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На Київщині 52-річний чоловік прийшов до суду з наркотиками. ФОТО

52-річний чоловік намагався потрапити в Білоцерківський міський суд Київської області з наркотиками.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Служба судової охорони, інформує Цензор.НЕТ.

52-річний чоловік намагався потрапити в судову установу і під час спілкування зі співробітниками Територіального управління Служби судової охорони в м.Києві та Київській області почав нервувати.

Під час поверхневої перевірки судові охоронці виявили у чоловіка пакет з речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотичною. Відвідувача затримали до прибуття слідчо-оперативної групи Національної поліції.

Наразі слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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На Київщині 52-річний чоловік прийшов до суду з наркотиками 01
На Київщині 52-річний чоловік прийшов до суду з наркотиками 02

Автор: 

Київська область (4022) наркотики (1447) Служба судової охорони (9)


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Топ коментарі
+9
Со своими наркотиками НЕЛЬЗЯ!!!
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21.05.2020 14:07
+7
вы уверены что мужчине 52, а не 42 года.
и что он НЕ ЛОХ ?
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21.05.2020 14:04
+5
Это уж точно Зебил. Все наркоманы голосовали за своего
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21.05.2020 14:01
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нашли чем удивить...не с гранатометом же!!!!
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21.05.2020 14:00 Відповісти
у бриллиантовых прокуроров в подвалах иссяк запас...дела в судах разваливаются на глазах
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21.05.2020 14:09 Відповісти
возможно, а чем принесенный пакетик им поможет? То, что дела разваливаются - это одно, а то что не произведено надлежащее расследование перестрелки на майдане, не сидят ни те, кто стрелял, ни те, кто давал приказ, ни те, кто с 14-го года тормозил и прикрывал это дело!! Вот этот вопрос должен интересовать народ больше. хотя, думаю, и так всем все понятно))
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21.05.2020 14:22 Відповісти
как не понять, в столовой тараканы,
оставив черствый хлеб,задумались слегка
в буфете дребезжат сочувственно стаканы
и сырость капает слезами с потолка...
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21.05.2020 14:29 Відповісти
я рыдаю пробрало до слез
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21.05.2020 14:31 Відповісти
саша черный, житомирянин питерский
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21.05.2020 14:40 Відповісти
Это уж точно Зебил. Все наркоманы голосовали за своего
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21.05.2020 14:01 Відповісти
Больше на ********* похож. Прахоботы постоянно на измене... Вот и этот нервничать начал...
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21.05.2020 14:19 Відповісти
перепутал со стадионом
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21.05.2020 14:02 Відповісти
Судьям нес, бурбулятор только забыл.
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21.05.2020 14:03 Відповісти
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21.05.2020 14:23 Відповісти
вы уверены что мужчине 52, а не 42 года.
и что он НЕ ЛОХ ?
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21.05.2020 14:04 Відповісти
пришел в суд с наркотиками/ Иначе правосудие по Коломойскому не понять:подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли из СИЗО /Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка.
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21.05.2020 14:04 Відповісти
В Раде Добкин был, тут простой дядька...
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21.05.2020 14:06 Відповісти
Со своими наркотиками НЕЛЬЗЯ!!!
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21.05.2020 14:07 Відповісти
Видать обкурился, шёл на Одессу, а вышел к Херсону.
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21.05.2020 14:08 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 14:09 Відповісти
пакетик травы...писец.
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21.05.2020 14:10 Відповісти
подложилі - 100%
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21.05.2020 14:12 Відповісти
ілі подбросілі (подкінулі)
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21.05.2020 14:13 Відповісти
каждый так делает - идет прямо на ментов с пакетом и заметно нервничает.

и кстати - он кого-то убить мог этим пакетиком "без цели сбыта"?
и кому повредить мог?
мало всей дряни в мире, так еще и садят за "хранение" - может он просто смотрел на пакетик, или там, ворожил как-то. дебилы мусорские, теперь будем кормить мужичка в зоне лет 4-5
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21.05.2020 14:27 Відповісти
А чему удивляться...мусоров по ходу набирают из одного,самого тупого курятника.
У меня есть знакомый,его месяц назад остановили,даже не остановили,а подошли к нему,когда тот стоял просто у своей машины,при том,что человеку 50 лет и он имеет нарушения опорно-двигательного аппарата мусора его оформили за вождение(!) в состоянии наркотического(!) опьянения,и это при всем том,что мужик вообще не пьет и не курит.Теперь мужик пытается доказать,что это было не так,а так как человек не олигарх от слова совсем,то я так думаю шансы доказать свою невиновность у него мизерные,на адвоката денег нет.Вот такая вот херня,малята.
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21.05.2020 14:32 Відповісти
хотел сделать закладку для судьи
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21.05.2020 15:05 Відповісти
 
 