Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе город Белая Церковь на Киевщине.

Фото разрушений в Белой Церкви, которую ночью россияне атаковали дронами-камикадзе, опубликовало REUTERS, передает Цензор.НЕТ.

Это впервые иранские беспилотники долетели так далеко от линии фронта.

















Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов от дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал. Повреждены три здания инфраструктуры.

Смотрите: Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

Фото: REUTERS/Gleb Garanich