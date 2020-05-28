Полиция разоблачила сеть борделей в Одессе. ФОТОрепортаж
Одесские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг, которые организовала супружеская пара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
"Оперативники внутренней безопасности полиции в Одессе разоблачили и пресекли деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг. Час услуг стоил 1500 гривен", - говорится в сообщении.
Информация о деятельности борделей поступила еще в 2019 году. Полиция не исключала, что к функционированию заведений причастны правоохранители.
Организовали работу борделей 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним мужем. Администратором была 54-летняя женщина, которая через интернет подбирала проституток, обеспечивала функционирование учреждений и покупала необходимый товар.
Бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1500 гривен, из которых женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина, а остальное забирали сутенеры.
По данному факту открыли производство.
Во время обысков в борделях обнаружили и изъяли наличные, более 200 копий паспортов женщин, мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы "черной бухгалтерии".
Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.
Организаторам объявили о подозрении по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (проституция, принуждение или втягивание в занятие проституцией) УК.
Материалы с обвинительным приговором уже направили в суд. Злоумышленникам грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
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это ж и на панели теперь без палива не постоишь. Точно нада профсоюзы мутить для жриц любви
та ладно )))
Источник: https://censor.net/p3198626
Приходит Кива к врачу и жалуется:-"Доктор,у меня между пальцами ног чешется." "Между какими?",спрашивает врач. Кива-"Между большими".
Потому что , преступление не сама проституция , а её организация и особенно "принуждение к занятию проституцией" .
Вы предлагаете "легализовать" торговлю людьми ?!
Или сделать сутенёров "бизнесменами" - никогда такого не будет . Это преступники по своей сути !
Шлюхи бесплатно дают по симпатии, пора бы выучить уже.
Адесса... два старых еврея едут в трамвае в Собес
трамвай проезжает мимо здания, в котором до революции размещался публичный дом...
один еврей тяжело вздыхает.... второй:
- ой вей.. ты мне еще будешь что-то рассказывать! ...
Например, если на выходных один раз заезжать, то всего 6000 грн в месяц получается обслуживание. Намного дешевле, чем постоянно оплачивать рестораны, шмотки, такси, клубы постоянной бабе.
Дайте дорогу сексу!
В стране есть только одна неправильная лять - зебильная...
Когда они уже начнут жить как все нармальные люди и платить налоги????
В Германии это легально - и посмотрите какой там уровень жизнии и какой порядок.
А всё потому что простые человеческие потребности есть где удовлетворить.
А в постсовке ни туалетов, ни борделей, ни уровня жизни, потому что все озабочены
где отлить и куда пристроить.
Знову і знову, і не могли зупинитись.
Заработают заводы, на таможне перестанут брать взятки, депутаты перестанут пилить бюджет, правительство откажется повышать цены на газ, свет и воду! Я доволен!