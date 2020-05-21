На Київщині 52-річний чоловік прийшов до суду з наркотиками. ФОТО

52-річний чоловік намагався потрапити в Білоцерківський міський суд Київської області з наркотиками.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Служба судової охорони, інформує Цензор.НЕТ.

52-річний чоловік намагався потрапити в судову установу і під час спілкування зі співробітниками Територіального управління Служби судової охорони в м.Києві та Київській області почав нервувати.

Під час поверхневої перевірки судові охоронці виявили у чоловіка пакет з речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотичною. Відвідувача затримали до прибуття слідчо-оперативної групи Національної поліції.

Наразі слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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