Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ. ФОТОрепортаж

Патрулювання території поблизу кладовищ у Києві найближчими днями буде посилено.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням столичної влади поминальні дні перенесено на 6 червня цього року. У зв'язку з цим, починаючи з 20 квітня, працівники структурних підрозділів київської поліції спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища. Впродовж найближчих вихідних днів такі патрулі буде посилено", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, основне завдання працівників правоохоронних органів - не тільки забезпечення громадської безпеки та порядку, а й контроль за дотриманням карантинних обмежень. З порушниками протиепідеміологічних заходів поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу.

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"Тих громадян, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців і продовжуватимуть порушувати вимоги щодо попередження поширення коронавірусу COVID-19, притягатимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності", - уточнюють у відомстві.











Крім цього, під особливою увагою співробітників поліції і далі перебувають громадські місця, зокрема парки, сквери, спортивні майданчики тощо, щоб запобігти порушенню відповідних санітарних норм.