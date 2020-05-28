Полиция разоблачила сеть борделей в Одессе. ФОТОрепортаж

Одесские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг, которые организовала супружеская пара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Оперативники внутренней безопасности полиции в Одессе разоблачили и пресекли деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг. Час услуг стоил 1500 гривен", - говорится в сообщении.

Информация о деятельности борделей поступила еще в 2019 году. Полиция не исключала, что к функционированию заведений причастны правоохранители.

Организовали работу борделей 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним мужем. Администратором была 54-летняя женщина, которая через интернет подбирала проституток, обеспечивала функционирование учреждений и покупала необходимый товар.

Бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1500 гривен, из которых женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина, а остальное забирали сутенеры.

По данному факту открыли производство.

Во время обысков в борделях обнаружили и изъяли наличные, более 200 копий паспортов женщин, мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы "черной бухгалтерии".

Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.

Организаторам объявили о подозрении по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (проституция, принуждение или втягивание в занятие проституцией) УК.

Материалы с обвинительным приговором уже направили в суд. Злоумышленникам грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

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