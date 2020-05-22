Соратника Медведчука Лесика облили зеленкою в Харкові. ФОТО
Голову харківського осередку "ОПЗЖ" Андрія Лесика облили зеленкою під час акції протесту в Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на облуправління поліції, в Холодногірському районі відбувалася громадська акція проти закриття пологового будинку у зв'язку з припиненням його фінансування.
На ній троє молодиків "порушили громадський порядок" і облили 39-річного чоловіка. Порушників доставили у відділення поліції, де на них склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). Санкція статті передбачає до 15 діб арешту.
У фейсбуці Лесика зазначено, що постраждалим був саме він.
"Прямо зараз у Харкові, в центрі міста, під час акції протесту медиків був облитий зеленкою!!! Нас не залякати", - написав він.
Нагадаємо, що Лесик з 2010 по 2015 був депутатом Харківської міської ради 6-го скликання, з 2015-го - депутатом міськради 7-го скликання, членом фракції "Відродження", очолюючи при цьому місцеву територіальну раду руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Навесні 2016 року Лесика позбавили повноважень, і його місце зайняв інший депутат.
На нього було заведено справу про сепаратизм. У публічних виступах він закликав громадян блокувати транспортні розв'язки з метою перешкоджання пересуванню по місту військових і поліції, провести незаконний референдум, не підкорятися законній державній владі.
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то звиздец.........................
Неравнодушные граждане увидели человека нуждающегося в скорой медицинской помощи, и начали её оказывать . Точнее говоря провели дезинфекцию воспалённого участка тела . Им нужно именные Часы вручать за спасение неразумного .
И это негде либо, и не в паРаше, а в Украинской державе, но правда с продажной анти-украинской, про-кремлёвской властью ЗЕбилов - капитулянтов!
Мы должны соединить славянские народы Украины,Белоруси и РАБссии,в борьбе с мусульманским нашествием....,Вован баран...ты точно дебил
С этой экс- рыгоАнальной сворой кремлёвский выродков с банды сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА - Иуды, обливание их зелёнкой это ещё и слабое наказане для этих опричников )(уйла за предательство Украины. Ну если продажная власть капитулянтов не борется законными методами с лютыми врагами Украины. А ещё часто коварно подыгрывает им кремлёвским холуям. То у Украинского народа остаётся только такой вид наказание лютых врагов тщательное купание их в дерьме мусорного контейнера, и заливание их продажных морд зелёнкой.