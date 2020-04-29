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СБУ на Закарпатті викрила масштабне розкрадання лісу на 14 млн. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну вирубку державних лісів у Закарпатській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, збитки державі становлять 14 млн грн.

"Правоохоронці встановили причетність службових осіб держпідприємства "Хустське лісодослідницьке господарство" та Ужанського національного природного парку до масштабних вирубок лісу на ввірених їм територіях лісового фонду. У межах кримінального провадження під час оглядів ділянок із фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди природоохоронному фонду", - зазначено в повідомленні.

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Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці вилучили речові та документальні докази протиправної діяльності.

Крім того, оперативники СБУ також заблокували незаконну діяльність службовців ДП ​​"Брустурянське лісомисливське господарство".

"Всупереч чинному законодавству, керівник підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це призвело до виведення з державної власності земель лісового фонду загальною площею у майже 6 гектарів. Наразі проведено земельно-технічну та земельно-оціночну експертизи, якими підтверджено протиправну діяльність керівника державного підприємства", - зазначають у СБУ.

За результатами проведення обшуків йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.

Автор: 

ліс (771) СБУ (12991) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+9
Эта тема никаму не интересна, нада срочно Черновол поймать и пять раз посадить за то, что любит Украину!
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29.04.2020 15:22 Відповісти
+6
Самые богатые люди на Закарпатье - это таможенники и лесничие.
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29.04.2020 15:29 Відповісти
+6
це справжній подвиг!
бо ніщо не видавало бракон'єрів: ні дзижчання бензопил, ні колони лісовозів...
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29.04.2020 15:30 Відповісти
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Прозрєлі?
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29.04.2020 15:18 Відповісти
Эта тема никаму не интересна, нада срочно Черновол поймать и пять раз посадить за то, что любит Украину!
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29.04.2020 15:22 Відповісти
СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн - Цензор.НЕТ 8116
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29.04.2020 15:25 Відповісти
Лахта 2 ?
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29.04.2020 15:29 Відповісти
СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн - Цензор.НЕТ 7200
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29.04.2020 15:20 Відповісти
что уже поправилась
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29.04.2020 15:23 Відповісти
Фото старе. Такакаяразниці
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29.04.2020 15:32 Відповісти
СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн - Цензор.НЕТ 1689
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29.04.2020 15:28 Відповісти
фу какой ужас
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29.04.2020 15:39 Відповісти
какая она страшная..не даром луцик бегал как шнырь обсос на митинге против кучмы теперь в людях побывал и паханом на киче..
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29.04.2020 18:12 Відповісти
да ну что вы...такого быть не может!!!
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29.04.2020 15:21 Відповісти
Граждане воруют, страна богатеет.. (с)
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29.04.2020 15:21 Відповісти
на Закарпути так было всегда, а увидели только сейчас и то под каким то удивительным углом, наверное следаки и опера с конторы косоглазые или ручки короткие, ну и сам себя ведь не потянешь за яйца!!
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29.04.2020 15:22 Відповісти
ТАК ПОЧЕМУ ЛЕС НЕ КОНЧАЕТСЯ ТАМ ЖЕ МАЛЕНЬКАЯ ОБЛАСТЬ А НЕ АМАЗОНКА
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29.04.2020 18:11 Відповісти
местных жуликам хватает и тем кто в Киеве крышует, а местные, дрова даже купить не могут себе, цену поставили за машину дров (бука) минимум 300$!!!!!
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29.04.2020 20:34 Відповісти
всмысле ветки вот валяются какие покупки...
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29.04.2020 22:43 Відповісти
Украине нужно свои спутники сделать с помощью которых можно будет приближать до такого уровня, что лицо можно будет видеть и проследить путь. Чтобы можно было следить за лесами в том числе!
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29.04.2020 15:23 Відповісти
При желании можно обойтись аппаратурой на дронах.
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29.04.2020 15:55 Відповісти
Самые богатые люди на Закарпатье - это таможенники и лесничие.
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29.04.2020 15:29 Відповісти
це справжній подвиг!
бо ніщо не видавало бракон'єрів: ні дзижчання бензопил, ні колони лісовозів...
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29.04.2020 15:30 Відповісти
Судя по молодняку на участках - это уже давно вырубленные делянки. За исключением пары свежих пней, а самое начало ленты - вообще корявый сухостой. Нигде не видно следов, вернее пней от делового леса. Очередной видосик для галочки.
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29.04.2020 16:10 Відповісти
Пальчиком погрозить?Или дать пожизнено всем фигурантам с конфискацией всего имущества и до конца дней отрабатывать?
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29.04.2020 15:32 Відповісти
Хто б там прозрів! Підозр оголосять багато, але винних, як завжди, не знайдуть та і заподіяну шкоду ніхто не поверне. Луценко у Лондоні, але діло його жіве!
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29.04.2020 15:35 Відповісти
При петрі такого не було! )))
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29.04.2020 15:47 Відповісти
Он законодательно запретил вывозить необработанный кругляк ценных пород деревьев. Простите засранца, он не знал, что еще и должен бегать сам по лесам, отлавливать незаконные вырубки и контролировать каждый пропускной таможенный пункт.
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29.04.2020 16:00 Відповісти
Навіть з цим він не справився.
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29.04.2020 16:05 Відповісти
Ну не знал он, что президент должен браконьеров ловить. А с законом он прекрасно справился и даже отбился от всех воплей западных стран, несмотря на давление и требования отменить принятое решение.
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29.04.2020 16:13 Відповісти
О, народна прикмета: "Якщо лісом зацікавилось СБУ - чекай пожежі"!
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29.04.2020 16:08 Відповісти
СБУ на Закарпатті викрила масштабне розкрадання лісу на 14 млн - Цензор.НЕТ 6340
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29.04.2020 16:10 Відповісти
СБУ - Дымерский район 40 км. от Киева лес исчезает на глазах. Или чья крыша это прикрывает?
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29.04.2020 16:12 Відповісти
Не травите душу - там скоро вообще дуб исчезнет как вид.
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29.04.2020 16:14 Відповісти
У нас 73% "населення" -- дуби. Тому не страшно
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29.04.2020 16:23 Відповісти
А вырубка Карпат в общем когда прекратится, при Падлошенко она была в особо крупных масштабах
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29.04.2020 16:23 Відповісти
не даром дикий запад от ковида мрет плюс дождь всегда))
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29.04.2020 18:10 Відповісти
 
 