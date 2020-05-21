РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Фото
4 345 23

На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. ФОТО

52-летний мужчина пытался попасть в Белоцерковский городской суд Киевской области с наркотиками.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Служба судебной охраны, информирует Цензор.НЕТ.

52-летний мужчина пытался попасть в судебное учреждение и во время общения с сотрудниками Территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области начал нервничать.

Во время поверхностной проверки судебные охранники обнаружили у мужчины пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотическим. Посетителя задержали до прибытия следственно-оперативной группы Национальной полиции.

Сейчас следователями полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ. ФОТОрепортаж

На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками 01
На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками 02

Автор: 

Киевская область (4132) наркотики (2144) Служба судебной охраны (6)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Со своими наркотиками НЕЛЬЗЯ!!!
показать весь комментарий
21.05.2020 14:07
+7
вы уверены что мужчине 52, а не 42 года.
и что он НЕ ЛОХ ?
показать весь комментарий
21.05.2020 14:04
+5
Это уж точно Зебил. Все наркоманы голосовали за своего
показать весь комментарий
21.05.2020 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нашли чем удивить...не с гранатометом же!!!!
показать весь комментарий
21.05.2020 14:00 Ответить
у бриллиантовых прокуроров в подвалах иссяк запас...дела в судах разваливаются на глазах
показать весь комментарий
21.05.2020 14:09 Ответить
возможно, а чем принесенный пакетик им поможет? То, что дела разваливаются - это одно, а то что не произведено надлежащее расследование перестрелки на майдане, не сидят ни те, кто стрелял, ни те, кто давал приказ, ни те, кто с 14-го года тормозил и прикрывал это дело!! Вот этот вопрос должен интересовать народ больше. хотя, думаю, и так всем все понятно))
показать весь комментарий
21.05.2020 14:22 Ответить
как не понять, в столовой тараканы,
оставив черствый хлеб,задумались слегка
в буфете дребезжат сочувственно стаканы
и сырость капает слезами с потолка...
показать весь комментарий
21.05.2020 14:29 Ответить
я рыдаю пробрало до слез
показать весь комментарий
21.05.2020 14:31 Ответить
саша черный, житомирянин питерский
показать весь комментарий
21.05.2020 14:40 Ответить
Это уж точно Зебил. Все наркоманы голосовали за своего
показать весь комментарий
21.05.2020 14:01 Ответить
Больше на ********* похож. Прахоботы постоянно на измене... Вот и этот нервничать начал...
показать весь комментарий
21.05.2020 14:19 Ответить
перепутал со стадионом
показать весь комментарий
21.05.2020 14:02 Ответить
Судьям нес, бурбулятор только забыл.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:03 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2020 14:23 Ответить
вы уверены что мужчине 52, а не 42 года.
и что он НЕ ЛОХ ?
показать весь комментарий
21.05.2020 14:04 Ответить
пришел в суд с наркотиками/ Иначе правосудие по Коломойскому не понять:подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли из СИЗО /Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:04 Ответить
В Раде Добкин был, тут простой дядька...
показать весь комментарий
21.05.2020 14:06 Ответить
Со своими наркотиками НЕЛЬЗЯ!!!
показать весь комментарий
21.05.2020 14:07 Ответить
Видать обкурился, шёл на Одессу, а вышел к Херсону.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:08 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
показать весь комментарий
21.05.2020 14:09 Ответить
пакетик травы...писец.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:10 Ответить
подложилі - 100%
показать весь комментарий
21.05.2020 14:12 Ответить
ілі подбросілі (подкінулі)
показать весь комментарий
21.05.2020 14:13 Ответить
каждый так делает - идет прямо на ментов с пакетом и заметно нервничает.

и кстати - он кого-то убить мог этим пакетиком "без цели сбыта"?
и кому повредить мог?
мало всей дряни в мире, так еще и садят за "хранение" - может он просто смотрел на пакетик, или там, ворожил как-то. дебилы мусорские, теперь будем кормить мужичка в зоне лет 4-5
показать весь комментарий
21.05.2020 14:27 Ответить
А чему удивляться...мусоров по ходу набирают из одного,самого тупого курятника.
У меня есть знакомый,его месяц назад остановили,даже не остановили,а подошли к нему,когда тот стоял просто у своей машины,при том,что человеку 50 лет и он имеет нарушения опорно-двигательного аппарата мусора его оформили за вождение(!) в состоянии наркотического(!) опьянения,и это при всем том,что мужик вообще не пьет и не курит.Теперь мужик пытается доказать,что это было не так,а так как человек не олигарх от слова совсем,то я так думаю шансы доказать свою невиновность у него мизерные,на адвоката денег нет.Вот такая вот херня,малята.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:32 Ответить
хотел сделать закладку для судьи
показать весь комментарий
21.05.2020 15:05 Ответить
 
 