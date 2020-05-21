На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. ФОТО

52-летний мужчина пытался попасть в Белоцерковский городской суд Киевской области с наркотиками.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Служба судебной охраны, информирует Цензор.НЕТ.

52-летний мужчина пытался попасть в судебное учреждение и во время общения с сотрудниками Территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области начал нервничать.

Во время поверхностной проверки судебные охранники обнаружили у мужчины пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим. Посетителя задержали до прибытия следственно-оперативной группы Национальной полиции.

Сейчас следователями полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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