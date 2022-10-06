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Враг нанес ракетный удар по Хмельнитчине, - ОВА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. Детали - позже!", - отметил глава региона.

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Позже Гамалий отметил, что сегодня около 6 часов в Шепетовском районе зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных страной-агрессором.

"Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала – на пустыре. По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", – отметил он.
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Топ комментарии
+14
Призываю РФ быть последовательной !
Перейти от обстрела "неонацистской" Хмельницкой области и столицы "своей" области, города Запорожья, к обстрелу Ростова, Воронежа, Курска, Брянска.....
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06.10.2022 08:19
+12
3.14дори.
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06.10.2022 08:11
+12
Коли вже вдаримо по запаребріку?
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06.10.2022 08:17
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3.14дори.
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06.10.2022 08:11 Ответить
Головне, що люди не постраждали.
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06.10.2022 08:16 Ответить
Коли вже вдаримо по запаребріку?
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06.10.2022 08:17 Ответить
Ермак па сваим не может , а вдруг там в Портного попадет или в родственников Арахамии
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06.10.2022 08:21 Ответить
Мені вже не так по «запоребріку»,як п установках,з яких ведетьмя обстріл.
І без різниці,де ця установка знаходиться,на кораблі в Азовському морі чи в Білорашії
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06.10.2022 09:36 Ответить
Ці установки на колесах. Пульнули і втекли.
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06.10.2022 09:56 Ответить
Призываю РФ быть последовательной !
Перейти от обстрела "неонацистской" Хмельницкой области и столицы "своей" области, города Запорожья, к обстрелу Ростова, Воронежа, Курска, Брянска.....
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06.10.2022 08:19 Ответить
***** ж обіцяло домбіть Воронеж.
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06.10.2022 08:26 Ответить
Мабуть зі сторони білораші.
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06.10.2022 08:22 Ответить
Було завдано удару по моєму місту Шепетівка. По частині ППО. Ракету вдалося збити. Це було в 5:50 ранку.
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06.10.2022 08:41 Ответить
Ви б ще координати написали,а то тільки місто з об'єктом ЗСУ.
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06.10.2022 09:10 Ответить
Ці нелюди знають куди б'ють і в якому місті, а для нас влада робить секрет.
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06.10.2022 09:21 Ответить
Непогано б цьому ідіоту хоча б по шиї надавати . А може воно навмисне це написало ?
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06.10.2022 09:51 Ответить
Це так грамотно з вашого боку
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06.10.2022 09:16 Ответить
А чому тоді уроди з кацапії координаторам платять ? Марафони не дивлюся , а Укр.пропаганду підтримую . Вам більше свинособача до вподобі ?
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06.10.2022 09:58 Ответить
Та здався мені цей марафон, дякую,що хоч фото не виклали
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06.10.2022 10:17 Ответить
100%
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06.10.2022 10:57 Ответить
що ти тупарику знаєш.. якщо ракету збили, то звідки інформація куди вона була націлена?? от напише якусь мудь мудачок, а навколо срач...
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06.10.2022 09:26 Ответить
Почему нет ответных ударов по территории скрепной недоимперии? Там тоже полно воинских частей,нефтебаз,военной инфраструктуры... они понимают только язык силы.
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06.10.2022 09:03 Ответить
Не на часі...
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06.10.2022 09:22 Ответить
ще не придумані "асвальто- гравійні" ракети великої дальності для того, щоб заливати територію рашиста асвальтом.
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06.10.2022 10:20 Ответить
..таки поставив лайк, бо недешеві ракети кацапами витрачені "в молоко":
- "Одна ракета впала поряд із інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає.
- Інша впала - на пустирі.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає.."
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06.10.2022 10:33 Ответить
Интересно, а ответные удары по территории россиянцев не отдаёт и даже шугануть не пытается зе, или нет минимального количества наших ракет или всё таки по каким то причинам НАТО это делать не рекомендует до определённого момента Икс. Или все причины сразу? Кто как предполагает?
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06.10.2022 12:19 Ответить
 
 