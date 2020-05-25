У Вінниці від ножового поранення загинув нацгвардієць, - поліція. ФОТО

У Вінниці внаслідок ножового поранення загинув нацгвардієць.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

"24 травня до реанімаційного відділення лікарні проникаючим пораненням черевної порожнини був госпіталізований 28-річний житель м. Вінниці, військовослужбовець в/ч 3008. Під час надання медичної допомоги у лікарні чоловік помер. Поліція встановлює осіб, причетних до спричинення умисного тяжкого ушкодження потерпілому", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, травмований чоловік був виявлений на перехресті вулиць Шмідта - Брацлавська близько другої години ночі та каретою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення лікарні. Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення черевної порожнини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Серед убитих унаслідок стрілянини на Житомирщині - воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії Віталій Вульчин: він недавно повернувся з фронту. ФОТО

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Військова частина 3008 Національної гвардії України, у загиблого 28-річного старшого солдата Андрія Карася у день інциденту був вихідний.

Карась народився у місті Бар. Проходив службу у військовій частині з 2016 року на посаді водія. Неодноразово виконував службово-бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС. За час проходження військової служби нацгвардієць зарекомендував себе з позитивного боку.

Наразі поліція встановлює обставини злочину та осіб, причетних до нього. Поліцейські встановлюють та допитують осіб, з якими спілкувався загиблий. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За такий злочин передбачено до 10 років позбавлення волі.



