РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5311 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
31 951 43
армия РФ (15471) война (47303) ПВО (1508) уничтожение (3972) техника (1547) Бутусов Юрий (3918) ВСУ (5210)

5 августа украинская армия впервые в мире уничтожила многофункциональный радар новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

5 августа украинская армия впервые в мире в результате блестяще проведенной операции уничтожила многофункциональный радар управления огнем 92Н2Е новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Выдающийся успех - 5 августа украинская армия впервые в мире в результате блестяще проведенной операции уничтожила многофункциональный радар управления огнем 92Н2Е новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Результат боя заявлен официальным российским источником", - отмечает он.

Он напоминает, что "Триумф" является основой системы противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ, ее закупили и поставили на вооружение Турция и Индия. Но только Украина получила уникальный опыт уничтожения "Триумфа".

"Некролог российского лейтенанта Андрея Гракова из Батайска Ростовской области открыл сенсационные обстоятельства уничтожения радара управления огнем 92Н2Е. Граков был оператором расчета МРЛС (на русском многофункциональная радиолокационная станция. - Авт.) на С-400. МРЛС 92Н2Е имеет выдающиеся характеристики: получает данные от радаров наблюдения и осуществляет наблюдение до 100 целей одновременно и одновременное наведение до 72 зенитных ракет. Цели могут иметь скорость до 4,8 км/с. Дальность поражения до 240 км, высота поражения – до 60 км. Это ядро ​​дивизиона С-400, без машины 92Н2Е система не боеспособна. Общая экспортная стоимость дивизиона С-400 составляет 500 миллионов долларов", – добавляет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое страшное на войне – это терять бойцов, - комбат "Карпатской Сичи" Олег Куцин | Юрий Бутусов интервью. ВИДЕО

Итак, как отмечает журналист, Граков находился с расчетом на боевом дежурстве во время боя, и его боевая машина была поражена прямым попаданием, сказанным в некрологе, ракеты от РСЗО. Очевидно, речь идет о попадании ракеты ракетного комплекса HIMARS, по российской классификации реактивной системы залпового огня (РСЗО). Если бы не это уточнение, то более вероятно выглядело бы поражение противорадиолокационной ракетой HARM AGM-88. Интересно, что "Тиумф" согласно характеристикам может без проблем сбивать ракеты HIMARS. Но в данном случае украинские военные применили некую эффективную тактику, которая не позволила расчету С-400 отразить ракетную атаку, несмотря на то, что ЗРС была развернута в боеготовом состоянии.

"Согласно сведению Минобороны РФ от 6 августа российское ПВО перехватило 26 реактивных снарядов - большинство в Херсонской области, в районе переправ через Днепр. Сейчас понятно, что некоторые ракеты перехватить не удалось, хотя атака не выглядела массированной, учитывая фиксацию пусков в нескольких населенных пунктах и ​​значительную концентрацию средств ПВО и ПРО в этом районе", – отметил Бутусов.

"Выдающийся успех украинской разведки и расчетов HIMARS заявлен российскими официальными источниками. За такое надо давать высокие награды и тем, кто нашел МРЛС, спланировавшим поражение, тем, кто командовал и осуществлял серию пусков. Ведь очевидно, что поразить такую ​​защищенную от воздушных атак цель можно было только благодаря хорошо просчитанным комплексным действиям, а пуск ракет был групповым, действия врага были максимально усложнены", – пишет журналист.

Также смотрите: Инженер "Запорожстали" защищает Бахмут. Интервью во время наступления противника | Юрий Бутусов. ВИДЕО

"Спасибо, Necro Mancer, за найденный некролог Гракова", - резюмирует Бутусов.

5 августа украинская армия впервые в мире уничтожила многофункциональный радар новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 Триумф, - Бутусов 01
5 августа украинская армия впервые в мире уничтожила многофункциональный радар новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 Триумф, - Бутусов 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
16.10.2022 11:14
+42
З почином! Аналоговнєт
показать весь комментарий
16.10.2022 11:04
+26
***** "вундервафле"
показать весь комментарий
16.10.2022 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З почином! Аналоговнєт
показать весь комментарий
16.10.2022 11:04 Ответить
Присоединяюсь)).Но почину уже два с половиной месяца
показать весь комментарий
16.10.2022 11:29 Ответить
Довге "послевкусіє"...
Ммм - смакота...)))
показать весь комментарий
16.10.2022 16:05 Ответить
АналоГОВНЕт!
показать весь комментарий
17.10.2022 08:59 Ответить
***** "вундервафле"
показать весь комментарий
16.10.2022 11:05 Ответить
Шкода... шкода, що тільки одну!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:12 Ответить
А ти думаєш - вони їх "печуть як пряники"? Та ще , враховуючи, що половина електроніки там - імпортна? А їм "кисень перекрили"!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:18 Ответить
Мабуть нам не все і не відразу повідомляють.
показать весь комментарий
16.10.2022 14:08 Ответить
тож не українці про це повідомили, а кацапи у своєму некролозі. )
показать весь комментарий
16.10.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 11:14 Ответить
Лупайте цю скалу ,нехай не жар , не холод не спинять пиню.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:32 Ответить
Недоречність слів І.Я Франка очевидна.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:35 Ответить
Закопали уже пса, здоровья ему крепкого и земля бетоном!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:15 Ответить
Какого пса?
показать весь комментарий
16.08.2023 14:28 Ответить
Кацапський тріумф не відбувся. Накрився він чимось "волохатим"..
показать весь комментарий
16.10.2022 11:15 Ответить
Наскільки ця система може "перехоплювати" реактивні снаряди від Хаймарс, видно с тих відео, що знімали жителі Херсона. Перехоплення, тільки атріцатєльноє
показать весь комментарий
16.10.2022 11:18 Ответить
Очередной аналоговнетный гавнодевайс оказался "внезапно" не таким уж непобедимым...
Блин, даже как-то хочется чтобы эти дебилы попробовали повоевать с американцами. Хотя бы часик-два...
показать весь комментарий
16.10.2022 11:20 Ответить
Пане , Юрію , щиро дякую за чудові , вранішні новини 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показать весь комментарий
16.10.2022 11:22 Ответить
"...выполнял боевую задачу на территории Украины..." И как так и надо. Совсем не коробит кацапов от таких формулировок.🤦
показать весь комментарий
16.10.2022 11:24 Ответить
Прекрасно. Особенно для граКова , **** .
показать весь комментарий
16.10.2022 11:25 Ответить
розминають хлопці м'язи.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:25 Ответить
турція і індія даремно просрали бабло на це гівно
показать весь комментарий
16.10.2022 11:28 Ответить
А Украина в независимой истории и не покупала системы такого уровня, и сама их не производила, хотя на основе Вільха-... предлагалось сделать ЗРК.

Надо срочно выходить изо всех соглашений по ракетам малой и средней дальности, модернизировать проект Сапсана с 280 до 500 и более км, сделать ставку также на варианты Вільхи дальностью 200 км, и производить их, сколько можем, потому что угроза со стороны кацапов будет всегда, пока Украина проводит независимую от них политику.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:29 Ответить
Ага, буба криворогий так и сделает. С Дерьмаком, по ночам, Ленку и маму Римму позовет, шоб больше собрать.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:57 Ответить
А навіщо? Важливіше-будувати дороги та красти гуманітарку. І відосики пиляти за норм бабло.
показать весь комментарий
16.10.2022 23:13 Ответить
Из рашистского там только совковый тягач и пару дверных ручек Все остальное закупили у своих узкоглазых братьев и налепили шильдики "маде ин ПИТАРаша"
показать весь комментарий
16.10.2022 11:37 Ответить
Цікаво, що "Тиіумф" згідно з характеристиками може без проблем збивати ракети HIMARS. Джерело: https://censor.net/ua/p3374066
Але ж не збиває .!! . З огляду на це , здається що - характеристики " Тріумфа " , як , взагалі то і всіх інших кацапських - аналоговнєтов , кацапами є на порядок - завищеними . Ну щоб - розводити закордонних лохів , які готові викладати за кацапські аналоговнєти , кругленькі суми .
Звісно ж майстерність ЗСУ , не піддається сумніву , і в знищенні кацапських вундервафлів грає - першочергову роль , але - з огляду на відосіки з багаторічною рекламою їхньої зброї в ЗМІ , і реальними її можливостями - в реальній війні , різниця все ж істотна .
Пам'ятаю - про цей " Тріумф" кацапи писали мало як не про - інопланетні технології ,, і говорили що на нашій планеті не існує зброї , якою його можна знищити . Ага ..
показать весь комментарий
16.10.2022 11:39 Ответить
триумф сдох с триумфом!
показать весь комментарий
16.10.2022 11:46 Ответить
Мне кажется, главное - найти это "чудо", а дальше дело техники !
Отправить маленький дрон-камикадзе, вывести из строя панель "аля-стиральная доска", а дальше добивать уже по серьёзному.....
И главное правильно подобрать время: когда операторы смотрят их любимые передачи - новости, соловьиный помёт, вопли скабеевой .....
показать весь комментарий
16.10.2022 11:49 Ответить
Буд-яка сама ************ зброя потребує вправних військових, які здатні нею керувати. ЗСУ всьому світу довели свою вправність та майстерність у використанні буд-якої зброї. Навіть з "Ігли" наші хлопці збивають крилаті ракети. Отже, прислів'я : "У вправних руках і ******* зброя" підтверджено на практиці
показать весь комментарий
16.10.2022 12:16 Ответить
І це ненормально! Крилаті ракети мають збиватися не іглами не зу-шками не кулеметами і не рогатками! Для цього має бути своя зброя ППО і ПРО з радарами та ракетами.Але нафіга воно нам? Адже тоді ми не зможемо будувати дороги!
показать весь комментарий
16.10.2022 23:19 Ответить
Такова же эффективность и ядерных причендалов кремля.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:55 Ответить
Сергей Ауслендер, военный журналист, Израиль
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
*************
Може, таким же чином було знищено й цей С400?
показать весь комментарий
16.10.2022 13:29 Ответить
ВСУ - перша армія світу яка навішує піз..лей рф
показать весь комментарий
16.10.2022 13:44 Ответить
Пущай палетают!
показать весь комментарий
16.10.2022 14:20 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
показать весь комментарий
16.10.2022 16:05 Ответить
Одна ракетка с400 1.5 млн$ одна ракетка здравствуй Марс 150 000 $ перехватывайте до усрачки.
показать весь комментарий
16.10.2022 16:10 Ответить
Лаптєногоє аналоговнєт
показать весь комментарий
16.10.2022 16:29 Ответить
Бачив аж 100 цілей а свою смерть не побачив.
показать весь комментарий
16.10.2022 20:43 Ответить
кто не сидел в кабине такого аналоговнетского создания, тот не знает, что 50% заявленных характеристик только на бумаге, а что б выжать из него остальные 50, нужно без конца настраивать, перестраивать и ремонтировать это оркоговнетское чудо, как жигули или москвич, а то и хуже
показать весь комментарий
17.10.2022 11:42 Ответить
fuck you ukrainian liars you did not destroy anything russians killed 340000 ukrainian nazi dogs that is full story
показать весь комментарий
20.06.2023 22:06 Ответить
 
 