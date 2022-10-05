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Атака дронами на Білу Церкву: пошкоджено три будівлі інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,дрон

У Білій Церкві Київській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через влучання ворожих дронів-камікадзе сьогодні вночі, пошкоджені три будівлі інфраструктури.

Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, "здійснені всі необхідні заходи безпеки та ліквідована пожежа, що виникла внаслідок 6 влучань дронів-камікадзе. Усього пошкоджено 3 будівлі інфраструктури".

"Щодо потерпілого: його життю нічого не загрожує", - зауважив очільник ОВА.

Кулеба поінформував, що "органами місцевого самоврядування прийнято рішення, що сьогодні в місті організують освітній процес дистанційно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Действительно, видеороликов полно. Вместо этого дискредитируют себя словно какие-то кацапы. 30% допустимой лжи использовать против врага в локальных операциях, затем рассказывая истинное положение дел. Время уже вышло, нужно справедливо оценить ущерб и начать работу по отлову этих дронов, например аэростаты с микрофоном и триангуляцией (возможно 4-5 источников данных надо) точного положения акустически - это то что надо против мопедов. Сбивать вряд ли их проблематично, тем же самолетным дроном-перехватчиком на 50 км/ч быстрее, который сбросит перед мопедом облако ежей (готовую дипольную приманку тоже можно, только на острую сталь заменить полоски), которые повредят пропеллер и дрон упадет.
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05.10.2022 13:30
+6
72 бригада воює. б'є кацапів на фронті, та й ще і добре гамселить кацапню.
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05.10.2022 14:05
+4
а чому б нам не розробляти подібні дрони, вони з паперу та з карбюраторним двигуном, але ж вражають цілі на відстані 1500 км, дешеві та влучні, а в нас немає навіть нічого подібного, можна було б не чекати від американців ракет за 100 мільйонів доларів на 300 км, а зробити самим на скільки завгодно
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05.10.2022 13:35
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А вот это очень не хорошо..
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05.10.2022 13:23 Відповісти
Пора вже з сiтки-рабицi робити якiсь укриття на таких об'Эктах..
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05.10.2022 14:34 Відповісти
Вже всі знають, що вдарили по казармах 72-ї бригади, а ви ще шифруєтесь.
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05.10.2022 13:23 Відповісти
Действительно, видеороликов полно. Вместо этого дискредитируют себя словно какие-то кацапы. 30% допустимой лжи использовать против врага в локальных операциях, затем рассказывая истинное положение дел. Время уже вышло, нужно справедливо оценить ущерб и начать работу по отлову этих дронов, например аэростаты с микрофоном и триангуляцией (возможно 4-5 источников данных надо) точного положения акустически - это то что надо против мопедов. Сбивать вряд ли их проблематично, тем же самолетным дроном-перехватчиком на 50 км/ч быстрее, который сбросит перед мопедом облако ежей (готовую дипольную приманку тоже можно, только на острую сталь заменить полоски), которые повредят пропеллер и дрон упадет.
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05.10.2022 13:30 Відповісти
И в дополнение,отловить всех персов окопавшихся в Украине в т.ч. студентов, и подсрачником вытурить на свою историческую родину
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05.10.2022 19:22 Відповісти
а ти навідником у кацапів підробляєш?
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05.10.2022 13:31 Відповісти
Це Ігор Луценко у них навідником )))
https://censor.net/ua/blogs/3371554/chomu_ran_zmg_a_mi_n
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05.10.2022 13:40 Відповісти
Пострадавшие есть?
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05.10.2022 13:36 Відповісти
Постраждав лише один сторож, казарми були пусті, дивно було б зараз у таких казармах розміщувати особовий склад. 72 бригада на своїй офіційній сторінці у фб написала "не дочекаєтесь", як мінімум, це було б не правильно по відношенню до ймовірних загиблих, чи не так?
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05.10.2022 13:40 Відповісти
Дай Бог, щоб так і було
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05.10.2022 13:44 Відповісти
72 бригада воює. б'є кацапів на фронті, та й ще і добре гамселить кацапню.
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05.10.2022 14:05 Відповісти
Головне питання - а чи встиг до укриття особовий склад, який перебував у казармах?
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05.10.2022 13:43 Відповісти
А звідки прилетіли? - З білораші?
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05.10.2022 13:32 Відповісти
а чому б нам не розробляти подібні дрони, вони з паперу та з карбюраторним двигуном, але ж вражають цілі на відстані 1500 км, дешеві та влучні, а в нас немає навіть нічого подібного, можна було б не чекати від американців ракет за 100 мільйонів доларів на 300 км, а зробити самим на скільки завгодно
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05.10.2022 13:35 Відповісти
Зараз Унилий боєць Юра Касьянов підключиться і зробить вам 100500 потужних безпілотників із лайна, палиць, пінопласту і скотчу...І дешевих...🤣🤣🤣
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05.10.2022 13:39 Відповісти
Месяца три назад в Белгороде подобными дронами подорвали НПЗ, Было много видео как кацапы над ними смеются пока те не влетают в завод.Так что подобные дроны есть, и их применяют, возможно не обо всех случаях применения трубят в СМИ.
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05.10.2022 16:44 Відповісти
А вообще - капец. Дроны хз откуда прилетели. Где ж то пво?
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05.10.2022 13:39 Відповісти
Днем их видно и можно сбить просто из стрелкового оружия, но ночью их попросту не видно, слышно что летит, но невозможно увидеть. Радары не видят т.к. эти дроны очень низко летят и маленькие.
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05.10.2022 16:47 Відповісти
ждем "екцпердов" которые прийдут и скажут что иранские дроны это говно,и что они если и взлетают то сразу же падают,и что волноватся не стоит от слова совсем, в расии их от силы штук 30 только,а иран делает эти дроны в очень ограниченых количествах потому что нет возможностей,а если вы все же будете переживать о этих дронах и их обсуждать значит вы розганяете зраду и вы кацап
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05.10.2022 13:46 Відповісти
Они не говно для говнявого пво.
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05.10.2022 13:58 Відповісти
Де ППО? 🤬
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05.10.2022 13:46 Відповісти
Виставити перед містами,як в війну дирижаблі і хай ці дрони врізаються в них
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05.10.2022 13:59 Відповісти
А откуда летели дроны ?
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05.10.2022 14:01 Відповісти
 
 