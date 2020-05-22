Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко. ФОТО (оновлено)

У ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області один з членів компанії друзів, які виїхали на риболовлю, розстріляв сімох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні вночі в лісах Житомирщини розігралася кривава трагедія. На березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збиралися вже не раз половити рибу. Всього за даними слідства їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.н. Після розпиття спиртних напоїв 6 відпочивальників лягли спати в сарайчику, що стоїть на березі ставу. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка", - розповів Геращенко.

За його словами, близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належної йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ".

"Спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію. Підозрюваний у вбивстві 7 чоловік затриманий поліцейськими і перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучено. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу після чого суд вирішить осудний він чи ні", - підсумував Геращенко.

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Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області повідомив, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, це - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Обставини події з'ясовуються. На місці працюють слідчо-оперативні групи.





