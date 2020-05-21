На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. ФОТО
52-летний мужчина пытался попасть в Белоцерковский городской суд Киевской области с наркотиками.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Служба судебной охраны, информирует Цензор.НЕТ.
52-летний мужчина пытался попасть в судебное учреждение и во время общения с сотрудниками Территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области начал нервничать.
Во время поверхностной проверки судебные охранники обнаружили у мужчины пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим. Посетителя задержали до прибытия следственно-оперативной группы Национальной полиции.
Сейчас следователями полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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оставив черствый хлеб,задумались слегка
в буфете дребезжат сочувственно стаканы
и сырость капает слезами с потолка...
и что он НЕ ЛОХ ?
и кстати - он кого-то убить мог этим пакетиком "без цели сбыта"?
и кому повредить мог?
мало всей дряни в мире, так еще и садят за "хранение" - может он просто смотрел на пакетик, или там, ворожил как-то. дебилы мусорские, теперь будем кормить мужичка в зоне лет 4-5
У меня есть знакомый,его месяц назад остановили,даже не остановили,а подошли к нему,когда тот стоял просто у своей машины,при том,что человеку 50 лет и он имеет нарушения опорно-двигательного аппарата мусора его оформили за вождение(!) в состоянии наркотического(!) опьянения,и это при всем том,что мужик вообще не пьет и не курит.Теперь мужик пытается доказать,что это было не так,а так как человек не олигарх от слова совсем,то я так думаю шансы доказать свою невиновность у него мизерные,на адвоката денег нет.Вот такая вот херня,малята.