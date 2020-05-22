Серед убитих унаслідок стрілянини на Житомирщині - воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії Віталій Вульчин: він недавно повернувся з фронту. ФОТО

Серед убитих на Житомирщині військовослужбовців воїн Бригади швидкого реагування Нацгвардії, старший сержант Віталій Вульчин, який тільки-но повернувся з фронту після 8 місяців у зоні ООС.

Про це повідомила пресслужба Бригади швидкого реагування Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 травня, близько 1:00 ночі в селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендатор водоймища, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками з рушниці вбив 7 людей. У цій страшній трагедії загинув наш побратим, відважний воїн, старший сержант Вульчин Віталій Степанович. Він тільки-но повернувся з фронту, де 8 місяців обороняв нашу країну від маріонеточних бойовиків та кадрових військових сусідньої східної країни. Пройшовши запеклі бої на Світлодарській дузі, де кожного дня смерть дихала йому в спину, страшна трагедія підкралася на мирній землі. Він був застрелений уві сні, коли відпочивав на заслуженому відпочинку зі своїми друзями", - йдеться в повідомленні.

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"Ми будемо уважно спостерігати за перебігом справи. Сподіваємося на справедливе покарання для вбивці. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Віталія Вульчина, його рідним і близьким. Він завжди залишиться у наших серцях", - відзначили в бригаді.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.



