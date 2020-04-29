СБУ на Закарпатті викрила масштабне розкрадання лісу на 14 млн. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну вирубку державних лісів у Закарпатській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, збитки державі становлять 14 млн грн.

"Правоохоронці встановили причетність службових осіб держпідприємства "Хустське лісодослідницьке господарство" та Ужанського національного природного парку до масштабних вирубок лісу на ввірених їм територіях лісового фонду. У межах кримінального провадження під час оглядів ділянок із фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди природоохоронному фонду", - зазначено в повідомленні.

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Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці вилучили речові та документальні докази протиправної діяльності.

Крім того, оперативники СБУ також заблокували незаконну діяльність службовців ДП ​​"Брустурянське лісомисливське господарство".

"Всупереч чинному законодавству, керівник підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це призвело до виведення з державної власності земель лісового фонду загальною площею у майже 6 гектарів. Наразі проведено земельно-технічну та земельно-оціночну експертизи, якими підтверджено протиправну діяльність керівника державного підприємства", - зазначають у СБУ.

За результатами проведення обшуків йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.