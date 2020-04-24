Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ. ФОТОрепортаж

Патрулирование территории вблизи кладбищ в Киеве в ближайшие дни будет усилено.

Об этом сообщила отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Решением столичной власти поминальные дни перенесены на 6 июня этого года. В связи с этим, начиная с 20 апреля, работники структурных подразделений киевской полиции совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища. В течение ближайших выходных дней такие патрули будут усилены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основная задача работников правоохранительных органов - не только обеспечение общественной безопасности и порядка, но и контроль за соблюдением карантинных ограничений. С нарушителями противоэпидемиологических мер полицейские будут проводить разъяснительную работу.

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"Тех граждан, которые не будут реагировать на замечания стражей порядка и будут продолжать нарушать требования по предупреждению распространения коронавируса COVID-19, будут привлекать к административной или уголовной ответственности", - уточняют в ведомстве.











Кроме этого, под особым вниманием сотрудников полиции продолжают находиться общественные места, в том числе парки, скверы, спортивные площадки и т.д., чтобы предотвратить нарушение соответствующих санитарных норм.