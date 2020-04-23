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Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Приховане місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів викрила у Херсонській області Служба безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що схованка була облаштована у напівзруйнованій будівлі в селищі Томарине Бериславського району. Зі схрону правоохоронці вилучили 2 протитанкові міни, гранату РГО, протипіхотну міну, два запали до гранат і маже 400 набої, зокрема до великокаліберної зброї. 

У межах кримінального провадження, розпочатого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. 

Перевіряється інформація щодо незаконного надходження вилучених військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Бериславським відділом поліції Головного управління Нацполіції у Херсонській області".

Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ 01
Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ 02
Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ 03
Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ 04
Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (12964) сховок (125) Херсонська область (5876)


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Топ коментарі
+3
А звідки ж РГН взялись на полігоні МО? Україна їх ніколи не закуповувала.
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24.04.2020 00:40 Відповісти
+2
ктото с полигона натаскал. До крыма далеко так что версия с закладкой русни отпадает. Берислав то правый берег Днепра.
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24.04.2020 00:25 Відповісти
+2
І РГН з полігона притягли?
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24.04.2020 00:36 Відповісти
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ктото с полигона натаскал. До крыма далеко так что версия с закладкой русни отпадает. Берислав то правый берег Днепра.
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24.04.2020 00:25 Відповісти
І РГН з полігона притягли?
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24.04.2020 00:36 Відповісти
Мене дивує більше не РГН - їх повно на складах і вони можуть надходить у війська, а ОЗМ - Україна, на відміну від Росії, підписала конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, і було заявлено про їх ліквідацію... І патрони цікаві - відтінки фарбування важкувато, на фото, розібрать, однак, здається, що половина їх - бронебійно-запалювальні... А вони на учбових стрільбах не видаються - дорогуваті для цього.... Скоріш за все, ********** з лінії фронту...
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24.04.2020 07:43 Відповісти
может быть.
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24.04.2020 00:37 Відповісти
А звідки ж РГН взялись на полігоні МО? Україна їх ніколи не закуповувала.
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24.04.2020 00:40 Відповісти
...и мажет 400 патрона....

Напевно редактор-пІсатєль, працює спічрайтером у ЗЕлі. Я так і не зрозумів, що то написано.
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24.04.2020 06:34 Відповісти
Ватку готують, щоб вдарити в спину, коли рашка полізе. Розумно було б не звонити про закладку, а прослідкувати за нею. Було б дуже цікаво - хто там хоче рашкованів сюди привести
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24.04.2020 07:20 Відповісти
Не факт. Я вижу два варианта:
1) патриоты;
2) сами сбушники, чтобы отчитаться и получить поощрение/повышение.
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24.04.2020 09:10 Відповісти
Скоріше друге. Типова фішка: самі ховаємо, самі знаходимо, жодного затриманого.
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24.04.2020 12:26 Відповісти
7,62 и 5,45 половина бронебойных, 14,5 трассера вроде зажигательные...не с полигона точно)))
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24.04.2020 07:32 Відповісти
 
 