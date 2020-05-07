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Новости Фото Будни полиции
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Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

В результате широкомасштабной спецоперации правоохранители задержали членов преступной группировки, которые занимались бесконтактным сбытом наркотических веществ, а именно кристаллического метадона на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате широкомасштабной спецоперации оперативники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции, оперативными сотрудниками Заводского, Корабельного и Ингульского отделов полиции, бойцами роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 1 задержали членов преступной группировки, которое занималось бесконтактным сбытом наркотических веществ, а именно кристаллического метадона на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

 

Так, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны три человека: двое организаторов - 30-летняя жительница Одессы и ее 35-летний сожитель, а также 29-летний николаевец, который вместе с еще одним фигурантом, 23-летним жителем Черкасской области, выполняли функции наркокурьеров в городах Одесса, Херсон и Николаев.

Известно, что месячный денежный оборот наркодельцов составил около двух миллионов гривен.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 01

В рамках начатого уголовного производства по факту незаконного сбыта наркотиков полицейские в течение нескольких месяцев осуществляли комплекс следственно-оперативных мероприятий по документированию противоправной деятельности дельцов.

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Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 02

Когда доказательная база причастности фигурантов к сбыту наркотиков была собрана в полном объеме, установлены схемы деятельности, круг лиц, входивших в группировку и прочее, правоохранители получили решение суда и 5 мая по месту жительства фигурантов были проведены более 10 санкционированных обысков.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 03

Задержание происходило одновременно по месту временного проживания фигурантов.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 04

В результате следственных действий полицейские изъяли уже расфасованные и готовые к продаже дозы метадона в количестве 543 шт, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 540 000 гривен.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 05

Кроме этого, изъяты электронные весы, фасовочные материалы, банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны, скретч и сим-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, денежные средства, а также автомобиль на иностранном регистрации, принадлежащей организаторам. Сейчас решается вопрос о наложении на транспортное средство ареста. Канал сбыта в мессенджере заблокирован.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 06

Наркодельцы тщательно конспирировали свою деятельность: контакты между продавцом и покупателем наркотических средств были исключительно дистанционными, с помощью гаджетов. Для этого использовались сим-карты мобильных операторов с тройной переадресацией входящих и исходящих вызовов. Сбыт осуществлялся с помощью известного мессенджера, где указывались цены и виды наркотического средства, денежный оборот - с помощью оплат на платежные счета различных банковских учреждений и через пополнение счетов мобильных операторов.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 07

В дальнейшем деньги через платежные электронные системы выводились дельцами на различные карточные счета и переводились в наличные через банкоматы.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 08

Фигуранты, выполняли функции наркорурьеров, получали от организаторов товар по почте, самостоятельно фасовали на "закладки" и размещали в тайниках.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 09

Установлено, что днем ​​наркодельцы размещали около 100 "закладок", за которые клиенты платили в среднем по 350 гривен.

После расчета на телефон покупателям направлялись соответствующие установки или фото с подробным описанием места тайника.

Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн 10

6 мая, следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время суд будет выбирать для фигурантов меру пресечения.

Вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о предоставлении действиям задержанных дополнительной квалификации.

Продолжается следствие. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности группы.

наркотики (2159) Николаевская область (2152) Нацполиция (16607) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+5
Вчора був день піхоти ЗСУ, ну наш головнокомандувач так і не привітав ЗСУ.
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07.05.2020 08:59 Ответить
+4
А когда эти, так называемые, "правоохранители" накроют преступную группировку, которая в период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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07.05.2020 08:51 Ответить
+4
Это низовое звено распространителей. Таких надо брать десятками. Причем полиция прекрасно знает, кто барыжит, потому что на каждого такого соседи уже неоднократно жаловались. Однако, хорошо хоть так.
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07.05.2020 10:00 Ответить
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А когда эти, так называемые, "правоохранители" накроют преступную группировку, которая в период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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07.05.2020 08:51 Ответить
Маски з Держрезерву теж неможливо було без нього продати. ЗЕ не лох. Лохи зебіли.
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07.05.2020 08:58 Ответить
Э как вы замахнулись на Велиама , понимаете на Шекспира
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07.05.2020 10:06 Ответить
А может легализовать это дело? Как в Голландии...
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07.05.2020 08:51 Ответить
Вчора був день піхоти ЗСУ, ну наш головнокомандувач так і не привітав ЗСУ.
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07.05.2020 08:59 Ответить
Организаторов попросили найти новых закладчиков
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07.05.2020 09:15 Ответить
30 как 55.
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07.05.2020 09:15 Ответить
Пару ромал с травкой накрыли. Ну точно новость государственного маштаба. Это даже не верхушка айзберга, это пыль на каблуке.Таких операций по десятку в день по каждой области должно быть. А сейчас не борьба с наркомафией, а ликвидация конкурентов, народной самодеятельности.
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07.05.2020 09:25 Ответить
Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов... А я думав Шо виявили та припинили діяльність... А воно бач як? Накрилі і оберігають (кришують)
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07.05.2020 09:38 Ответить
Вовремя не отстегнули, вот и п-у-к.
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07.05.2020 09:43 Ответить
Это низовое звено распространителей. Таких надо брать десятками. Причем полиция прекрасно знает, кто барыжит, потому что на каждого такого соседи уже неоднократно жаловались. Однако, хорошо хоть так.
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07.05.2020 10:00 Ответить
граждане немытой национальности , не ? ...зараз знову у "холокості" звинуватять українців
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07.05.2020 10:11 Ответить
массово расстреливать наркокурьеров и транслировать расстрелы по тв вместо рекламы.
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07.05.2020 10:50 Ответить
от этого сброда спасу нет!!!
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07.05.2020 10:53 Ответить
Кому эта лапша нужна ?
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07.05.2020 11:22 Ответить
 
 