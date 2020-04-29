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СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли масштабную вырубку государственных лесов в Закарпатской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, убытки государству составили 14 млн грн.

"Правоохранители установили причастность должностных лиц госпредприятия "Хустское лесоисследовательское хозяйство" и Ужанского национального природного парка к масштабным вырубкам леса на вверенных им территориях лесного фонда. В рамках уголовного производства во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и ущерба природоохранному фонду", - указывается в сообщении.

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Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители также изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, оперативники СБУ также заблокировали незаконную деятельность служащих ГП "Брустурянское лесоохотничье хозяйство".

"Вопреки действующему законодательству, руководитель предприятия согласовал техническую документацию по пересмотру границ земельных участков. Это привело к выводу из государственной собственности земель лесного фонда общей площадью почти 6 гектаров. Сейчас проведены земельно-техническая и земельно-оценочная экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя государственного предприятия", - указывают в СБУ.

По итогам проведения обысков ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всего круга лиц, причастных к махинациям.

лес (633) СБУ (20060) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+9
Эта тема никаму не интересна, нада срочно Черновол поймать и пять раз посадить за то, что любит Украину!
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29.04.2020 15:22 Ответить
+6
Самые богатые люди на Закарпатье - это таможенники и лесничие.
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29.04.2020 15:29 Ответить
+6
це справжній подвиг!
бо ніщо не видавало бракон'єрів: ні дзижчання бензопил, ні колони лісовозів...
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29.04.2020 15:30 Ответить
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Прозрєлі?
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29.04.2020 15:18 Ответить
Эта тема никаму не интересна, нада срочно Черновол поймать и пять раз посадить за то, что любит Украину!
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29.04.2020 15:22 Ответить
СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн - Цензор.НЕТ 8116
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29.04.2020 15:25 Ответить
Лахта 2 ?
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29.04.2020 15:29 Ответить
СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн - Цензор.НЕТ 7200
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29.04.2020 15:20 Ответить
что уже поправилась
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29.04.2020 15:23 Ответить
Фото старе. Такакаяразниці
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29.04.2020 15:32 Ответить
СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн - Цензор.НЕТ 1689
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29.04.2020 15:28 Ответить
фу какой ужас
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29.04.2020 15:39 Ответить
какая она страшная..не даром луцик бегал как шнырь обсос на митинге против кучмы теперь в людях побывал и паханом на киче..
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29.04.2020 18:12 Ответить
да ну что вы...такого быть не может!!!
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29.04.2020 15:21 Ответить
Граждане воруют, страна богатеет.. (с)
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29.04.2020 15:21 Ответить
на Закарпути так было всегда, а увидели только сейчас и то под каким то удивительным углом, наверное следаки и опера с конторы косоглазые или ручки короткие, ну и сам себя ведь не потянешь за яйца!!
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29.04.2020 15:22 Ответить
ТАК ПОЧЕМУ ЛЕС НЕ КОНЧАЕТСЯ ТАМ ЖЕ МАЛЕНЬКАЯ ОБЛАСТЬ А НЕ АМАЗОНКА
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29.04.2020 18:11 Ответить
местных жуликам хватает и тем кто в Киеве крышует, а местные, дрова даже купить не могут себе, цену поставили за машину дров (бука) минимум 300$!!!!!
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29.04.2020 20:34 Ответить
всмысле ветки вот валяются какие покупки...
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29.04.2020 22:43 Ответить
Украине нужно свои спутники сделать с помощью которых можно будет приближать до такого уровня, что лицо можно будет видеть и проследить путь. Чтобы можно было следить за лесами в том числе!
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29.04.2020 15:23 Ответить
При желании можно обойтись аппаратурой на дронах.
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29.04.2020 15:55 Ответить
Самые богатые люди на Закарпатье - это таможенники и лесничие.
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29.04.2020 15:29 Ответить
це справжній подвиг!
бо ніщо не видавало бракон'єрів: ні дзижчання бензопил, ні колони лісовозів...
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29.04.2020 15:30 Ответить
Судя по молодняку на участках - это уже давно вырубленные делянки. За исключением пары свежих пней, а самое начало ленты - вообще корявый сухостой. Нигде не видно следов, вернее пней от делового леса. Очередной видосик для галочки.
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29.04.2020 16:10 Ответить
Пальчиком погрозить?Или дать пожизнено всем фигурантам с конфискацией всего имущества и до конца дней отрабатывать?
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29.04.2020 15:32 Ответить
Хто б там прозрів! Підозр оголосять багато, але винних, як завжди, не знайдуть та і заподіяну шкоду ніхто не поверне. Луценко у Лондоні, але діло його жіве!
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29.04.2020 15:35 Ответить
При петрі такого не було! )))
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29.04.2020 15:47 Ответить
Он законодательно запретил вывозить необработанный кругляк ценных пород деревьев. Простите засранца, он не знал, что еще и должен бегать сам по лесам, отлавливать незаконные вырубки и контролировать каждый пропускной таможенный пункт.
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29.04.2020 16:00 Ответить
Навіть з цим він не справився.
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29.04.2020 16:05 Ответить
Ну не знал он, что президент должен браконьеров ловить. А с законом он прекрасно справился и даже отбился от всех воплей западных стран, несмотря на давление и требования отменить принятое решение.
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29.04.2020 16:13 Ответить
О, народна прикмета: "Якщо лісом зацікавилось СБУ - чекай пожежі"!
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29.04.2020 16:08 Ответить
СБУ на Закарпатті викрила масштабне розкрадання лісу на 14 млн - Цензор.НЕТ 6340
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29.04.2020 16:10 Ответить
СБУ - Дымерский район 40 км. от Киева лес исчезает на глазах. Или чья крыша это прикрывает?
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29.04.2020 16:12 Ответить
Не травите душу - там скоро вообще дуб исчезнет как вид.
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29.04.2020 16:14 Ответить
У нас 73% "населення" -- дуби. Тому не страшно
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29.04.2020 16:23 Ответить
А вырубка Карпат в общем когда прекратится, при Падлошенко она была в особо крупных масштабах
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29.04.2020 16:23 Ответить
не даром дикий запад от ковида мрет плюс дождь всегда))
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29.04.2020 18:10 Ответить
 
 