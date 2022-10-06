Враг нанес ракетный удар по Хмельнитчине, - ОВА (обновлено)

Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. Детали - позже!", - отметил глава региона.

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Позже Гамалий отметил, что сегодня около 6 часов в Шепетовском районе зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных страной-агрессором.

"Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала – на пустыре. По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", – отметил он.