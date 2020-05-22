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Соратника Медведчука Лесика облили зеленкой в Харькове. ФОТО

Главу харьковской ячейки "ОПЗЖ" Андрея Лесика облили зеленкой во время акции протеста в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облуправление полиции говорится, в Холодногорском районе проходила общественная акция против закрытия роддома в связи с прекращением его финансирования.

На ней трое молодых людей "нарушили общественный порядок" и облили 39-летнего мужчину. Нарушителей доставили в отделение полиции, где на них составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях). Санкция статьи предусматривает до 15 суток ареста.

Соратника Медведчука Лесика облили зеленкой в Харькове 01

В фейсбуке Лесика указано, что пострадавшим был именно он.

"Прямо сейчас в Харькове, центре города, во время акции протеста медиков был облит зелёнкой!!! Нас не запугать", - написал он.

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Напомним, что Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Весной 2016 года Лесика лишили полномочий, и его место занял другой депутат.

На него было заведено дело о сепаратизме. В публичных выступлениях он призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.

Харьков (7479) Лесик Андрей (12) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+44
Т е на тех кто выразил народный протест действием составили протокол, а на лесика за гос измену только депутатства лишили. Вот и все что надо знать о реформированном суде.
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22.05.2020 17:27
+32
А Владимиру Рыбаку спороли живот, чувствуете разницу?!
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22.05.2020 17:29
+25
Мало облили.
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22.05.2020 17:31
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Т е на тех кто выразил народный протест действием составили протокол, а на лесика за гос измену только депутатства лишили. Вот и все что надо знать о реформированном суде.
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22.05.2020 17:27 Ответить
сами себя обливают и пиарятся
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22.05.2020 17:27 Ответить
Я застрелил бы его!
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22.05.2020 17:59 Ответить
і що тобі заважає, з дивана злазити лінь?
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23.05.2020 07:23 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові - Цензор.НЕТ 2539
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22.05.2020 19:44 Ответить
Складається враження, що він люто ненавидить український народ і українську Державу, при тому ж безкарно!? І що з цим..... робити ...?
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06.10.2021 17:47 Ответить
лесик - кукла для битья - по нему кацапы-фсб мониторят реакцию народа. Вся харьковская обл была обвешана вдоль дорог этим лесиком, в городе я не видел.
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22.05.2020 17:27 Ответить
выезд на окружную на Циркуны, там посмотри. И выше, по Гв.Широнинцев...
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22.05.2020 17:30 Ответить
А почему лесик-телесик без маски?
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22.05.2020 17:27 Ответить
Потому, что у него вместо мозгов вата !
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22.05.2020 18:00 Ответить
Хорошее дело. + в карму тем, кто облил.
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22.05.2020 17:29 Ответить
А Владимиру Рыбаку спороли живот, чувствуете разницу?!
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22.05.2020 17:29 Ответить
А Гандзюк облили кислотой. А Стерненка стреляли и резали ножом...
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22.05.2020 17:40 Ответить
вспороли...учи языг...
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22.05.2020 19:15 Ответить
+
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22.05.2020 20:04 Ответить
наконец то эту быдло-ватную скотину пометили
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22.05.2020 17:31 Ответить
Мало облили.
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22.05.2020 17:31 Ответить
В следующий раз разбавляйте зеленку серной кислотой.
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22.05.2020 17:31 Ответить
А лучше бы пулю пустили ему в затылок. И вони меньше было бы и результат лучше
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22.05.2020 17:32 Ответить
у вас, зебілів, макарів чи фортів нема? А, якщо є - то вперед, і з руки.
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22.05.2020 17:51 Ответить
Нет ниукого пистолетов. Благодаря порохосрани которая отказала в петиции разрешить народу на оружие. А сама порохосрань может выйти на улицы и отстрелять сепаров или вы только кофэ на майдан выпить можете выйти и то за 200 гривень?
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22.05.2020 19:03 Ответить
дебільна логіка зебіла
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23.05.2020 07:25 Ответить
Сэкономили на зеленке!
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22.05.2020 17:32 Ответить
Почему АТОшники и активисту между собой стреляются, а против колаборантов и сепаров на все что у них хватает храбрости так ето облить зеленкой или плюнуть
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22.05.2020 17:33 Ответить
ну давай вперед, тобі хто чи що заважає, покажи приклад, чи тільки триндіти можеш?
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23.05.2020 07:26 Ответить
Надо так поступать со всеми рыгами сепарами включая создателя партии обрыгонов порошенко и обливать их чем то по крепче
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22.05.2020 17:37 Ответить
Ну, пусть радуется, что не как Шуфрича в Одессе....
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22.05.2020 17:37 Ответить
а могли б ще на додачу по є..бу врізати
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22.05.2020 17:38 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкой в Харькове - Цензор.НЕТ 6767
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22.05.2020 17:40 Ответить
Лесник ! Без маски !
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22.05.2020 18:02 Ответить
надо было киросином и спичку
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22.05.2020 17:46 Ответить
Где конкретно в центре Харькова?
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22.05.2020 17:46 Ответить
Пацаны ЗЕЛЕМОЙСКИЕ в США попали в такое дерьмо с 1995 года,что кучма.Лазаренко Тимошенко вам покажуться сказкой....,Прокурор США Уильям БАРР не пощадит украинскую МАФИЮ Зелемойских.....Чуваки... Днепроские вы приплыли в такую рюсскую ГОВЕНь..не отмажеьесь...Штаты Дэлавер и Огайо ведут собственное расследование...а эт
то звиздец.........................
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22.05.2020 17:47 Ответить
Эти мрази кремлевско-медведчутские только и ждут этого.
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22.05.2020 17:49 Ответить
Галімий опзЖоп😂
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22.05.2020 17:49 Ответить
Быдло хрюкните про 73%
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22.05.2020 17:49 Ответить
А что не так ?
Неравнодушные граждане увидели человека нуждающегося в скорой медицинской помощи, и начали её оказывать . Точнее говоря провели дезинфекцию воспалённого участка тела . Им нужно именные Часы вручать за спасение неразумного .
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22.05.2020 17:50 Ответить
Угу.И пристрелить кукушку,которая живет в башке у этого песика.
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22.05.2020 18:01 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові - Цензор.НЕТ 192
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22.05.2020 17:57 Ответить
Владимир Франц - чешский художник, композитор, преподаватель Пражской академии искусств, публицист. Зарегистрированный кандидат президентских выборов в Чехии
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22.05.2020 17:58 Ответить
вовка францік таки веселий хлап проч не вибрали? сміюсь. респект
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22.05.2020 18:05 Ответить
Маргиналы всех мастей готовятся к выборам в верховную раду и местные советы.Этот фрик -регулярная мишень,в отличие от Шуфрича.Очень слабые позиции СН во всей Харьковской области.Нет у Зеленского подбора кадров для СН тут.На нуле!Поэтому тут Геня и Лесик -кумиры!Была Самопомичь-растворилась.
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22.05.2020 17:58 Ответить
Из чужаков кстати пенсы до уссыку бойку *********. Выбирать готовы да куда попало. Сильно харьковских совков заклинило на длинного, на шапкокрада похожего!
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05.09.2020 20:04 Ответить
тут зєльонкой не допоможе... отакенний фурункул визрів..."Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"(с) фраза єслі-шо
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22.05.2020 18:01 Ответить
Скажем так...Днепровская МАФИЯ ...КУЧМА,ЛАЗАРЕНКО ТИМОШЕНКО КОЛОМОЙСКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ БОГОЛЮБОВ ТИГИПКО ХОРОШКОВСКИЙ .....БЕССМЕРТНА.....,И ЭТО ПРАВДА,ДАЙ БОГ чтобы чуваки правили УКРАИНОЙ еще 500 лет...
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22.05.2020 18:05 Ответить
предпочитаю Михаэля и ФБР.
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22.05.2020 20:47 Ответить
Соратника Мертвечука Лесика облили зеленкойТеперь он стал соратникомЗеленского.Хрен редьки слаще..Зе-поц тоже войну войной не называет
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22.05.2020 18:08 Ответить
Из 500 миллиардов долларов которые украли Кучма и Коломойский за 25 лет,Порошенко украл 1 доллар США...,в споре с Джо Байденом...,бизнес пацаны,ничего линого...
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22.05.2020 18:24 Ответить
Абсурд ! Украинских патриотов ,активистов лютые враги Украины продажные кремлёвские янычары обливают кислотой .. А этих лютых врагов Украины кремлёвских выродков украинские патриоты почему то обливают безобидной "лечебной зелёнкой"
И это негде либо, и не в паРаше, а в Украинской державе, но правда с продажной анти-украинской, про-кремлёвской властью ЗЕбилов - капитулянтов!
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22.05.2020 18:34 Ответить
Слова Путлера кремлевского Хмыря КГБэшного сказанные еще до нападения на Чечню...
Мы должны соединить славянские народы Украины,Белоруси и РАБссии,в борьбе с мусульманским нашествием....,Вован баран...ты точно дебил
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22.05.2020 18:38 Ответить
Напоминаю,что этого человека выбрал депутатом прастый савецко-хохляцко - пролетарский нарид - какаразница,и что это им нужно пить зеленку,залечивая вавку в голове.И между прочим этих совкодрочеров оказалось больше чем избирателей ЕС.
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22.05.2020 19:03 Ответить
напалмом вату надо обливать.
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22.05.2020 19:14 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові - Цензор.НЕТ 5655
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22.05.2020 19:45 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові - Цензор.НЕТ 2966
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22.05.2020 19:46 Ответить
шуфрича вишукано пи3"или-красиво! У нього карма така.До речі,щось давно він не відгрібав по хліборізці-то зовсім не по феншую!
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22.05.2020 20:17 Ответить
Свинцом их надо поливать. Самых разных калибров.
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22.05.2020 19:47 Ответить
очередной ШРЕК ???
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22.05.2020 21:14 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові - Цензор.НЕТ 3598
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23.05.2020 07:00 Ответить
ЗАЧЕТ !)
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22.05.2020 23:52 Ответить
Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові - Цензор.НЕТ 5500
С этой экс- рыгоАнальной сворой кремлёвский выродков с банды сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА - Иуды, обливание их зелёнкой это ещё и слабое наказане для этих опричников )(уйла за предательство Украины. Ну если продажная власть капитулянтов не борется законными методами с лютыми врагами Украины. А ещё часто коварно подыгрывает им кремлёвским холуям. То у Украинского народа остаётся только такой вид наказание лютых врагов тщательное купание их в дерьме мусорного контейнера, и заливание их продажных морд зелёнкой.
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23.05.2020 06:59 Ответить
 
 