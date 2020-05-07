Правоохоронці Миколаївщини накрили міжрегіональну групу наркоділків-закладників, щомісячний грошовий обіг яких становив 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

В результаті широкомасштабної спецоперації правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, які займалися безконтактним збутом наркотичних речовин, а саме кристалічного метадону на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

В результаті широкомасштабної спецоперації оперативники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області спільно зі слідчими Заводського відділу поліції, оперативними співробітниками Заводського, Корабельного та Інгульського відділів поліції, бійцями роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської місцевої прокуратури № 1 затримали членів злочинного угрупування, яке займалось безконтактним збутом наркотичних речовин, а саме кристалічного метадону на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Так, в порядку ст. 208 КПК України затримані троє осіб: двоє організаторів - 30-річна мешканка м. Одеси та її 35-річний співмешканець, а також 29-річний миколаївець, який разом із ще одним фігурантом, 23-річним мешканцем Черкаської області, виконували функції наркокур’єрів в містах Одеса, Херсон та Миколаїв.

Відомо, що місячний грошовий обіг наркоділіків становив близько двох мільйонів гривень.

В рамках розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного збуту наркотиків поліцейські упродовж декількох місяців здійснювали комплекс слідчо-оперативних заходів з документування протиправної діяльності ділків.

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Коли доказова база причетності фігурантів до збуту наркотиків була зібрана у повному обсязі, встановлені схеми діяльності, коло осіб, які входили до угруповання та інше, правоохоронці отримали ухвалу суду і вчора, 5 травня, за місцем мешкання фігурантів були поведені більше 10 санкціонованих обшуків.

Затримання відбувалося одночасно за місцем тимчасового проживання фігурантів.

У результаті слідчих дій поліцейські вилучили вже розфасовані та готові для продажу дози метадону у кількості 543 шт, вартість якого за цінами "чорного ринку" становить близько 540 тисяч гривень.

Крім цього, вилучені електронні ваги, фасувальні матеріали, банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони, скретч- та сім-картки, стартові пакети різних мобільних операторів, грошові кошти, а також автомобіль на іноземній реєстрації, що належить організаторам. Наразі вирішується питання про накладення на транспортний засіб арешту. Канал збуту у месенджері заблокований.

Наркоділки ретельно конспірували свою діяльність: контакти між продавцем і покупцем наркотичних засобів були виключно дистанційними, за допомогою гаджетів. Для цього використовувались сім-картки мобільних операторів із потрійною переадресацією вхідних та вихідних дзвінків. Збут здійснювався за допомогою відомого месенджера, де вказувались ціни та види наркотичного засобу, грошовий обіг - за допомогою оплат на платіжні рахунки різних банківських установ та через поповнення рахунків мобільних операторів.

Надалі гроші через платіжні електронні системи виводились ділками на різні карткові рахунки та переводились у готівку через банкомати.

Фігуранти, які виконували функції наркорур’єрів, отримували від організаторів товар поштою, самостійно фасували на "закладки" та розташовували в схованках.

Встановлено, що вдень наркоділки розміщали близько 100 "закладок", за які клієнти сплачували в середньому по 350 гривень.

Після розрахунку на телефон покупців надсилались відповідні настанови або фото з детальним описом місця схованки.

6 травня слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчинені злочину.

Їм інкримінується ч. 2 ст. 307 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", що карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме для фігурантів запобіжний захід.

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Речові докази направили на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про надання діям затриманих додаткової кваліфікації.

Триває слідство. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протизаконної діяльності групи.