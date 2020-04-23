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Село в Николаевской области изолировали из-за вспышки коронавируса. ФОТО
Из-за вспышки коронавируса перекрыли на въезд и выезд село Семеновка в Николаевской области. Также установлены КПП.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.
"Мы организовали полноценную работу данного КПП, придерживаясь всех необходимых для его функционирования потребностей. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - рассказал председатель громады Владимир Неграй.
Топ комментарии
+1 Kozak_Vasil
показать весь комментарий23.04.2020 16:25 Ответить Ссылка
+1 Андрей Стадник
показать весь комментарий23.04.2020 18:11 Ответить Ссылка
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там всего одна семья, и главного носителя уже выписали после лечения,
не проще семью изолировать, чем село?