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Село в Николаевской области изолировали из-за вспышки коронавируса. ФОТО

Из-за вспышки коронавируса перекрыли на въезд и выезд село Семеновка в Николаевской области. Также установлены КПП.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

Село в Николаевской области изолировали из-за вспышки коронавируса 01

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, придерживаясь всех необходимых для его функционирования потребностей. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - рассказал председатель громады Владимир Неграй.

Село в Николаевской области изолировали из-за вспышки коронавируса 02

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Автор: 

карантин (16729) Николаевская область (2143) изоляция (106) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Трималися як 300 спартанців і таке... Почали тестувати.
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23.04.2020 16:25 Ответить
+1
Там село -15 дворов. И у всех есть лодки (в том месье Громоклия широкая).
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23.04.2020 18:11 Ответить
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Трималися як 300 спартанців і таке... Почали тестувати.
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23.04.2020 16:25 Ответить
мав нагоду зміряти температуру цим китайським чудо -градусником.показав 35.7.це все .що треба знати про "карантин" та і про "пандемію" в цілому)
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23.04.2020 16:33 Ответить
Ох уж ці спеціалісти. Не лоба треба міряти(де є піт) а зап'ястя... Воно показує температуру поверхні. І може підкажете кращий та швидший спосіб перевірки на захворювання?!
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23.04.2020 16:43 Ответить
Там село -15 дворов. И у всех есть лодки (в том месье Громоклия широкая).
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23.04.2020 18:11 Ответить
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23.04.2020 18:29 Ответить
А больше тысячи населения откуда?
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23.04.2020 20:04 Ответить
На гуггл мапс зайди, посмотри
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23.04.2020 20:52 Ответить
Основано в 1750 году. Население по переписи https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 года составляло 256 человек. Почтовый индекс - 55108. Телефонный код - 5133. Занимает площадь 0,99 км².
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23.04.2020 20:53 Ответить
Ти, мабуть, про одну з трьох Семенівок пишеш. З Вікіпедії виходить, що вони в різних районах, з різним населенням. 55560 індекс Семенівки Єланецького району Водяно-Лоринської с/р. Ця точно на Громоклеї. Про решту не знаю.
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24.04.2020 11:10 Ответить
цузой, там Буг течет и пару тыс народу
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24.04.2020 00:07 Ответить
вроде пропускают, только Т меряют
там всего одна семья, и главного носителя уже выписали после лечения,
не проще семью изолировать, чем село?
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24.04.2020 00:10 Ответить
 
 