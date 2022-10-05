Атака дронами на Белую Церковь: повреждено три здания инфраструктуры
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В Белой Церкви Киевской области спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за попадания вражеских дронов-камикадзе сегодня ночью, повреждены три здания инфраструктуры.
Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, "осуществлены все необходимые меры безопасности и ликвидирован пожар, возникший вследствие 6 попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено 3 здания инфраструктуры".
"О пострадавшем: его жизни ничего не угрожает", - заметил глава ОВА.
Кулеба проинформировал, что "органы местного самоуправления приняли решение, что сегодня в городе организуют образовательный процесс дистанционно".
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