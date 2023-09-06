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Последствия вражеской атаки на Одесскую область. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, представитель Одесской ОГА Сергей Братчук показал в телеграм-канале последствия вражеской атаки.
"Одесская область. Последствия ночной атаки", - прокомментировал он опубликованные фото.
Как сообщалось, в течение почти трех часов враг атаковал Одесскую область, один человек погиб, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары.
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Та ми вас ніколи ними і не вважали