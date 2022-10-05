РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12402 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
34 215 87
армия РФ (15392) Белая_Церковь (160) война (46904) дроны (2122)

Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошлой ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе город Белая Церковь на Киевщине.

Фото разрушений в Белой Церкви, которую ночью россияне атаковали дронами-камикадзе, опубликовало REUTERS, передает Цензор.НЕТ.

Это впервые иранские беспилотники долетели так далеко от линии фронта.

Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 01
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 02
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 03
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 04
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 05
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 06
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 07
Последствия атаки дронами-камикадзе на Белую Церковь 08

Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов от дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал. Повреждены три здания инфраструктуры.

Смотрите: Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
не такий він вже і смішний, цей мопед(
показать весь комментарий
05.10.2022 16:43
+28
В нас нічого немає. Є тільки купка злодіїв із кватртирами в Лондоні та Монако по 300 мільйонів дол і яхтами по 700 млн. Навіщо ті дрони, навіщо ППО чи ракети якщо у Лондоні завжди безпечно. Зараз батальйон Монако чудово там себе почуває
показать весь комментарий
05.10.2022 17:22
+20
Муйня це все !
Саме головне - це асфальт і шашлички .
показать весь комментарий
05.10.2022 16:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не такий він вже і смішний, цей мопед(
показать весь комментарий
05.10.2022 16:43 Ответить
где то неделю назад или больше где была новость о том что было применение первых вот таких иранских дронов, я тогда написал свое мнение что они принесут достаточно хлопот и беды, мне цитирую особо "умные" диванные стратеги ответили --- "ты тупой кацапский ботяра,не нужно тут сеять панику и верить всяким фейкам,эти иранские дроны вообще ни о чем"
показать весь комментарий
05.10.2022 17:21 Ответить
Історик Саган деколи забуває державну мову? То можливо і знання з історії?
показать весь комментарий
05.10.2022 19:32 Ответить
могу общатся и на украинском языке и на русском,не вижу в этом проблемы, а у тебя видимо какой то фетиш не это счет, твоя жизнь,твои проблемы,я себя не собираюсь ограничивать в чем то если буду считать это нужным
показать весь комментарий
05.10.2022 20:17 Ответить
А яким боком знання історії до іранської балалайки ? (( Цей чоловік правду пише - коли на цензорі написали про купівлю парашею іранських дронів тут який срач стояв що "ми те лайно шапками закидаємо якщо іще злетять " ? ((
показать весь комментарий
05.10.2022 21:34 Ответить
Та були вже у мене з тим зечмоником дискусії кілька неділь тому. Я зараз не під свом ніком то він невкурив з ким має справу. А ми з вами спілкувались по питанню чому не видно на Цензорі Яра на початку квітня.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:20 Ответить
Порохобандерівець ? Як справи ?
показать весь комментарий
10.10.2022 12:08 Ответить
Нормально .Трошки ще мало жовчі видавлюю з саганів і марченків.
показать весь комментарий
21.10.2022 11:29 Ответить
Так ти і є мерзенний кацапський ботяра. Всі твої пости кацапські.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:07 Ответить
а от и "диванный екцперд" прилетел
показать весь комментарий
05.10.2022 20:14 Ответить
слушай, а ты случайно не с тех "геостратегов" которые уверяли что все эти иранские дроны это пустышка, и не стоит даже тратить свое время на них?
показать весь комментарий
05.10.2022 20:19 Ответить
Пукнув ? Тепер понюхай чим пахне ?((
показать весь комментарий
05.10.2022 21:35 Ответить
якщо правда так слово в слово написали, то можливо це й були саме кацапські тролі, а не диванні стартеги, ну можливо хтось хто їх наслухався це теж варіант. Доречі ці іранські дрони можуть бути і китайськими дронами, просто зібрали в Ірані.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:34 Ответить
я думаю,що то все таки українці були,просто у нас дуже багато таких які не хочуть бачити і помічати щось неприємне і для нашої сторони, напишеш про дрони відразу звинувачують у зраді тому,що все це фейк і у нас все добре. Напишеш про Піски, коли їх обстрілювали нещадно російською артилерією і самі люди які там в той момент були говорили,що наших там багато гине,допоможіть, вилізають ось такі от корисні ідіоти і знову ж таки відразу звинувачують в зраді і в тому,що ти кацап,тому,що у нас все прекрасно і без втрат. Говориш,що на 2 наших снаряди кацапи випускають 20, знову звинувачують в зраді і приписують тобі те,що ти кацап Одним словом,люди видають бажане за дійсне в дуже багатьох випадках,коли треба все спокійно проаналізувати,зробити відповідні висновки, якщо є загроза,серйозно до неї віднестися і боротися з нею,а не розказувати,що немає ніякої загрози,все в номі,а хто говорить ,що ні той кацап Добре,що у нас в армії люди набагато розумніші,ніж диванні експерти і усе це прекрасно розуміють,і приймають міри для боротьби з орками
показать весь комментарий
05.10.2022 20:46 Ответить
Боевая часть до 50 кг тротила,конечно не смешно,это блогеры-шапкозакидатели явно поторопились.Еще и дальность полета точно известно,что до 1000 км,а якобы может и на 2500 улететь.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:46 Ответить
И 30 лет под санкциями! А тут первые 20 лет независимости окорочка начинали от пуза, с клетчатыми сумками пол мира прокопали, налоги с восторгом не платили, и вдруг войне--- не ждали зараза!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:55 Ответить
та ті дрони з китайських заводів, в Ірані просто зібрали, не робіть собі комплекси, а робіть собі дрони.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:35 Ответить
Больше похоже на ущерб от не потушеного бычка брошенного личностью на четвертом фото. Эффективней наверно шахидов окурками заряжать.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:00 Ответить
ога ога ... я не вижу разницу между ущербом от пакета химарсов которым валят гостиницы на оккупированных территориях и вот от этим .... -2 этажа в обоих случаях
показать весь комментарий
05.10.2022 17:02 Ответить
Ого ого аэродром в саках очень похож на сгоревшую крышу этого столетнего сарая.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:06 Ответить
кхм ... у нас все здания на балансе МО это столетние сараи ...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:10 Ответить
Они очень похожи на сакский аэродром после химарсов?
показать весь комментарий
05.10.2022 17:14 Ответить
Вони схожі на розбомблені казарми , а шуму у БЦ наробили що мама не горюй , з чотирьох ранку люди на ногах (( А тепер уяви щоб Україна мала пару сотень таких балалайок і у відповідь на обстріл Харкова , Дніпра , Запоріжжя і Миколаєва запустила їх по нафтопереробних заводах у параші і аеродромах з яких ту з крилатими злітають ((
показать весь комментарий
05.10.2022 21:47 Ответить
Ну и зачем нам шум на ********** аэродромах или нафтопереробных заводах? Пусть даже крышу там где-то спалят нам от этого какой эффект? А от спаленых самолётов в Саках химарсами нам большая польза. А эти балалайки хоть и стоят дёшево, но и толку от них только палить крыши в сараях.
показать весь комментарий
05.10.2022 22:05 Ответить
Ти пишучи про Саки думай чим туди попали , бо для тебе у березні святим був Байрактар , а у жовтні Хімарс (( Почитай про дальність Хімарса ! Щоб тобі було що про Саки писати до України з Еміратів повернули ОТРК Грім (( Ну то таке , тобі воно не потрібне (( Де я написав що по аеродрому ради шуму бити потрібно бо я щось не бачу ? ((
показать весь комментарий
05.10.2022 22:31 Ответить
Можете повнятней? А то такой бред несёте про "святой байрактар" и летающие химарсы. Читайте чем химарс стреляет если что, а не выдумывайте что он летает. Ну а остальной ваш бред, я столько сколько вы не выпью, что б понять его: то вам шум от дронов нужен, то ракеты подавай.
показать весь комментарий
05.10.2022 22:41 Ответить
Проспися тоді поясню ! Бувай , летючий хімарс , прочитай і ти на яку відстань він б"є тим що Україні дали , бо для тебе Саки від лінії зіткнення - це два сантиметри на карті ((
P.S.Може я і помиляюся , але таке враження що користувачі кацапського язика і думають специфічно , як кацапи з уралу після того як браги нажлуктилися ((
показать весь комментарий
05.10.2022 22:59 Ответить
Шо тебе дали для химарса я не знаю, как и не знаю что дали для химарсов всу, это вообще мало кто знает и не вы посвящены в это точно. Да в принципе пофиг, если вы верите что Москву потопили нептуном, хотя не понятно почему ее не топили два месяца до этого когда она под носом крутилась. Что Саки стреляли экспериментальным громом. Нах его было тащить от саудитов если такой же тут есть? Змеиный Богданой отбили и тд. Но одно непонятно почему вы млеете от этих шахидских поджигателей крыши? Проще же ракету с яо сделать что б нанести такой же ущерб, как и миллионы этих шахидов? Или вам корыстувачив кацапськойи мовы жалко? Или все боитесь что ***** нападьот?
показать весь комментарий
05.10.2022 23:18 Ответить
Спи , невгамовний , я розумію що з допінгом активність зростає , на жаль тільки фізична , а розумова знижується (( завтра почитаєш що написав - соромно буде , так що зупинись , спокійної ночі ))
показать весь комментарий
05.10.2022 23:25 Ответить
А шо ж так застеснялись? Или спатаньки тянет если у вас чарка пуста? Ну протрезвете скажите чому вам предпочтительней крыши балалайками палить, чем хотя бы ********** авиацию на аэродромах спалить ракетами.
показать весь комментарий
05.10.2022 23:37 Ответить
Мені "прєдпочтітєльнєй" спілкуватися з адекватними людьми що розуміють яку небезпеку несе той чи інший вид озброєнь , а не з "бравими шапкозакидачами " що на Цензорі піну збивають про "недокурки" , а у житті обсеруться при першому пострілові поруч (( На цьому все , проспись , не цікаво з тобою сонним , у Херсонській області раніше мєнти цікавіше дойобув@лися аніж ти нині ))
показать весь комментарий
05.10.2022 23:53 Ответить
Ну слушайте вы уже явно перебрали. Такой бред несёте, проспитесь и прочтите начало ветки о ч,ем шла речь, а то уже вообще вы ментам в любви признаваться начали, это уж точно никого не интересует. Все я спать, пока не протрезвете и не прочтете о чем речь шла, можете не писать до утра не отвечу. Если скучно и мания величия вас донимает можешь себе памятник слепить из чего ни будь в жопу его целовать, но лучше проспитесь.
показать весь комментарий
06.10.2022 00:04 Ответить
Є різниця, цей "мопед" знищує покрівлю та спалює будинок, а ракета знищує не тільки будинок, а і хто був в середині будинка.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:28 Ответить
Просвіти , о ясновидячий , нас темних що то за шимп суперцінний бо ми в @*** охрєнітєльному через свою тупість ((
Людина тобі правильно написала що збитки рівноцінні - читай , грамотію , що коли потрібно знищити склад *********** , то така балалайка це зробить не згірше за Хімарс , але може зробити це на відстані у 2000 км а не 80 ((
показать весь комментарий
05.10.2022 21:43 Ответить
Ти впевнений що збитки від цих мопедів лише покрівлі та спалені будинки ? (( Я не зраду розганяю - ти той самий Цензор уважно почитай або ТГ ((
показать весь комментарий
05.10.2022 21:50 Ответить
Муйня це все !
Саме головне - це асфальт і шашлички .
показать весь комментарий
05.10.2022 16:54 Ответить
это если быть наивным дураком и верить что мопед с максимальной скоростью в 185 км/ч пролетел путь от Херсона до Белой Церкви в 500 км ....
показать весь комментарий
05.10.2022 17:00 Ответить
Еще скажи что их из Жашкова или Василькова запускали.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:10 Ответить
диванные екцперды твердили что эти дроны вообще летать не умеют и что их не боьлше штук 30 в расии,говорили иран изготовлять больше не имеет вомзожности,и что это вообще не угроза никакая и переживать не стоит от слова вообще,а когда кот то высказывал беспокойство то сразу же шли оскорбления от этих же диванныйх екцпердов и обвинения в том что это безосновательно розгоняют зраду кацапские боты
показать весь комментарий
05.10.2022 17:17 Ответить
На справді на озброєнні Ірану біля 10тис. різноманітних дронів
показать весь комментарий
05.10.2022 17:24 Ответить
Усі історики - наївні дурні коли пишуть що чумаки із Криму сіль волами возили (( Що ти оце за муйню написав - сядь за кермо і розжени авто до 180 , тоді будеш триндіти як це мало .
показать весь комментарий
05.10.2022 21:53 Ответить
Вроде как ракета прилетела.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:02 Ответить
Невже ніхто не помітив шпийона на лісапєдє.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:03 Ответить
Ета нє шпійон - ета месний ідіот (( Таких дурнів кругом вистачає , вони приїздять за десятки кілометрів подивитися на чуже горе - задоволення від цього мають ((
показать весь комментарий
05.10.2022 21:56 Ответить
Вот для такой херни железный купол" очень подошёл бы... НО он дорогой. Дарить его маленькая страна не может.... А страна получающая миллиардные дотации со всего мира, не хочет тратить бабло на оборону ...на офшоры ж не останется
показать весь комментарий
05.10.2022 17:04 Ответить
конечно, конечно, охотно верим ... я думаю в не столь далеком будущем иран протестирует пейсатый купол на дырявость парой сотенкой таких мопедов ... это вам не шахид-бочки запущенные арабами с катапульт сбивать .... тут одни богоизбранные уже показали всем какая из них вторая армия ... а чурки покажут какой дырявый купол ...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:08 Ответить
Израиль,как Киевская область-поэтому и десяток перекрывает.А где ж сколько взять на всю Украину?
показать весь комментарий
05.10.2022 18:28 Ответить
Без подробностей: ни у одной страны не хватит бабок перекрыть всю страну. И наша - не исключение... Военные знают как правильно прикрыть то, что важно прикрыть... И израильские ..и украинские... А ещё важно, в психологическом контексте, показать противнику хоть бы и на одном участке , что есть чем крыть... это не может не замедлить покупку следующих комплектов... А понимание, что нащупано слабое звено - ускорит...
Ну и..чтоб два раза не вставать...правы те украинские политики и военные инженеры, которые недоумевают почему при таком потенциале этого всего заблаговременно не заказал своей оборонке зеленский и тем вверг в страну в долги для внуков и правнуков...ВЕдь ленд-лиз - не подарок санта-клауса а длительный кредит.... который Украина после победы будет выплачивать десятки лет.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:15 Ответить
Читают все одинаково ...Мозгов понять прочитанное не у всех одинаково.

А про то, что Израиль расх**чил в Иране завод этих самых дронов ты забыл прочитать или забыл нам рассказать ?

Повторю: очень дорогое всё оружие. Везде напрягает сильно бюджеты...Особенно, когда вместо оружия бюджет на дороги, б**ть тратят накануне войны. Потому страны делают его ровно столько , сколько им надо самим... Прозапас невероятно дорого хранить.

А если чей-то заказ выполнить извне - то заводы почуть-чуть могут это делать (в приоритете - своя оборона) ПОтому заказывают на годы вперёд. зная, что не скорое это дело ...

А некоторые зелёные в делах пацаны бегают когда петух в жопу клюнул "дайте...дайте " потому что пацаны думают, что оружие - это конфеты. сказал "дайте" - тебе сразу с коробки три кило и взвесили... А нет такой коробки. Ракеты - не конфеты.

 И тут пацаны кидаются на пол и хнычут, что никто их не любит... Почему все не снимут свои вооружения с боевых дежурств, нах не оголят свою оборону и тотчас же не отдадут всё малышу, который плачет... а до того, как плакать - крал у своей страны. И теперь по этой уважительной причине все его должны спасать. Ага...

И кто меня внимательно читал - я писал: у Израиля самого обмаль этих систем... Прикрывают только жизненно важные направления... А Израилю есть от кого защищаться..Прямо скажем - дох**я от кого... оН не может эту обмаль снять на чей-то форс -мажор и открыть своё небо.
И чтоб израильские заводы сделали на продажу "Купола" в 22-м - надо было заказать их в 20-м...
В том самом 20-м , когда нах прикрыли свою, украинскую оборонку и перестали делать своё - совсем не хилое оружие...
так что тебе тоже нечего махать руками клаву мучить - херню писать.
Выбирай во власть толковых а не крикливых... *пороха не имею в виду - он такой же пеночник, как и его преемник. НО толковых людей в УКраине немало. Фамилии, кого имею в виду, писать не буду зная зло**честь нынешних капризюль...
показать весь комментарий
05.10.2022 22:58 Ответить
Украина предлагала купить у Израиля ж купол, но 3я сторона лишняя, разработка была между США и Израилем.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:41 Ответить
пусть в Латруне Меркаву снимают и передают Украине чё она стоит как памятник) постояла и хватит
показать весь комментарий
05.10.2022 19:44 Ответить
Ну...неззнаю..нет инфы ответить.Они много чего совместно разрабатывают НО для того чтоб продавать на этом рынке.... знаю только что они оч дорогие даже для самих себя и поэтому электроника и софты высчитывают что летит мимо городов и сбивают только те что в опасные места летят
показать весь комментарий
05.10.2022 21:50 Ответить
а чому в нас нема таких дронів, при тому, що в нас є цілий Южмаш
показать весь комментарий
05.10.2022 17:05 Ответить
Такі штуки при наявності комплектуючих у кожному приватному гаражі можна збирати.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:11 Ответить
В нас нічого немає. Є тільки купка злодіїв із кватртирами в Лондоні та Монако по 300 мільйонів дол і яхтами по 700 млн. Навіщо ті дрони, навіщо ППО чи ракети якщо у Лондоні завжди безпечно. Зараз батальйон Монако чудово там себе почуває
показать весь комментарий
05.10.2022 17:22 Ответить
Не на часі таке і навіть вже Байрактари не потрібні - дЄрьмак постарався .
показать весь комментарий
05.10.2022 17:37 Ответить
Білоцерківцям кому цікаво, а кому по#уй
показать весь комментарий
05.10.2022 17:14 Ответить
Нас москальня вже нічим не залякає , тому будемо битися до останнього кацапури на нашій землі !!

Ху@ ло перед смертю лютує , то нехай....)
показать весь комментарий
05.10.2022 17:17 Ответить
Без патрулирования F-16 мы небо надежно не закроем.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:25 Ответить
для цього мопеда F-16 треба потужні тормоза, бо кожен раз при атаці буде мімо проскаківать

а ось цей афганський Супертукано був би в самий раз, але Діду їх середнім азіятам передає
показать весь комментарий
05.10.2022 20:10 Ответить
Ні, гальма не потрібні. Зі станцією FLIR навіть зрая таких дронів, навіть уночі буде як мішені в тирі.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:26 Ответить
Ну хз. Якщо навіть і казарми то після першого влучання всі розбіжались, вони ж повільні це не крилаті. Вже не говорю про інші приміщення. Та і вахта на підльоті вже тривогу затрубили. Крилаті одна за одною прилітають з періодом 5-10 сек. якщо не більше. Але якусь шкоду зробили.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:37 Ответить
Шкода такi старi красивi будiвлi...
показать весь комментарий
05.10.2022 18:02 Ответить
Главное, что при всех недостатках, у него есть и достоинства. Он относительно дешев, а значит, можно наштамповать много, запуская стаями и делать самим, что снимает ограничения по применению. По эффективности как 155мм снаряд. Большая дальность - долетит даже до Москвы и там наделает шороха, не говоря о дальних аэродромах, с которых взлетают нас обстреливать, и зауральских ракетных военных заводах. Малозаметен для РЛС ПВО и современными средствами с ним тяжело бороться. Т.е. это эффективное дальнее ударное оружие эконом класса и нам его необходимо разрабатывать и учиться с ним бороться, учитывая все обстоятельства.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:11 Ответить
"эффективное дальнее ударное оружие эконом класса и нам его необходимо разрабатывать"
Вже розроблено, але ж в такому разі "не буде за що дороги будувати", а ще ж "мільярд дерев"...
показать весь комментарий
05.10.2022 19:06 Ответить
Нельзя хвалить иранские дроны. По темникам указивка называть их никчемными лисапедами. Смешными, пыхтящими. Просто хохот и все. Правда со слезами хохотать приходится.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:11 Ответить
Может действительно на "кукурузниках"пулемёты ставить и нехай курсанты(летуны)практикуются😄
показать весь комментарий
05.10.2022 18:32 Ответить
Я так понимаю это 5-я площадка?
показать весь комментарий
05.10.2022 18:51 Ответить
Так і є. В ті часи, коли я там служив, то це були казарми і навчальний корпус (приміщення з вікнами арочного типу). Між іншим в навчальному корпусі квартирувалися царські гусари катеринівських часів.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:32 Ответить
ППД 72-й бригады. Все успели забежать в убежище.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:01 Ответить
та ті дрони з китайських заводів, в Ірані просто зібрали, не робіть собі комплекси, а робіть собі дрони.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:36 Ответить
А нам США нічого такого не надасть ніколи і ні за які гроші і ні під будь-яким приводом! Бо не хоче, щоб ми мали чим атакувати дальні об'єкти, адже тоді війна закінчиться швидше! А Америкосам потрібна доооовга затяжна війна на 10-ки років!
показать весь комментарий
05.10.2022 20:46 Ответить
Попий водички, "америкоси винні".
показать весь комментарий
07.10.2022 12:22 Ответить
Війна на 10-ки років, а чомуу? Бо не дають її закінчити!
показать весь комментарий
07.10.2022 15:20 Ответить
Ще з часів Першої світової війни існували так звані (російською) Войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) - собирательное название воинских формирований (войска), являвшихся составной частью войск противовоздушной обороны (войск ПВО), предназначенных для ведения воздушного наблюдения, предупреждения об угрозе воздушного нападения противника, а также наведения на него боевых средств ПВО своих войск[1][2][3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1
Враховуючи те, що іранські дрони гудуть як літаки, можна організувати прослуховування неба системою станцій прослуховування налаштованих на звук саме цього двигуна і в разі появи такого звуку передачу сигналу тревоги через мобільний зв'язок на центральний пульт контролю (по аналогії роботи системи квартирної сигналізації). Якщо дрон чути на відстані 10 км, то на 1000 км потрібно поставити в одну лінію 100 таких пристроїв прослуховування. І зробити кілька паралельних ліній через територію країни.
Нове - це добре забуте старе.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:47 Ответить
В України була (чи є) чудова розробка,називається Кольчуга. Вона виявляє цілі по працюючому радіопередавачеві. І будь-якого дрона теж бачить бо він керується по радіо. Де ті Кольчуги?
показать весь комментарий
05.10.2022 21:01 Ответить
Ефективність дешевих іранських дронів ставить багато запитань https://youtu.be/CPK0uIii3gA
показать весь комментарий
05.10.2022 22:05 Ответить
Скільки у кацапів цих мопедів!? Дуже багато?
показать весь комментарий
06.10.2022 00:52 Ответить
 
 