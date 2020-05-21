На Київщині 52-річний чоловік прийшов до суду з наркотиками. ФОТО
52-річний чоловік намагався потрапити в Білоцерківський міський суд Київської області з наркотиками.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Служба судової охорони, інформує Цензор.НЕТ.
52-річний чоловік намагався потрапити в судову установу і під час спілкування зі співробітниками Територіального управління Служби судової охорони в м.Києві та Київській області почав нервувати.
Під час поверхневої перевірки судові охоронці виявили у чоловіка пакет з речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотичною. Відвідувача затримали до прибуття слідчо-оперативної групи Національної поліції.
Наразі слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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оставив черствый хлеб,задумались слегка
в буфете дребезжат сочувственно стаканы
и сырость капает слезами с потолка...
и что он НЕ ЛОХ ?
и кстати - он кого-то убить мог этим пакетиком "без цели сбыта"?
и кому повредить мог?
мало всей дряни в мире, так еще и садят за "хранение" - может он просто смотрел на пакетик, или там, ворожил как-то. дебилы мусорские, теперь будем кормить мужичка в зоне лет 4-5
У меня есть знакомый,его месяц назад остановили,даже не остановили,а подошли к нему,когда тот стоял просто у своей машины,при том,что человеку 50 лет и он имеет нарушения опорно-двигательного аппарата мусора его оформили за вождение(!) в состоянии наркотического(!) опьянения,и это при всем том,что мужик вообще не пьет и не курит.Теперь мужик пытается доказать,что это было не так,а так как человек не олигарх от слова совсем,то я так думаю шансы доказать свою невиновность у него мизерные,на адвоката денег нет.Вот такая вот херня,малята.