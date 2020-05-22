Соратника Медведчука Лесика облили зеленкой в Харькове. ФОТО

Главу харьковской ячейки "ОПЗЖ" Андрея Лесика облили зеленкой во время акции протеста в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облуправление полиции говорится, в Холодногорском районе проходила общественная акция против закрытия роддома в связи с прекращением его финансирования.

На ней трое молодых людей "нарушили общественный порядок" и облили 39-летнего мужчину. Нарушителей доставили в отделение полиции, где на них составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях). Санкция статьи предусматривает до 15 суток ареста.

В фейсбуке Лесика указано, что пострадавшим был именно он.

"Прямо сейчас в Харькове, центре города, во время акции протеста медиков был облит зелёнкой!!! Нас не запугать", - написал он.

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Напомним, что Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Весной 2016 года Лесика лишили полномочий, и его место занял другой депутат.

На него было заведено дело о сепаратизме. В публичных выступлениях он призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.