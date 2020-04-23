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Село в Миколаївській області ізолювали через спалах коронавірусу. ФОТО
Через спалах коронавірусу перекрили на в'їзд і виїзд село Семенівка в Миколаївській області. Також встановлено КПП.
Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що функціонує лише один шлях з боку автодороги Н-24, на якому працює цілодобовий контрольно-пропускний пункт.
"Ми організували повноцінну роботу цього КПП, дотримуючись всіх необхідних для його функціонування потреб. Персонал повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури", - розповів голова громади Володимир Неграй.
Топ коментарі
+1 Kozak_Vasil
показати весь коментар23.04.2020 16:25 Відповісти Посилання
+1 Андрей Стадник
показати весь коментар23.04.2020 18:11 Відповісти Посилання
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там всего одна семья, и главного носителя уже выписали после лечения,
не проще семью изолировать, чем село?