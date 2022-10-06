Последствия обстрела Хмельнитчины войсками РФ. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупационные войска утром нанесли удар по Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории Хмельницкой области.

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