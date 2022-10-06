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Последствия обстрела Хмельнитчины войсками РФ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска утром нанесли удар по Хмельницкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории Хмельницкой области.
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сраные кацапы, кацапо-орда под прокси навроде тебя, не нужны, а Українцi потрiбнi. ))