Ворог завдав ракетного удару по Хмельниччині, - ОВА (оновлено)

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих нема. Деталі згодом!", - зазначив очільник регіону.

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Пізніше Гамалій зазначив, що сьогодні близько 6 години в Шепетівському районі зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором.

"Одна ракета впала поряд із інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала - на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", - зауважив він.