Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові. ФОТО

Голову харківського осередку "ОПЗЖ" Андрія Лесика облили зеленкою під час акції протесту в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на облуправління поліції, в Холодногірському районі відбувалася громадська акція проти закриття пологового будинку у зв'язку з припиненням його фінансування.

На ній троє молодиків "порушили громадський порядок" і облили 39-річного чоловіка. Порушників доставили у відділення поліції, де на них склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). Санкція статті передбачає до 15 діб арешту.

У фейсбуці Лесика зазначено, що постраждалим був саме він.

"Прямо зараз у Харкові, в центрі міста, під час акції протесту медиків був облитий зеленкою!!! Нас не залякати", - написав він.

Нагадаємо, що Лесик з 2010 по 2015 був депутатом Харківської міської ради 6-го скликання, з 2015-го - депутатом міськради 7-го скликання, членом фракції "Відродження", очолюючи при цьому місцеву територіальну раду руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Навесні 2016 року Лесика позбавили повноважень, і його місце зайняв інший депутат.

На нього було заведено справу про сепаратизм. У публічних виступах він закликав громадян блокувати транспортні розв'язки з метою перешкоджання пересуванню по місту військових і поліції, провести незаконний референдум, не підкорятися законній державній владі.

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