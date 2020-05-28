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Полиция разоблачила сеть борделей в Одессе. ФОТОрепортаж

Одесские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг, которые организовала супружеская пара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Оперативники внутренней безопасности полиции в Одессе разоблачили и пресекли деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг. Час услуг стоил 1500 гривен", - говорится в сообщении.

Информация о деятельности борделей поступила еще в 2019 году. Полиция не исключала, что к функционированию заведений причастны правоохранители.

Полиция разоблачила сеть борделей в Одессе 01

Организовали работу борделей 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним мужем. Администратором была 54-летняя женщина, которая через интернет подбирала проституток, обеспечивала функционирование учреждений и покупала необходимый товар.

Бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1500 гривен, из которых женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина, а остальное забирали сутенеры.

Полиция разоблачила сеть борделей в Одессе 02

По данному факту открыли производство.

Во время обысков в борделях обнаружили и изъяли наличные, более 200 копий паспортов женщин, мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы "черной бухгалтерии".

Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.

Полиция разоблачила сеть борделей в Одессе 03

Организаторам объявили о подозрении по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (проституция, принуждение или втягивание в занятие проституцией) УК.

Материалы с обвинительным приговором уже направили в суд. Злоумышленникам грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг

Автор: 

Одесса (7879) Нацполиция (16458) проституция (324)


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Топ комментарии
+53
ну или бесплатно обслуживать милициянтов, ведь не все хотят заниматься сексом в противогазе
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28.05.2020 16:18
+35
Мзду платить отказались???
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28.05.2020 16:17
+29
в Одэссе таки умеют правильно называть сеть партии "слуга урода" )))
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28.05.2020 16:18
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Правила форума Совет форумчан
Мзду платить отказались???
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28.05.2020 16:17 Ответить
ну или бесплатно обслуживать милициянтов, ведь не все хотят заниматься сексом в противогазе
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28.05.2020 16:18 Ответить
Даёшь Профсоюз работниц сексиндустрии!!!
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28.05.2020 16:19 Ответить
там еще в соседней ветке: https://censor.net/news/3198593/*******************************************************************************************

это ж и на панели теперь без палива не постоишь. Точно нада профсоюзы мутить для жриц любви
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28.05.2020 16:21 Ответить
НЕ-Е-Е-Т..... Не разоблачила, а рассекретила - показатели надо выполнять, а доход (план) бордель во время коронавируса приносить перестал. Вот и сократили временно... Зато премии получат!!!
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28.05.2020 16:50 Ответить
На першій фотці справа "Татьяна Лайф"
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28.05.2020 18:12 Ответить
То не вона , Таня старіша років на 20 і вага під 120 кГ.
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28.05.2020 19:02 Ответить
+
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28.05.2020 16:24 Ответить
Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.

та ладно )))
Источник: https://censor.net/p3198626
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28.05.2020 18:05 Ответить
мусорята субботники *********, возможно отказались обслуживать бесплатно.
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29.05.2020 10:09 Ответить
мздой отказалісь платіть
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28.05.2020 16:31 Ответить
кассового аппарата не было.
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28.05.2020 17:48 Ответить
в Одэссе таки умеют правильно называть сеть партии "слуга урода" )))
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28.05.2020 16:18 Ответить
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28.05.2020 16:22 Ответить
полиция не причастна к деятельности,она просто пользовалась услугами бесплатно...
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28.05.2020 16:20 Ответить
суботники..
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28.05.2020 16:24 Ответить
Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась. --- ОФИГЕТЬ!
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28.05.2020 16:20 Ответить
Супружеская пара не отстёгивала денег участковому?
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28.05.2020 16:21 Ответить
1500 грн для яременков не табу. а у кив, от калготкок ф сеточку так вобще руки заводными просто становяться )
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28.05.2020 16:22 Ответить
У кив просто зуд начинается.Как в старом анекдоте.

Приходит Кива к врачу и жалуется:-"Доктор,у меня между пальцами ног чешется." "Между какими?",спрашивает врач. Кива-"Между большими".
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29.05.2020 07:16 Ответить
Всем мусорам Героя Украины дать и пенсию в 1млн!
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28.05.2020 16:22 Ответить
Я надеюсь пендюлей ?
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28.05.2020 16:38 Ответить
сами виноваты, мало башляли
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28.05.2020 16:23 Ответить
Чем раньше легализуют, тем лучше. Не будут кашмарить малый бизнес.
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28.05.2020 16:23 Ответить
На самом деле , легализовывать можно только "индивидуалок" , а вот бордели - нет !
Потому что , преступление не сама проституция , а её организация и особенно "принуждение к занятию проституцией" .
Вы предлагаете "легализовать" торговлю людьми ?!
Или сделать сутенёров "бизнесменами" - никогда такого не будет . Это преступники по своей сути !
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28.05.2020 18:21 Ответить
Посмотрите как это работает в Нидерландах, Германии или Австралии.
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29.05.2020 00:01 Ответить
Не, ну бандитизм и корупцию побороли. Осталось только со шлюхами разобраться, и запануем
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28.05.2020 16:23 Ответить
Так у нас шлюхи в монобольшинстве!
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28.05.2020 16:24 Ответить
В статье не шлюхи, а проститутки.

Шлюхи бесплатно дают по симпатии, пора бы выучить уже.
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28.05.2020 16:54 Ответить
Ну да, в стране преступлений и не осталось! Так что последние нарушители законы - девки, торгующие чем мать-природа наградила!
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28.05.2020 16:24 Ответить
Полиция в Одессе занимается проституцией недостаточно...
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28.05.2020 16:25 Ответить
поліція вєздє занімаєця простітуційєй, наркотікамі, убійствамі, разбойєм, грабєжом, насілійєм...
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28.05.2020 16:36 Ответить
Друг другу- это у них дрючба называется. А проститутка ********** не таварич.
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28.05.2020 16:37 Ответить
Мальчик спрашивает отца, как называется то, когда мальчик встречается с девочкой. Отец отвечает - дрючба. Сын спрашивает отца повторно, а как тогда называется то, когда мальчик встречается с мальчиком. Отец в ответ - пидирастёшь, узнаешь.
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29.05.2020 07:12 Ответить
Еще б запятую добавить ...
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29.05.2020 01:39 Ответить
***
Адесса... два старых еврея едут в трамвае в Собес
трамвай проезжает мимо здания, в котором до революции размещался публичный дом...
один еврей тяжело вздыхает.... второй:
- ой вей.. ты мне еще будешь что-то рассказывать! ...
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28.05.2020 16:25 Ответить
Могут только пьяного обобрать, или шлюху, а когда нужно защитить музей от вооруженных террористов, они обсыраются и бегут подальше от места событий. Аваков, привет тебе!
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28.05.2020 16:26 Ответить
не дали......
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28.05.2020 16:27 Ответить
підманулі
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28.05.2020 16:29 Ответить
Ну шо за люди!!! С этим карантином безработица в стране взлетела, а они людям на кусок хлеба заработать не дают.
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28.05.2020 16:33 Ответить
Как так ********* и вдруг не свои .
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28.05.2020 16:35 Ответить
простітуцію лєгалізіровать - всєм на пользу і удовольствійє
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28.05.2020 16:38 Ответить
Только не **********- мусорам.
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28.05.2020 16:40 Ответить
Позор! Ганьба! Да мужикам на зону их! Для начала. Большего пока не заслуживают. Потому как госбюджет похерили со своими скрытыми налогами за свою напряжДенную трудовую деятельность.
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28.05.2020 16:39 Ответить
А ты уверен что там не тебя ждут мюжички.
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28.05.2020 16:41 Ответить
Они хоть в масках работали?
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28.05.2020 16:42 Ответить
да...только дырка для губ была...
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28.05.2020 17:57 Ответить
В Одессе так шумно переставляли кровати в барделе, что местные копы вынуждены были посетить этот бардель и предупредить бардельеров о том что могут рухнуть соседние аварийные здания.
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28.05.2020 16:53 Ответить
Доступная цена 1500 грн, все для народа.

Например, если на выходных один раз заезжать, то всего 6000 грн в месяц получается обслуживание. Намного дешевле, чем постоянно оплачивать рестораны, шмотки, такси, клубы постоянной бабе.
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28.05.2020 16:57 Ответить
заедещь и віедешь с тубиком или папиломмой.
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28.05.2020 17:03 Ответить
1500 грв.это много за полчаса удовольствия.та я лучше...
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28.05.2020 19:52 Ответить
Злостные нарушители карантина.
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28.05.2020 17:03 Ответить
Знаряддя незаконного збагачення долучили до справи? )))
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28.05.2020 17:07 Ответить
Вони цим знаряддям цю справу накрили.
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29.05.2020 07:26 Ответить
Не отбирает ли полиция этот "хлеб" у СБУ? Или это иное проявление сексуальной озабоченности? Зачем насиловать, если можно на "халяву".
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28.05.2020 17:09 Ответить
Видно мусорам не забашляли.
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28.05.2020 17:27 Ответить
1500 за от это вот в зелёных галошах???? да вы там в Одеcсе одичали совсем штоли?????
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28.05.2020 17:41 Ответить
А в ваших краях что почем ?
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29.05.2020 01:37 Ответить
В ихних краях БЕЗ зелёных галош!)))
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29.05.2020 10:00 Ответить
Откуда вообще эта сраная статья в нашем УК? Варварство.
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28.05.2020 17:51 Ответить
Но позвольте, а где же теперь Стерненко будет харчеваться?
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28.05.2020 17:54 Ответить
Если к заголовку новости с ключевым словом "бордель" добавить слово ФОТОРЕПОРТАЖ, то посещаемость статьи увеличится в 100 раз!
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28.05.2020 17:55 Ответить
Може як гральний бізнес це питання врегулювати не мафії, а в ВР?
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28.05.2020 18:06 Ответить
Один я прочитал: "Поліція відкрила мережу борделів в Одесі. ФОТОрепортаж" и подумал, ну наконец перестали скрываться?
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28.05.2020 18:34 Ответить
1500 это дорого.
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28.05.2020 18:37 Ответить
а сколько дашь?
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28.05.2020 18:44 Ответить
Шикаладку
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30.05.2020 08:28 Ответить
****** зашли в интернет, позвонили по телефону и ***** нашли сеть барделей-клоуны.
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28.05.2020 18:43 Ответить
И зачем?
Дайте дорогу сексу!
В стране есть только одна неправильная лять - зебильная...
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28.05.2020 18:52 Ответить
Это не в бордели Суки а в Полиции! Вот п*дарасы... побрасали своих жен неплатят элементы, а теперь еще приходят к ним и хлеб их отбирают! Пад*лы!
Когда они уже начнут жить как все нармальные люди и платить налоги????
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28.05.2020 19:02 Ответить
На какой хлеб это намазывать?
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28.05.2020 19:50 Ответить
Ппц, лишили СБУ без куска хліба
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28.05.2020 20:03 Ответить
Поліція викрила мережу борделів в Одесі - Цензор.НЕТ 8114
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28.05.2020 20:09 Ответить
Прочитав - "Поліція вІДкрила мережу борделів в Одесі.
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28.05.2020 21:05 Ответить
Развалили нормальный семейный бизнес. Столько народу при деле было.
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29.05.2020 03:45 Ответить
Клиенты довольны, девушки имеют стабильный доход, им не нужны субсидии.

В Германии это легально - и посмотрите какой там уровень жизнии и какой порядок.
А всё потому что простые человеческие потребности есть где удовлетворить.
А в постсовке ни туалетов, ни борделей, ни уровня жизни, потому что все озабочены
где отлить и куда пристроить.
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29.05.2020 07:21 Ответить
наша поліція чимось займається чи тільки гвалтують і по борделях бігають?
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29.05.2020 07:22 Ответить
Можно прочитать Пpoграммy yничтожения pyccкой нaции (Mосква, 1989) - там чётко прописано всё, что касается этого простого, понятного и высокодоходного бизнеса.
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29.05.2020 07:24 Ответить
За що їх? Ніби й недорого було!
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29.05.2020 09:01 Ответить
Інформація про діяльність борделів надійшла ще в 2019 роціДжерело: https://censor.net/ua/p3198626. Рік "збирали" докази бідолаги, записали терабайти "оперативного" хом відео, а коли набридло дивитись - прийшли.
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29.05.2020 09:18 Ответить
Та ні, вони просто робили слідчі ескперименти.
Знову і знову, і не могли зупинитись.
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29.05.2020 10:08 Ответить
Вот теперь в стране все наладится!!!
Заработают заводы, на таможне перестанут брать взятки, депутаты перестанут пилить бюджет, правительство откажется повышать цены на газ, свет и воду! Я доволен!
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29.05.2020 09:57 Ответить
Бджоли проти меду?
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01.06.2020 11:37 Ответить
 
 