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беспилотник (2101) обстрел (20241) Одесская область (3106)

Последствия вражеской атаки на Одесскую область. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель Одесской ОГА Сергей Братчук показал в телеграм-канале последствия вражеской атаки.

Последствия вражеской атаки на Одесскую область 01
Последствия вражеской атаки на Одесскую область 02
Последствия вражеской атаки на Одесскую область 03
Последствия вражеской атаки на Одесскую область 04

"Одесская область. Последствия ночной атаки", - прокомментировал он опубликованные фото.

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Как сообщалось, в течение почти трех часов враг атаковал Одесскую область, один человек погиб, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары.
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Не браття...
Та ми вас ніколи ними і не вважали
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06.09.2023 10:28 Ответить
Яке символічне третє фото.
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06.09.2023 10:37 Ответить
Ваші брати в канаві кобилу доїдають, пі..ри
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06.09.2023 10:40 Ответить
Росіяни в школах вводять основи роботи з безпілотниками, стрілецькою зброєю з цього року. Чи потрібно щось таке в Україні?
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06.09.2023 10:40 Ответить
Вже є
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06.09.2023 10:41 Ответить
 
 