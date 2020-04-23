Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ. ФОТО
Скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов разоблачила в Херсонской области Служба безопасности Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что тайник был обустроен в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района. Из тайника правоохранители изъяли 2 противотанковые мины, граната РГО, противопехотная мина, два запала к гранатам и мажет 400 патрона, в частности к крупнокалиберного оружия.
В рамках уголовного производства, начатого в. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Проверяется информация о незаконном поступления изъятых военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Бериславским отделом полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области".
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Напевно редактор-пІсатєль, працює спічрайтером у ЗЕлі. Я так і не зрозумів, що то написано.
1) патриоты;
2) сами сбушники, чтобы отчитаться и получить поощрение/повышение.