оставляют попытки возобновить переправы возле Каховской ГЭС 02
Оккупанты не оставляют попытки возобновить переправы возле Каховской ГЭС 03

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Топ комментарии
+15
Хаймарси облизуються чи ще ні?
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19.09.2022 15:42
+9
і пів Херсону. Дурень?
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19.09.2022 15:53
+4
"Бавовнятко" у передчутті свята.
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19.09.2022 15:43
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Хаймарси облизуються чи ще ні?
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19.09.2022 15:42 Ответить
по гребеню греблі треба бахнути, але саме перед масованим наступом ЗСУ, щоб і орків нижче по Дніпру змило
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19.09.2022 15:52 Ответить
і пів Херсону. Дурень?
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19.09.2022 15:53 Ответить
не затопить - "бить будем аккуратно, но сильно", Хімерою, вона
дорогу пошкодить, а ****** встоїть
вдарити десь осьо тутечки
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19.09.2022 16:00 Ответить
цунамі не буде, а лише підтоплення городів
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19.09.2022 16:01 Ответить
Ні.
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19.09.2022 16:19 Ответить
Осада Лейдена - потоп во имя спасения

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19.09.2022 16:44 Ответить
Ймовірний ракетний удар по Київській ГЕС не спричинить катастрофічних наслідків, - "Укргідроенерго"

Джерело: https://censor.net/ua/n3368185
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19.09.2022 18:37 Ответить
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19.09.2022 20:43 Ответить
"Бавовнятко" у передчутті свята.
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19.09.2022 15:43 Ответить
Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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19.09.2022 15:44 Ответить
Сконцентрируйте силы для броска в Чернобаевки, там спокойно, тихо передохнеите так сказать.
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19.09.2022 15:45 Ответить
Чорнобаївка 2.0
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19.09.2022 15:46 Ответить
упорно-упоротые ваньки.
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19.09.2022 15:48 Ответить
реально поражает их наглость тупости прямо из штанов выпрыгивают к собственной смерти впереди планеты всей..аж бегом..
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19.09.2022 15:53 Ответить
Это и пугает что они и по аэс жахнут мозгов то нет
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19.09.2022 15:54 Ответить
вже жахнули по піденно-Українській, попереджувальний постріл(
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19.09.2022 16:24 Ответить
А у них є інші варіанти?
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19.09.2022 15:58 Ответить
Все зависит от того, что им надо. Если утонуть, то это самый верный способ.
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19.09.2022 16:09 Ответить
А де супутник Притули з високй четкістью? а то якийсь Супутник Planet Labs
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19.09.2022 15:53 Ответить
Колюня,супутник не Притули,а волонтерського об*єднання з Притулою,як керівником.Скільки ти сам віддав коштів в Prytula Charity Foundaion ?На всю сумму тобі буде відправлено знімків з придбаного супутника.Інакше ніяк...Потім всім покажеш,якщо захочеш.
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19.09.2022 16:08 Ответить
он сейчас с другой стороны Земли летит. Над Днепром будет только к ночи.
А пока над нами какое небо голубое...
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19.09.2022 16:13 Ответить
Свистун наш притула, як і зеленський.
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19.09.2022 17:16 Ответить
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19.09.2022 16:08 Ответить
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19.09.2022 16:50 Ответить
"Олеся"... "Олеся"... "Олеся" ...
Тупая ж ты фирма - "Олеся"
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20.09.2022 12:20 Ответить
 
 