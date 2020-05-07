Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов-закладчиков, ежемесячный оборот которых составлял 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

В результате широкомасштабной спецоперации правоохранители задержали членов преступной группировки, которые занимались бесконтактным сбытом наркотических веществ, а именно кристаллического метадона на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате широкомасштабной спецоперации оперативники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции, оперативными сотрудниками Заводского, Корабельного и Ингульского отделов полиции, бойцами роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 1 задержали членов преступной группировки, которое занималось бесконтактным сбытом наркотических веществ, а именно кристаллического метадона на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Так, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны три человека: двое организаторов - 30-летняя жительница Одессы и ее 35-летний сожитель, а также 29-летний николаевец, который вместе с еще одним фигурантом, 23-летним жителем Черкасской области, выполняли функции наркокурьеров в городах Одесса, Херсон и Николаев.

Известно, что месячный денежный оборот наркодельцов составил около двух миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства по факту незаконного сбыта наркотиков полицейские в течение нескольких месяцев осуществляли комплекс следственно-оперативных мероприятий по документированию противоправной деятельности дельцов.

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Когда доказательная база причастности фигурантов к сбыту наркотиков была собрана в полном объеме, установлены схемы деятельности, круг лиц, входивших в группировку и прочее, правоохранители получили решение суда и 5 мая по месту жительства фигурантов были проведены более 10 санкционированных обысков.

Задержание происходило одновременно по месту временного проживания фигурантов.

В результате следственных действий полицейские изъяли уже расфасованные и готовые к продаже дозы метадона в количестве 543 шт, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет около 540 000 гривен.

Кроме этого, изъяты электронные весы, фасовочные материалы, банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны, скретч и сим-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, денежные средства, а также автомобиль на иностранном регистрации, принадлежащей организаторам. Сейчас решается вопрос о наложении на транспортное средство ареста. Канал сбыта в мессенджере заблокирован.

Наркодельцы тщательно конспирировали свою деятельность: контакты между продавцом и покупателем наркотических средств были исключительно дистанционными, с помощью гаджетов. Для этого использовались сим-карты мобильных операторов с тройной переадресацией входящих и исходящих вызовов. Сбыт осуществлялся с помощью известного мессенджера, где указывались цены и виды наркотического средства, денежный оборот - с помощью оплат на платежные счета различных банковских учреждений и через пополнение счетов мобильных операторов.

В дальнейшем деньги через платежные электронные системы выводились дельцами на различные карточные счета и переводились в наличные через банкоматы.

Фигуранты, выполняли функции наркорурьеров, получали от организаторов товар по почте, самостоятельно фасовали на "закладки" и размещали в тайниках.

Установлено, что днем ​​наркодельцы размещали около 100 "закладок", за которые клиенты платили в среднем по 350 гривен.

После расчета на телефон покупателям направлялись соответствующие установки или фото с подробным описанием места тайника.

6 мая, следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время суд будет выбирать для фигурантов меру пресечения.

Вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о предоставлении действиям задержанных дополнительной квалификации.

Продолжается следствие. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противозаконной деятельности группы.