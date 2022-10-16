5 августа украинская армия впервые в мире уничтожила многофункциональный радар новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", - Бутусов. ФОТО

5 августа украинская армия впервые в мире в результате блестяще проведенной операции уничтожила многофункциональный радар управления огнем 92Н2Е новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Выдающийся успех - 5 августа украинская армия впервые в мире в результате блестяще проведенной операции уничтожила многофункциональный радар управления огнем 92Н2Е новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Результат боя заявлен официальным российским источником", - отмечает он.

Он напоминает, что "Триумф" является основой системы противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ, ее закупили и поставили на вооружение Турция и Индия. Но только Украина получила уникальный опыт уничтожения "Триумфа".

"Некролог российского лейтенанта Андрея Гракова из Батайска Ростовской области открыл сенсационные обстоятельства уничтожения радара управления огнем 92Н2Е. Граков был оператором расчета МРЛС (на русском многофункциональная радиолокационная станция. - Авт.) на С-400. МРЛС 92Н2Е имеет выдающиеся характеристики: получает данные от радаров наблюдения и осуществляет наблюдение до 100 целей одновременно и одновременное наведение до 72 зенитных ракет. Цели могут иметь скорость до 4,8 км/с. Дальность поражения до 240 км, высота поражения – до 60 км. Это ядро ​​дивизиона С-400, без машины 92Н2Е система не боеспособна. Общая экспортная стоимость дивизиона С-400 составляет 500 миллионов долларов", – добавляет Бутусов.

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Итак, как отмечает журналист, Граков находился с расчетом на боевом дежурстве во время боя, и его боевая машина была поражена прямым попаданием, сказанным в некрологе, ракеты от РСЗО. Очевидно, речь идет о попадании ракеты ракетного комплекса HIMARS, по российской классификации реактивной системы залпового огня (РСЗО). Если бы не это уточнение, то более вероятно выглядело бы поражение противорадиолокационной ракетой HARM AGM-88. Интересно, что "Тиумф" согласно характеристикам может без проблем сбивать ракеты HIMARS. Но в данном случае украинские военные применили некую эффективную тактику, которая не позволила расчету С-400 отразить ракетную атаку, несмотря на то, что ЗРС была развернута в боеготовом состоянии.

"Согласно сведению Минобороны РФ от 6 августа российское ПВО перехватило 26 реактивных снарядов - большинство в Херсонской области, в районе переправ через Днепр. Сейчас понятно, что некоторые ракеты перехватить не удалось, хотя атака не выглядела массированной, учитывая фиксацию пусков в нескольких населенных пунктах и ​​значительную концентрацию средств ПВО и ПРО в этом районе", – отметил Бутусов.

"Выдающийся успех украинской разведки и расчетов HIMARS заявлен российскими официальными источниками. За такое надо давать высокие награды и тем, кто нашел МРЛС, спланировавшим поражение, тем, кто командовал и осуществлял серию пусков. Ведь очевидно, что поразить такую ​​защищенную от воздушных атак цель можно было только благодаря хорошо просчитанным комплексным действиям, а пуск ракет был групповым, действия врага были максимально усложнены", – пишет журналист.

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"Спасибо, Necro Mancer, за найденный некролог Гракова", - резюмирует Бутусов.



