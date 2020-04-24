РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11426 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
4 052 34

Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ. ФОТОрепортаж

Патрулирование территории вблизи кладбищ в Киеве в ближайшие дни будет усилено.

Об этом сообщила отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Решением столичной власти поминальные дни перенесены на 6 июня этого года. В связи с этим, начиная с 20 апреля, работники структурных подразделений киевской полиции совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища. В течение ближайших выходных дней такие патрули будут усилены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основная задача работников правоохранительных органов - не только обеспечение общественной безопасности и порядка, но и контроль за соблюдением карантинных ограничений. С нарушителями противоэпидемиологических мер полицейские будут проводить разъяснительную работу.

Читайте также: Поминальные дни из-за карантина перенесли на 6 июня, - ПЦУ

"Тех граждан, которые не будут реагировать на замечания стражей порядка и будут продолжать нарушать требования по предупреждению распространения коронавируса COVID-19, будут привлекать к административной или уголовной ответственности", - уточняют в ведомстве.

Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ 01
Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ 02
Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ 03
Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ 04
Полиция в Киеве усиливает патрули возле кладбищ 05

Кроме этого, под особым вниманием сотрудников полиции продолжают находиться общественные места, в том числе парки, скверы, спортивные площадки и т.д., чтобы предотвратить нарушение соответствующих санитарных норм.

карантин (16729) Киев (25673) кладбище (286) Нацполиция (16560) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Наконец-то потужно отреформована полиция нашла своё призвание.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:25 Ответить
+3
На гробки не пойдут граждане поминать усопших на кладбище - значит усопшие буду не давать покоя живым.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:45 Ответить
+3
Це вирити могили та вистрибувати із них у вигляді скелету?
показать весь комментарий
24.04.2020 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предлагаю рюкзаку организовывать засады сразу прямо в могилах. )))
показать весь комментарий
24.04.2020 17:41 Ответить
Це вирити могили та вистрибувати із них у вигляді скелету?
показать весь комментарий
24.04.2020 18:04 Ответить
Обкласти покійників з усіх боків, а то ще повтікають з місць самоізоляції.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:27 Ответить
А кто такой "рюкзак"?))
показать весь комментарий
24.04.2020 18:19 Ответить
мы их душили,душили...да не выдушили )))
показать весь комментарий
24.04.2020 19:05 Ответить
а что будут проверять? закрыть вьезд на кладбище и все. никого не пускать!
показать весь комментарий
24.04.2020 17:42 Ответить
...и не выпускать. Это важное дополнение.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:45 Ответить
Туда или оттуда?
показать весь комментарий
24.04.2020 17:45 Ответить
Особо упоротых можно впускать и не выпускать...
показать весь комментарий
24.04.2020 18:14 Ответить
перепрыгнуть ограду - пара пустяков. да и дырок полно.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:45 Ответить
Что ты, атеист, на кладбище забыл?
показать весь комментарий
24.04.2020 17:54 Ответить
Ты не поверишь, но у атеистов тоже бывают покойные родственники.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:00 Ответить
Но почему на гробки? Это сакральный день, привязанный по дате к Пасхе . Пойди в любой другой день, не привязанный к религиозному событию, чисто по атеистически приведи в порядок могилки, и тебе не придется прыгать через оградку и пролезать через дырки. Почему идти на кладбище непременно на гробки , если ты атеист и у твоих родных, как и у тебя , нет Вечной Жизни?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:49 Ответить
Узнаю псевдохристианина...
Теперь по сути. Какого пениса тебе от меня надо? Хочешь мне доказать, что мудак не мудак? Так это неправда. Мудак педаля, мудак.
А из сложившейся ситуации я способен выкрутиться без твоих дурных советов. Я не слишком сложно изъясняюсь? Если слишком - не стесняйся, я привык втолковывать уо.
показать весь комментарий
24.04.2020 19:55 Ответить
Просто удивлен, почему именно на гробки ? И ни - ни , никаких советов ))).
показать весь комментарий
24.04.2020 20:35 Ответить
Это ("именно на гробки") был фантом. Мне не нравится скотство власти вне связи с гробками. А здесь - подчёркнуто демонстративный плевок. Педаля закрыл кладбища до 6-го июня без предварительного предупреждения. И прямого противоэпидемического смысла в этой мере нет. Не ходят на кладбище большими толпами! А до 6 июня цветы (если кто успел высадить) большей частью погибнут.
показать весь комментарий
24.04.2020 20:45 Ответить
Мертвые в Царстве Своем , - Зачем им Охрана Мерская.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:42 Ответить
Мэрская? Мерзкая?
показать весь комментарий
24.04.2020 23:28 Ответить
На гробки не пойдут граждане поминать усопших на кладбище - значит усопшие буду не давать покоя живым.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:45 Ответить
так вход на клабище запрещен или разрешщен? я не пойму
показать весь комментарий
24.04.2020 17:47 Ответить
Только на захоронение.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:19 Ответить
Какие хорошие люди менты: в каждой дырке Зе -власти - затычка.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:47 Ответить
а это скотство лично от педалика. идиотизм в стиле ляшка: противоэпидемического смысла ноль, но сопляки возомнили, что имеют право "воспитывать" украинцев. власть дегенератов и малолетних недоносков.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:48 Ответить
Ви вже свою ефективність показали на Пасху. Біля забору спостерігати. Треба було ті Лаври оцепити, як зраду, коли закони проти інтересів держави приймали. Максимум, на що здатні, - десятком спортсмена ловити.
показать весь комментарий
24.04.2020 17:48 Ответить
гробки это языческо-РПЦшная традиция, у славян исчезла в глубине веков, сохранилась только на просторах бывшего совка
показать весь комментарий
24.04.2020 18:09 Ответить
Для очень многих сограждан, это всего лишь повод побухать.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:14 Ответить
Побухать всей роднёй.))
показать весь комментарий
24.04.2020 18:23 Ответить
Все суть нашей полиции - прицепиться к одинокому прохожему, подальше от свидетелей и разводить его на деньги.
К группе, особенно большой они не подойдут: денег никто не даст, могут даже послать, а если совсем не повезет то и морду набить.
Короче полицейские ведут себя как гопники в погонах.
Помимо этого, типично совковая склонность к показухе.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:13 Ответить
значит гробки скоро...
показать весь комментарий
24.04.2020 18:16 Ответить
А взятки сладостями будут брать.))
показать весь комментарий
24.04.2020 18:22 Ответить
Наконец-то потужно отреформована полиция нашла своё призвание.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:25 Ответить
в центре Киева рейдеры захватили очередной участок и стоят без каких-либо разрешений, а в это время аваковская мусорня кладбища охраняет.
показать весь комментарий
24.04.2020 18:55 Ответить
Авиация и морфлот подтянутся завтра!
показать весь комментарий
24.04.2020 19:04 Ответить
та это как-то не кличкам решать/переносить, другая сила назначает.... мне интересно, как копы будут бабок тягать....
показать весь комментарий
24.04.2020 19:27 Ответить
 
 