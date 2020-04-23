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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Село в Миколаївській області ізолювали через спалах коронавірусу. ФОТО

Через спалах коронавірусу перекрили на в'їзд і виїзд село Семенівка в Миколаївській області. Також встановлено КПП.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що функціонує лише один шлях з боку автодороги Н-24, на якому працює цілодобовий контрольно-пропускний пункт.

Село в Миколаївській області ізолювали через спалах коронавірусу 01

"Ми організували повноцінну роботу цього КПП, дотримуючись всіх необхідних для його функціонування потреб. Персонал повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури", - розповів голова громади Володимир Неграй.

Село в Миколаївській області ізолювали через спалах коронавірусу 02

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Автор: 

карантин (18172) Миколаївська область (2295) ізоляція (62) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Трималися як 300 спартанців і таке... Почали тестувати.
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23.04.2020 16:25 Відповісти
+1
Там село -15 дворов. И у всех есть лодки (в том месье Громоклия широкая).
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23.04.2020 18:11 Відповісти
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Трималися як 300 спартанців і таке... Почали тестувати.
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23.04.2020 16:25 Відповісти
мав нагоду зміряти температуру цим китайським чудо -градусником.показав 35.7.це все .що треба знати про "карантин" та і про "пандемію" в цілому)
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23.04.2020 16:33 Відповісти
Ох уж ці спеціалісти. Не лоба треба міряти(де є піт) а зап'ястя... Воно показує температуру поверхні. І може підкажете кращий та швидший спосіб перевірки на захворювання?!
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23.04.2020 16:43 Відповісти
Там село -15 дворов. И у всех есть лодки (в том месье Громоклия широкая).
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23.04.2020 18:11 Відповісти
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23.04.2020 18:29 Відповісти
А больше тысячи населения откуда?
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23.04.2020 20:04 Відповісти
На гуггл мапс зайди, посмотри
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23.04.2020 20:52 Відповісти
Основано в 1750 году. Население по переписи https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 года составляло 256 человек. Почтовый индекс - 55108. Телефонный код - 5133. Занимает площадь 0,99 км².
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23.04.2020 20:53 Відповісти
Ти, мабуть, про одну з трьох Семенівок пишеш. З Вікіпедії виходить, що вони в різних районах, з різним населенням. 55560 індекс Семенівки Єланецького району Водяно-Лоринської с/р. Ця точно на Громоклеї. Про решту не знаю.
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24.04.2020 11:10 Відповісти
цузой, там Буг течет и пару тыс народу
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24.04.2020 00:07 Відповісти
вроде пропускают, только Т меряют
там всего одна семья, и главного носителя уже выписали после лечения,
не проще семью изолировать, чем село?
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24.04.2020 00:10 Відповісти
 
 