В Виннице от ножевого ранения погиб нацгвардеец, - полиция. ФОТО

В Виннице в результате ножевого ранения погиб нацгвардеец

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель г. Винница, военнослужащий в / ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался. Полиция устанавливает лиц, причастных к нанесению умышленного тяжкого повреждения потерпевшему ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавская около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости.

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Как сообщает на своей странице в Facebook Воинская часть 3008 Национальной гвардии Украины, у погибшего 28-летнего старшего солдата Андрея Карася в день инцидента был выходной.

Карась родился в городе Бар. Проходил службу в воинской части с 2016 года в должности водителя. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО / ООС. За время прохождения военной службы нацгвардеец зарекомендовал себя с положительной стороны.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.



