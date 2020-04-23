Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов разоблачила в Херсонской области Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что тайник был обустроен в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района. Из тайника правоохранители изъяли 2 противотанковые мины, граната РГО, противопехотная мина, два запала к гранатам и мажет 400 патрона, в частности к крупнокалиберного оружия.

В рамках уголовного производства, начатого в. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Проверяется информация о незаконном поступления изъятых военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Бериславским отделом полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области".

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