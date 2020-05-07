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Новини Фото Будні поліції
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Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

В результаті широкомасштабної спецоперації правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, які займалися безконтактним збутом наркотичних речовин, а саме кристалічного метадону на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

В результаті широкомасштабної спецоперації оперативники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області спільно зі слідчими Заводського відділу поліції, оперативними співробітниками Заводського, Корабельного та Інгульського відділів поліції, бійцями роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської місцевої прокуратури № 1 затримали членів злочинного угрупування, яке займалось безконтактним збутом наркотичних речовин, а саме кристалічного метадону на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

 

Так, в порядку ст. 208 КПК України затримані троє осіб: двоє організаторів - 30-річна мешканка м. Одеси та її 35-річний співмешканець, а також 29-річний миколаївець, який разом із ще одним фігурантом, 23-річним мешканцем Черкаської області, виконували функції наркокур’єрів в містах Одеса, Херсон та Миколаїв.

Відомо, що місячний грошовий обіг наркоділіків становив близько двох мільйонів гривень.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 01

В рамках розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного збуту наркотиків поліцейські упродовж декількох місяців здійснювали комплекс слідчо-оперативних заходів з документування протиправної діяльності ділків.

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Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 02

Коли доказова база причетності фігурантів до збуту наркотиків була зібрана у повному обсязі, встановлені схеми діяльності, коло осіб, які входили до угруповання та інше, правоохоронці отримали ухвалу суду і вчора, 5 травня, за місцем мешкання фігурантів були поведені більше 10 санкціонованих обшуків.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 03

Затримання відбувалося одночасно за місцем тимчасового проживання фігурантів.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 04

У результаті слідчих дій поліцейські вилучили вже розфасовані та готові для продажу дози метадону у кількості 543 шт, вартість якого за цінами "чорного ринку" становить близько 540 тисяч гривень.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 05

Крім цього, вилучені електронні ваги, фасувальні матеріали, банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони, скретч- та сім-картки, стартові пакети різних мобільних операторів, грошові кошти, а також автомобіль на іноземній реєстрації, що належить організаторам. Наразі вирішується питання про накладення на транспортний засіб арешту. Канал збуту у месенджері заблокований.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 06

Наркоділки ретельно конспірували свою діяльність: контакти між продавцем і покупцем наркотичних засобів були виключно дистанційними, за допомогою гаджетів. Для цього використовувались сім-картки мобільних операторів із потрійною переадресацією вхідних та вихідних дзвінків. Збут здійснювався за допомогою відомого месенджера, де вказувались ціни та види наркотичного засобу, грошовий обіг - за допомогою оплат на платіжні рахунки різних банківських установ та через поповнення рахунків мобільних операторів.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 07

Надалі гроші через платіжні електронні системи виводились ділками на різні карткові рахунки та переводились у готівку через банкомати.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 08

Фігуранти, які виконували функції наркорур’єрів, отримували від організаторів товар поштою, самостійно фасували на "закладки" та розташовували в схованках.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 09

Встановлено, що вдень наркоділки розміщали близько 100 "закладок", за які клієнти сплачували в середньому по 350 гривень.

Після розрахунку на телефон покупців надсилались відповідні настанови або фото з детальним описом місця схованки.

Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн 10

6 травня слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчинені злочину.

Їм інкримінується ч. 2 ст. 307 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", що карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме для фігурантів запобіжний захід.

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Речові докази направили на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про надання діям затриманих додаткової кваліфікації.

Триває слідство. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протизаконної діяльності групи.

Автор: 

наркотики (1447) Миколаївська область (2274) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+5
Вчора був день піхоти ЗСУ, ну наш головнокомандувач так і не привітав ЗСУ.
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07.05.2020 08:59
+4
А когда эти, так называемые, "правоохранители" накроют преступную группировку, которая в период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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07.05.2020 08:51
+4
Это низовое звено распространителей. Таких надо брать десятками. Причем полиция прекрасно знает, кто барыжит, потому что на каждого такого соседи уже неоднократно жаловались. Однако, хорошо хоть так.
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07.05.2020 10:00
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А когда эти, так называемые, "правоохранители" накроют преступную группировку, которая в период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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07.05.2020 08:51 Відповісти
Маски з Держрезерву теж неможливо було без нього продати. ЗЕ не лох. Лохи зебіли.
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07.05.2020 08:58 Відповісти
Э как вы замахнулись на Велиама , понимаете на Шекспира
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07.05.2020 10:06 Відповісти
А может легализовать это дело? Как в Голландии...
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07.05.2020 08:51 Відповісти
Вчора був день піхоти ЗСУ, ну наш головнокомандувач так і не привітав ЗСУ.
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07.05.2020 08:59 Відповісти
Организаторов попросили найти новых закладчиков
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07.05.2020 09:15 Відповісти
30 как 55.
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07.05.2020 09:15 Відповісти
Пару ромал с травкой накрыли. Ну точно новость государственного маштаба. Это даже не верхушка айзберга, это пыль на каблуке.Таких операций по десятку в день по каждой области должно быть. А сейчас не борьба с наркомафией, а ликвидация конкурентов, народной самодеятельности.
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07.05.2020 09:25 Відповісти
Правоохранители Николаевщины накрыли межрегиональную группу наркодельцов... А я думав Шо виявили та припинили діяльність... А воно бач як? Накрилі і оберігають (кришують)
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07.05.2020 09:38 Відповісти
Вовремя не отстегнули, вот и п-у-к.
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07.05.2020 09:43 Відповісти
Это низовое звено распространителей. Таких надо брать десятками. Причем полиция прекрасно знает, кто барыжит, потому что на каждого такого соседи уже неоднократно жаловались. Однако, хорошо хоть так.
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07.05.2020 10:00 Відповісти
граждане немытой национальности , не ? ...зараз знову у "холокості" звинуватять українців
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07.05.2020 10:11 Відповісти
массово расстреливать наркокурьеров и транслировать расстрелы по тв вместо рекламы.
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07.05.2020 10:50 Відповісти
от этого сброда спасу нет!!!
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07.05.2020 10:53 Відповісти
Кому эта лапша нужна ?
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07.05.2020 11:22 Відповісти
 
 