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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ. ФОТОрепортаж

Патрулювання території поблизу кладовищ у Києві найближчими днями буде посилено.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням столичної влади поминальні дні перенесено на 6 червня цього року. У зв'язку з цим, починаючи з 20 квітня, працівники структурних підрозділів київської поліції спільно з представниками Муніципальної варти почали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщені кладовища. Впродовж найближчих вихідних днів такі патрулі буде посилено", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, основне завдання працівників правоохоронних органів - не тільки забезпечення громадської безпеки та порядку, а й контроль за дотриманням карантинних обмежень. З порушниками протиепідеміологічних заходів поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу.

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"Тих громадян, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців і продовжуватимуть порушувати вимоги щодо попередження поширення коронавірусу COVID-19, притягатимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності", - уточнюють у відомстві.

Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ 01
Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ 02
Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ 03
Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ 04
Поліція в Києві посилює патрулі біля кладовищ 05

Крім цього, під особливою увагою співробітників поліції і далі перебувають громадські місця, зокрема парки, сквери, спортивні майданчики тощо, щоб запобігти порушенню відповідних санітарних норм.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19649) цвинтар (199) Нацполіція (15274) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Наконец-то потужно отреформована полиция нашла своё призвание.
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24.04.2020 18:25 Відповісти
+3
На гробки не пойдут граждане поминать усопших на кладбище - значит усопшие буду не давать покоя живым.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
+3
Це вирити могили та вистрибувати із них у вигляді скелету?
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24.04.2020 18:04 Відповісти
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Предлагаю рюкзаку организовывать засады сразу прямо в могилах. )))
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24.04.2020 17:41 Відповісти
Це вирити могили та вистрибувати із них у вигляді скелету?
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24.04.2020 18:04 Відповісти
Обкласти покійників з усіх боків, а то ще повтікають з місць самоізоляції.
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24.04.2020 23:27 Відповісти
А кто такой "рюкзак"?))
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24.04.2020 18:19 Відповісти
мы их душили,душили...да не выдушили )))
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24.04.2020 19:05 Відповісти
а что будут проверять? закрыть вьезд на кладбище и все. никого не пускать!
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24.04.2020 17:42 Відповісти
...и не выпускать. Это важное дополнение.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
Туда или оттуда?
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24.04.2020 17:45 Відповісти
Особо упоротых можно впускать и не выпускать...
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24.04.2020 18:14 Відповісти
перепрыгнуть ограду - пара пустяков. да и дырок полно.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
Что ты, атеист, на кладбище забыл?
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24.04.2020 17:54 Відповісти
Ты не поверишь, но у атеистов тоже бывают покойные родственники.
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24.04.2020 18:00 Відповісти
Но почему на гробки? Это сакральный день, привязанный по дате к Пасхе . Пойди в любой другой день, не привязанный к религиозному событию, чисто по атеистически приведи в порядок могилки, и тебе не придется прыгать через оградку и пролезать через дырки. Почему идти на кладбище непременно на гробки , если ты атеист и у твоих родных, как и у тебя , нет Вечной Жизни?
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24.04.2020 19:49 Відповісти
Узнаю псевдохристианина...
Теперь по сути. Какого пениса тебе от меня надо? Хочешь мне доказать, что мудак не мудак? Так это неправда. Мудак педаля, мудак.
А из сложившейся ситуации я способен выкрутиться без твоих дурных советов. Я не слишком сложно изъясняюсь? Если слишком - не стесняйся, я привык втолковывать уо.
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24.04.2020 19:55 Відповісти
Просто удивлен, почему именно на гробки ? И ни - ни , никаких советов ))).
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24.04.2020 20:35 Відповісти
Это ("именно на гробки") был фантом. Мне не нравится скотство власти вне связи с гробками. А здесь - подчёркнуто демонстративный плевок. Педаля закрыл кладбища до 6-го июня без предварительного предупреждения. И прямого противоэпидемического смысла в этой мере нет. Не ходят на кладбище большими толпами! А до 6 июня цветы (если кто успел высадить) большей частью погибнут.
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24.04.2020 20:45 Відповісти
Мертвые в Царстве Своем , - Зачем им Охрана Мерская.
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24.04.2020 17:42 Відповісти
Мэрская? Мерзкая?
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24.04.2020 23:28 Відповісти
На гробки не пойдут граждане поминать усопших на кладбище - значит усопшие буду не давать покоя живым.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
так вход на клабище запрещен или разрешщен? я не пойму
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24.04.2020 17:47 Відповісти
Только на захоронение.
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24.04.2020 18:19 Відповісти
Какие хорошие люди менты: в каждой дырке Зе -власти - затычка.
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24.04.2020 17:47 Відповісти
а это скотство лично от педалика. идиотизм в стиле ляшка: противоэпидемического смысла ноль, но сопляки возомнили, что имеют право "воспитывать" украинцев. власть дегенератов и малолетних недоносков.
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24.04.2020 17:48 Відповісти
Ви вже свою ефективність показали на Пасху. Біля забору спостерігати. Треба було ті Лаври оцепити, як зраду, коли закони проти інтересів держави приймали. Максимум, на що здатні, - десятком спортсмена ловити.
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24.04.2020 17:48 Відповісти
гробки это языческо-РПЦшная традиция, у славян исчезла в глубине веков, сохранилась только на просторах бывшего совка
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Для очень многих сограждан, это всего лишь повод побухать.
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24.04.2020 18:14 Відповісти
Побухать всей роднёй.))
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24.04.2020 18:23 Відповісти
Все суть нашей полиции - прицепиться к одинокому прохожему, подальше от свидетелей и разводить его на деньги.
К группе, особенно большой они не подойдут: денег никто не даст, могут даже послать, а если совсем не повезет то и морду набить.
Короче полицейские ведут себя как гопники в погонах.
Помимо этого, типично совковая склонность к показухе.
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24.04.2020 18:13 Відповісти
значит гробки скоро...
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24.04.2020 18:16 Відповісти
А взятки сладостями будут брать.))
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24.04.2020 18:22 Відповісти
Наконец-то потужно отреформована полиция нашла своё призвание.
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24.04.2020 18:25 Відповісти
в центре Киева рейдеры захватили очередной участок и стоят без каких-либо разрешений, а в это время аваковская мусорня кладбища охраняет.
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24.04.2020 18:55 Відповісти
Авиация и морфлот подтянутся завтра!
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24.04.2020 19:04 Відповісти
та это как-то не кличкам решать/переносить, другая сила назначает.... мне интересно, как копы будут бабок тягать....
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24.04.2020 19:27 Відповісти
 
 