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Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко. ФОТО (оновлено)

Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко. ФОТО (оновлено)

У ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області один з членів компанії друзів, які виїхали на риболовлю, розстріляв сімох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні вночі в лісах Житомирщини розігралася кривава трагедія. На березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збиралися вже не раз половити рибу. Всього за даними слідства їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.н. Після розпиття спиртних напоїв 6 відпочивальників лягли спати в сарайчику, що стоїть на березі ставу. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка", - розповів Геращенко.

За його словами, близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належної йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ".

"Спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію. Підозрюваний у вбивстві 7 чоловік затриманий поліцейськими і перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучено. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу після чого суд вирішить осудний він чи ні", - підсумував Геращенко.

Також читайте: Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ФОТО

Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області повідомив, що слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, це - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Обставини події з'ясовуються. На місці працюють слідчо-оперативні групи.

Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко 01

Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко 02

Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко 03
Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко 04
Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко 05

Автор: 

масове вбивство (74) Геращенко Антон (935) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+34
Интересно, чем это помогло бы спящим.
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22.05.2020 09:17
+34
Ну почитай про последние расстрелы в США.
Посчитай, сколько там при возможном наличии оружия у каждого успевают нащелкать желающие.

Там культура владения оружием насчитывает 2 века. Тут страна населена даунами, которые вверяют судьбу страны клоуну-наркоману.
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22.05.2020 09:22
+31
Понимаешь ли, этот чувак, если бы был способен думать, вообще вряд ли стал бы стрелять.
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22.05.2020 09:23
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Х.рова історія. Було 8 людей - стало 7 трупів і 1 в тюрязі
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22.05.2020 22:07 Відповісти
9.
1 - живий.
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23.05.2020 02:14 Відповісти
Той що утік, той не рахується, рахую тільки "трагичну" статистику.
Нажаль з Рюкзакевича як з гуся вода буде, а "смотрящіє" з 90 х як були так і залишаться у всіх областях України. Погано що сюди були втягнуті добровольці і волонтери з АТО.
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23.05.2020 23:14 Відповісти
каарочи, кацап - не жилец(на киче много АТОшников). Ладно состояние аффекта - замочил двоих... Но пошел искать остальных, которые уже спали... Это не просто превышение самозахисту, это какое-то маниакальное сафари.
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22.05.2020 22:13 Відповісти
Маньяк и убийца примерно 60 человек , Онуприенко умер тем не менее своей смертью, хотя с ним желала расправится и удавить вся страна так что он получит пожитуху и будет находится в отдельной камере
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23.05.2020 03:50 Відповісти
Українець він, а не кацап, хай слідство розбирається що на риболовлі робили люди з карабінами і що там було. Факт є факт - накануні цей Захарченко допоміг посадити ментовського високопосадовця який вимагав грощі від нього, а це були друзі цього посадовця.
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23.05.2020 23:17 Відповісти
Правды мы уже никогда не узнаем.
Кто кого и за что?
Все будут писать то, что им выгодно.
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22.05.2020 22:30 Відповісти
Кто-то кого-то предупредил что ситуация является крайне напряжённой, и что ещё чуть-чуть - начнётся полномасштабная стрельба.
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23.05.2020 07:46 Відповісти
В статье неувязка. Смотрим фото здесь https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%bc.html

Лишь двое легли спать. Остальные убиты в разных местах вокруг: на траве, на полу, возле машины и т.д.
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22.05.2020 22:48 Відповісти
Если гАндошка,сунет свой пятак-значит у Авакяна шо-то пошло не так.
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23.05.2020 07:32 Відповісти
чудовищная потеря...скорблю...
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23.05.2020 06:41 Відповісти
Озброєні виродки-рекитири отримали по "заслугах".........
Жаль мужика. Наше "правосуддя" його не зрозуміє.
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23.05.2020 07:19 Відповісти
С таким другом и врагов не надо
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23.05.2020 08:00 Відповісти
Читаем шо сказала официальная говоруха житомирских ментов
"На самом деле все восемь мужчин - киевляне возрастом от 29 до 50 лет - приехали на пруд еще до задержания полицейского, в ночь на 21 мая. Они давно знакомы с арендатором пруда, неоднократно приезжали сюда, как и в этот раз, на рыбалку.
Больше информации на портале Антикор:
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23.05.2020 08:53 Відповісти
Антоша - красавчик! Розставив усі крапки над "Ї":
- розстріляв усіх орендатор ставка, бо був п'яний і неадекватний (довідку психекспертизи скоро додамо);
- вимагання грошей начальником райвідділку не було (це був наклеп того ж неадекватного алкоголіка-орендаря);
- затримання порядного правоохоронця - прикрий інцендент (приносимо свої вибачення).
Справа розкрита. Аваков - самий ефективний міністр!
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23.05.2020 09:17 Відповісти
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