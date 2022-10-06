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Впервые с августа оккупанты нанесли удар ракетами из Беларуси, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В ночь на 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал в комментарии Украинской правде.

"Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа".

Как уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.

Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая - на пустыре.

Читайте также: ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровщины, - ОВА. ФОТО
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Топ комментарии
+41
То може треба відповідати? Тим паче зарпз є чим.. І що там з дипломатичними відносинами з бульбашами?
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06.10.2022 15:58
+23
А коли буде адекватна відповідь? Невже засрали?
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06.10.2022 16:00
+21
Падла усатая - болтаться тебе на виселице рядом с ******!!!
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06.10.2022 16:01
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То може треба відповідати? Тим паче зарпз є чим.. І що там з дипломатичними відносинами з бульбашами?
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06.10.2022 15:58 Ответить
яка різниця між російськими колонами в Сватово на Луганщині і в Білорусі????? https://www.youtube.com/watch?v=1LwzcVP_B7w

Їх треба і можна палити що там що там....
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06.10.2022 16:22 Ответить
+1 на каждый их высер через границу должен быть соответствующий ответ. В чатах белгорода угорают, потому что они видят как с их территории летит по Украине, а в ответ тишина. Такой терпилоидной тактикой результата не будет
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06.10.2022 16:25 Ответить
досить заохочувати ворога нищить Українців. всерівно війна . пора їх бить на їхній території інакше не переможем.
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06.10.2022 18:34 Ответить
Бульбособаки гірші свинособак....Здохни, бялопарашка..
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06.10.2022 18:35 Ответить
це в бєлорашке мабуть вже почалися 100501 навчання?
чи **** вусата нагнєтаєт ????
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06.10.2022 16:00 Ответить
А шо, його хтось питає? Він свою країну вже просрав повністю. ****ло робить з Білорашкою. що захоче. Ні з ким, особливо, не радячись. З Лукашенком, у тому числі.
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06.10.2022 16:41 Ответить
А коли буде адекватна відповідь? Невже засрали?
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06.10.2022 16:00 Ответить
Єрмак не дозволяє
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06.10.2022 16:02 Ответить
Не переоцінюйте вашого ермака зсу рішае якби він рішав сидіб на місці фронт
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06.10.2022 16:14 Ответить
не дооцінюй рашистських щурів не тільки з ОП. Шкоди від них і рашистської агентури в Україні дуже багато
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06.10.2022 16:41 Ответить
Падла усатая - болтаться тебе на виселице рядом с ******!!!
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06.10.2022 16:01 Ответить
пока мі не начнем их сбивать, єто может продолжатся вечно и после того как мі війдем к своим границам
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06.10.2022 16:02 Ответить
Четыре самолета атаковали, прилетело две ракеты? Они одну ракету двумя самолетами запускают? Или кто-то что-то не договаривает?
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06.10.2022 16:03 Ответить
Обычная тактика, мы же не держим РЛС 24 на 7 включенную, а пользуемся другими способами разведки. Включаем на несколько секунд (минут), иначе ответка может прилететь. Они шатают РЛС, отвлекают ПВО, будут 50 раз летать и не стрелять, а потом выстрелят. Плюс эти ракеты могут и самоликвидироваться, так как не полетят. И иначе никак не будет, не существует в мире такой ПВО, чтобы все это держать. ПВО должно отбить 1 раз атаку массированную (потеряв при этом свои РЛС от вражеских ракет), а дальше всегда и везде собственная авиация наносит ответный удар, в том числе ядерным оружием. Мы бы так и сделали, но вы все сами понимайте, что было в 90-ых.
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06.10.2022 16:09 Ответить
Пора бить по НПЗ дронами-камикадзе, в ректификационную колонну, чтобы и взрыв паров был, и ущерб. Они ответят ракетами, а мы кассетными боеприпасами по полигонам с учений, где много живой силы. Подведут войска - ударим по ним теми же кассетными боеприпасами. Все это должно быть готово, планомерная эскалация и естественная мотивация идти на эту эскалацию: принудительная мобилизация местного населения на войну против кацапов, которую организует Тихановская как верховный главнокомандующий, после победы на выборах в 2020-ом году. Это много живой силы и отличный маршрут на Москву и Ленинград.
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06.10.2022 16:05 Ответить
після того як виженемо кацапів тре отим ************ ***** ввалити та відібрати наші землі гомельщини та брестщини, інше най Польща та Литва заберають щоб і спомину про туб бєларуссію небуло
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06.10.2022 16:06 Ответить
Вона не може, ще борщ не доварила. )
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06.10.2022 16:24 Ответить
Походу із Зябровки злітали. Далеченько. Якщо в"фбати по ТРЖК з "меланжем" ( азотна кислота для палива Х-22). ТО БУЛЬБАШАМ МАЛО НЕ ПОКАЖЕТЬСЯ.
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06.10.2022 16:10 Ответить
Зябровка знаходиться в 35 кілометрах від кордону, її можуть достати не тільки хаймерси, а й старі радянські РСЗВ.
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06.10.2022 16:20 Ответить
из Зябровки врядли. Не будут нарываться на ответку по близкорасположенной АБ. И Х-22 в Зябровке не заправляют, там нет ни оборудования , ни инфраструктуры. Ближе всего их могут заправлять в Шайковке, где и базируются соответствующие платформы для запуска.
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06.10.2022 16:38 Ответить
И в Зябровке есть и в Шайковке. На обох льотовищах був у 1995-1998 роках.
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06.10.2022 16:52 Ответить
Ну, мало ли что было в Зябровке в то время. ТУшки там не юзали с середины девяностых, и я очень сомневаюсь, что оставшееся там оборудование (а оно весьма не простое) в кондиционном состоянии.
В Шайковке точно заправляют, оттуда по нам херачили.
Очень сомневаюсь, что в Зябровке вообще ТУшки есть на аэродроме.
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06.10.2022 17:17 Ответить
Слуги народу в т. ч. Юзік, Арахамія нехай асфальтом закидають аеропорт в Білорусіі, де злітають рашковські літаки. Вони ж не хотіли армію фінансувати.
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06.10.2022 16:14 Ответить
Вони злітають з рашки над бульба-пюрером випускають ракети і розвертаються на хаузер
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06.10.2022 16:18 Ответить
Терміново "бавовну" на аеродроми базування орків.
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06.10.2022 16:17 Ответить
ОТВЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПО МЕСТУ ОТКУДА РАКЕТЫ ВЗЛЕТАЮТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.10.2022 16:18 Ответить
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06.10.2022 16:22 Ответить
скоро чую забавовнится Беларусь
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06.10.2022 16:34 Ответить
От би наші літаки зайшли зі сторони московії і вдарили по одному із аеродромів білорусі.
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06.10.2022 16:37 Ответить
Тихановская как дела в германии или где ты там лярва сидиш на европейских грантах . Как дела ?Может быть жопу свою подняла и сделала коментарий что с твоего государства это говно пускает ракеты .
Резюмирую ты такая же мерзкая мразь и вся ваша либерастная опозиция аля Вячорки и прочие
Да и идете ***** и невздумайте приезжать в украину , вам тут не рады
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06.10.2022 16:38 Ответить
То може вже час пальнуть у відповідь? Скільки можна терпіти цю провінцію кацапстана?
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06.10.2022 16:39 Ответить
Рознесіть к х..ям мозирський і новополоцький нпз і вони вже нарешті заспокояться
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06.10.2022 16:50 Ответить
Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов на программы импортозамещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Алексея Оверчука.

Совпадение?
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06.10.2022 16:52 Ответить
шо там хоче вова побачить в глазах саші
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06.10.2022 16:58 Ответить
Терміново відповісти! Чому ми не відповідаємо
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06.10.2022 17:14 Ответить
Якщо вони нас будуть бомбить,а ми мовчатимемо у відповідь,то це нормально?
Коли гинуть наші люди,руйнується інфраструктура.
Можливо,треба виробляти свої ракети та відповідати цим покидькам?
Це просто якийсь жах: ми не маємо стріляти по їхній території.
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06.10.2022 17:14 Ответить
Та ми як якісь терпіли! ((( В Ізраілі швидко у відовіль на Палестіну все летіло, без зайвих реверансів і занепокоїнь.
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06.10.2022 17:24 Ответить
Вечірній відосік буде чи ні?
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06.10.2022 17:56 Ответить
Питання до "боневтіка" -- українцям, що , підставити другу щоку ?!
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06.10.2022 19:11 Ответить
А це, курва, не напад?!!!!!
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06.10.2022 19:14 Ответить
какие еще нахер оккупанты?
удар ракетами нанес бульбафюрер и его картофельная банда
может пора разорвать дип.отношения, выдворить нахер послов и нанести ответный удар?
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06.10.2022 19:26 Ответить
Пора провести спеціальну воєнну операцію по Мозирському НПЗ, але верховний у нас - сцикун і уклоніст. Біда.
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06.10.2022 23:47 Ответить
 
 