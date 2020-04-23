Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Приховане місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів викрила у Херсонській області Служба безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що схованка була облаштована у напівзруйнованій будівлі в селищі Томарине Бериславського району. Зі схрону правоохоронці вилучили 2 протитанкові міни, гранату РГО, протипіхотну міну, два запали до гранат і маже 400 набої, зокрема до великокаліберної зброї.

У межах кримінального провадження, розпочатого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Перевіряється інформація щодо незаконного надходження вилучених військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Бериславським відділом поліції Головного управління Нацполіції у Херсонській області".









