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Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов разоблачила в Херсонской области Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что тайник был обустроен в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района. Из тайника правоохранители изъяли 2 противотанковые мины, граната РГО, противопехотная мина, два запала к гранатам и мажет 400 патрона, в частности к крупнокалиберного оружия.

В рамках уголовного производства, начатого в. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Проверяется информация о незаконном поступления изъятых военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Бериславским отделом полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области".

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Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ 01
Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ 02
Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ 03
Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ 04
Схрон с арсеналом боеприпасов обнаружен на Херсонщине, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (20033) тайник (131) Херсонская область (4886)


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Топ комментарии
+3
А звідки ж РГН взялись на полігоні МО? Україна їх ніколи не закуповувала.
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24.04.2020 00:40 Ответить
+2
ктото с полигона натаскал. До крыма далеко так что версия с закладкой русни отпадает. Берислав то правый берег Днепра.
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24.04.2020 00:25 Ответить
+2
І РГН з полігона притягли?
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24.04.2020 00:36 Ответить
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ктото с полигона натаскал. До крыма далеко так что версия с закладкой русни отпадает. Берислав то правый берег Днепра.
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24.04.2020 00:25 Ответить
І РГН з полігона притягли?
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24.04.2020 00:36 Ответить
Мене дивує більше не РГН - їх повно на складах і вони можуть надходить у війська, а ОЗМ - Україна, на відміну від Росії, підписала конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, і було заявлено про їх ліквідацію... І патрони цікаві - відтінки фарбування важкувато, на фото, розібрать, однак, здається, що половина їх - бронебійно-запалювальні... А вони на учбових стрільбах не видаються - дорогуваті для цього.... Скоріш за все, ********** з лінії фронту...
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24.04.2020 07:43 Ответить
может быть.
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24.04.2020 00:37 Ответить
А звідки ж РГН взялись на полігоні МО? Україна їх ніколи не закуповувала.
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24.04.2020 00:40 Ответить
...и мажет 400 патрона....

Напевно редактор-пІсатєль, працює спічрайтером у ЗЕлі. Я так і не зрозумів, що то написано.
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24.04.2020 06:34 Ответить
Ватку готують, щоб вдарити в спину, коли рашка полізе. Розумно було б не звонити про закладку, а прослідкувати за нею. Було б дуже цікаво - хто там хоче рашкованів сюди привести
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24.04.2020 07:20 Ответить
Не факт. Я вижу два варианта:
1) патриоты;
2) сами сбушники, чтобы отчитаться и получить поощрение/повышение.
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24.04.2020 09:10 Ответить
Скоріше друге. Типова фішка: самі ховаємо, самі знаходимо, жодного затриманого.
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24.04.2020 12:26 Ответить
7,62 и 5,45 половина бронебойных, 14,5 трассера вроде зажигательные...не с полигона точно)))
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24.04.2020 07:32 Ответить
 
 