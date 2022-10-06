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Последствия обстрела Хмельнитчины войсками РФ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска утром нанесли удар по Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории Хмельницкой области.

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Последствия обстрела Хмельнитчины войсками РФ 01
Последствия обстрела Хмельнитчины войсками РФ 02
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Топ комментарии
+27
Яма ценой в 3 млн долларов. ну а что ждать от народца крадущего унитазы лидер которых срет в чемодан...
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06.10.2022 16:53
+10
Яке запустеніе!Україна відбудує!Кожний Українец має бути навченим обороняти Україну.Ми повинні бути частиной ВПК НАТО!
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06.10.2022 16:58
+6
вот из-за таких придурков и на прокси, как правду напишешь- так сразу банят,только про главу НБУ прочитай, спы з дыл и тикнул, так это глава НБУ, а сраныне депутаты иминистры и не стесняются, грабят и в израиль на виллу
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06.10.2022 18:38
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что это, точнее, чем это?
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06.10.2022 16:53 Ответить
Искандер..влупили по лесу... дыбилы....
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06.10.2022 18:57 Ответить
Яма ценой в 3 млн долларов. ну а что ждать от народца крадущего унитазы лидер которых срет в чемодан...
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06.10.2022 16:53 Ответить
Яке запустеніе!Україна відбудує!Кожний Українец має бути навченим обороняти Україну.Ми повинні бути частиной ВПК НАТО!
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06.10.2022 16:58 Ответить
должны, но мы им с нашим воровством и коррупцией не нужны
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06.10.2022 17:14 Ответить

сраные кацапы, кацапо-орда под прокси навроде тебя, не нужны, а Українцi потрiбнi. ))
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06.10.2022 18:21 Ответить
вот из-за таких придурков и на прокси, как правду напишешь- так сразу банят,только про главу НБУ прочитай, спы з дыл и тикнул, так это глава НБУ, а сраныне депутаты иминистры и не стесняются, грабят и в израиль на виллу
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06.10.2022 18:38 Ответить
йой, не робіть собі комплексів, прошу пана, корупція не українське явище, корупція це всесвітнє явище, не дарма ж за кордоном так багато приділяють уваги боротьбі з корупцією і все одно, курва, дуже добре себе почуває. От взяти той випадок коли меркєль підсадила пів Європи на газову голку рашки, бо німці сподівалися що будуть єдиним газовим хабом - це була корупція, і зговор економічний і не тільки економічний, і те, що виявилося що Бундесвер голий і босий це теж корупція і хто зна чим би це повернулося як би не українці. Але...Німеччину ні з НАТО ні з ЄС не виключають же.
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06.10.2022 22:33 Ответить
Не плутай х.. з пальцем. Кого ти зараз виправдовуєшь? То політика в угоду виробників, яким просто хотілось мати дешевше сировину, але які справно заплатять всі податки в казну своєї держави з збільшеного доходу. Чи ти щось чув про офшори Меркель в Панамі? Аб палаци в Іспанії?
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07.10.2022 00:05 Ответить
по-перше - прошу пана/пані не тикати мені. По-друге політика меркель була не скільки в угоду німецьким виробникам, скільки в угоду путіну, то ж зустрічне запитання. А кого це тут пан/пані виправдовує?
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08.10.2022 16:27 Ответить
не равнявняйие европейскую корупцию и нашу, это определяется уровнем жизни населения,уловили?
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07.10.2022 07:06 Ответить
золоті слова, за нашу корупцію ми самі ж кров"ю і сльозами зараз умиваємося. А німці на приклад ігонорили всі попередження про північний потік, ще й сміялися над тими, хто мало не криком кричав, що це буде русскіми використано проти всіх, у відповідь тільки й було чути "ето бізнес-проект, нє нагнітайтє" (щось знайоме), підсадили пів Європи на русскіє енергоносії, а що ж тепер? А тепер цілий ЄС буде на всьому економити, щоб заткнути ту дупу, яку німці і брюсельські євробюрократи всім зробили. Різницю уловили?
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08.10.2022 16:32 Ответить
А ти, кацапчик, хтiв ,що б тобi на фото вiйськовi потяги показали?
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07.10.2022 09:02 Ответить
 
 