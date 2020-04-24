Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ. ФОТОрепортаж
Патрулювання території поблизу кладовищ у Києві найближчими днями буде посилено.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Рішенням столичної влади поминальні дні перенесено на 6 червня цього року. У зв'язку з цим, починаючи з 20 квітня, працівники структурних підрозділів київської поліції спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища. Впродовж найближчих вихідних днів такі патрулі буде посилено", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, основне завдання працівників правоохоронних органів - не тільки забезпечення громадської безпеки та порядку, а й контроль за дотриманням карантинних обмежень. З порушниками протиепідеміологічних заходів поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу.
"Тих громадян, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців і продовжуватимуть порушувати вимоги щодо попередження поширення коронавірусу COVID-19, притягатимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності", - уточнюють у відомстві.
Крім цього, під особливою увагою співробітників поліції і далі перебувають громадські місця, зокрема парки, сквери, спортивні майданчики тощо, щоб запобігти порушенню відповідних санітарних норм.
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Теперь по сути. Какого пениса тебе от меня надо? Хочешь мне доказать, что мудак не мудак? Так это неправда. Мудак педаля, мудак.
А из сложившейся ситуации я способен выкрутиться без твоих дурных советов. Я не слишком сложно изъясняюсь? Если слишком - не стесняйся, я привык втолковывать уо.
К группе, особенно большой они не подойдут: денег никто не даст, могут даже послать, а если совсем не повезет то и морду набить.
Короче полицейские ведут себя как гопники в погонах.
Помимо этого, типично совковая склонность к показухе.