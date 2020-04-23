Село в Миколаївській області ізолювали через спалах коронавірусу. ФОТО

Через спалах коронавірусу перекрили на в'їзд і виїзд село Семенівка в Миколаївській області. Також встановлено КПП.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що функціонує лише один шлях з боку автодороги Н-24, на якому працює цілодобовий контрольно-пропускний пункт.

"Ми організували повноцінну роботу цього КПП, дотримуючись всіх необхідних для його функціонування потреб. Персонал повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури", - розповів голова громади Володимир Неграй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих COVID-19 на Миколаївщині досягла 103, включно з 30 медпрацівниками, - ОДА