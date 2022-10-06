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Ворог завдав ракетного удару по Хмельниччині, - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих нема. Деталі згодом!", - зазначив очільник регіону.

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Пізніше Гамалій зазначив, що сьогодні близько 6 години в Шепетівському районі зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором.

"Одна ракета впала поряд із інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала - на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", - зауважив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Призываю РФ быть последовательной !
Перейти от обстрела "неонацистской" Хмельницкой области и столицы "своей" области, города Запорожья, к обстрелу Ростова, Воронежа, Курска, Брянска.....
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06.10.2022 08:19
+12
3.14дори.
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06.10.2022 08:11
+12
Коли вже вдаримо по запаребріку?
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06.10.2022 08:17
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3.14дори.
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06.10.2022 08:11 Відповісти
Головне, що люди не постраждали.
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06.10.2022 08:16 Відповісти
Коли вже вдаримо по запаребріку?
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06.10.2022 08:17 Відповісти
Ермак па сваим не может , а вдруг там в Портного попадет или в родственников Арахамии
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06.10.2022 08:21 Відповісти
Мені вже не так по «запоребріку»,як п установках,з яких ведетьмя обстріл.
І без різниці,де ця установка знаходиться,на кораблі в Азовському морі чи в Білорашії
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06.10.2022 09:36 Відповісти
Ці установки на колесах. Пульнули і втекли.
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06.10.2022 09:56 Відповісти
Призываю РФ быть последовательной !
Перейти от обстрела "неонацистской" Хмельницкой области и столицы "своей" области, города Запорожья, к обстрелу Ростова, Воронежа, Курска, Брянска.....
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06.10.2022 08:19 Відповісти
***** ж обіцяло домбіть Воронеж.
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06.10.2022 08:26 Відповісти
Мабуть зі сторони білораші.
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06.10.2022 08:22 Відповісти
Було завдано удару по моєму місту Шепетівка. По частині ППО. Ракету вдалося збити. Це було в 5:50 ранку.
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06.10.2022 08:41 Відповісти
Ви б ще координати написали,а то тільки місто з об'єктом ЗСУ.
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06.10.2022 09:10 Відповісти
Ці нелюди знають куди б'ють і в якому місті, а для нас влада робить секрет.
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06.10.2022 09:21 Відповісти
Непогано б цьому ідіоту хоча б по шиї надавати . А може воно навмисне це написало ?
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06.10.2022 09:51 Відповісти
Це так грамотно з вашого боку
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06.10.2022 09:16 Відповісти
А чому тоді уроди з кацапії координаторам платять ? Марафони не дивлюся , а Укр.пропаганду підтримую . Вам більше свинособача до вподобі ?
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06.10.2022 09:58 Відповісти
Та здався мені цей марафон, дякую,що хоч фото не виклали
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06.10.2022 10:17 Відповісти
100%
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06.10.2022 10:57 Відповісти
що ти тупарику знаєш.. якщо ракету збили, то звідки інформація куди вона була націлена?? от напише якусь мудь мудачок, а навколо срач...
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06.10.2022 09:26 Відповісти
Почему нет ответных ударов по территории скрепной недоимперии? Там тоже полно воинских частей,нефтебаз,военной инфраструктуры... они понимают только язык силы.
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06.10.2022 09:03 Відповісти
Не на часі...
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06.10.2022 09:22 Відповісти
ще не придумані "асвальто- гравійні" ракети великої дальності для того, щоб заливати територію рашиста асвальтом.
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06.10.2022 10:20 Відповісти
..таки поставив лайк, бо недешеві ракети кацапами витрачені "в молоко":
- "Одна ракета впала поряд із інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає.
- Інша впала - на пустирі.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає.."
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06.10.2022 10:33 Відповісти
Интересно, а ответные удары по территории россиянцев не отдаёт и даже шугануть не пытается зе, или нет минимального количества наших ракет или всё таки по каким то причинам НАТО это делать не рекомендует до определённого момента Икс. Или все причины сразу? Кто как предполагает?
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06.10.2022 12:19 Відповісти
 
 