Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ. ФОТОрепортаж
Патрулирование территории вблизи кладбищ в Киеве в ближайшие дни будет усилено.
Об этом сообщила отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Решением столичной власти поминальные дни перенесены на 6 июня этого года. В связи с этим, начиная с 20 апреля, работники структурных подразделений киевской полиции совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища. В течение ближайших выходных дней такие патрули будут усилены", - говорится в сообщении.
Как отмечается, основная задача работников правоохранительных органов - не только обеспечение общественной безопасности и порядка, но и контроль за соблюдением карантинных ограничений. С нарушителями противоэпидемиологических мер полицейские будут проводить разъяснительную работу.
"Тех граждан, которые не будут реагировать на замечания стражей порядка и будут продолжать нарушать требования по предупреждению распространения коронавируса COVID-19, будут привлекать к административной или уголовной ответственности", - уточняют в ведомстве.
Кроме этого, под особым вниманием сотрудников полиции продолжают находиться общественные места, в том числе парки, скверы, спортивные площадки и т.д., чтобы предотвратить нарушение соответствующих санитарных норм.
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Теперь по сути. Какого пениса тебе от меня надо? Хочешь мне доказать, что мудак не мудак? Так это неправда. Мудак педаля, мудак.
А из сложившейся ситуации я способен выкрутиться без твоих дурных советов. Я не слишком сложно изъясняюсь? Если слишком - не стесняйся, я привык втолковывать уо.
К группе, особенно большой они не подойдут: денег никто не даст, могут даже послать, а если совсем не повезет то и морду набить.
Короче полицейские ведут себя как гопники в погонах.
Помимо этого, типично совковая склонность к показухе.