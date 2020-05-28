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Поліція викрила мережу борделів в Одесі. ФОТОрепортаж

Одеські правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг, які організувала подружня пара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Оперативники внутрішньої безпеки поліції в Одесі викрили та припинили діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг. Година послуг коштувала 1500 гривень", - сказано в повідомленні.

Інформація про діяльність борделів надійшла ще в 2019 році. Поліція не виключала, що до функціонування закладів причетні правоохоронці.

Поліція викрила мережу борделів в Одесі 01

Організували роботу борделів 46-річна одеситка разом зі своїм 54-річним чоловіком. Адміністратором була 54-річна жінка, яка через інтернет підбирала повій, забезпечувала функціонування установ та купувала необхідний товар.

Також читайте: СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Борделі розташовувалися у звичайних квартирах по всій Одесі. Година послуг коштувала клієнту 1500 гривень, з яких жінкам, які займалися проституцією, залишалася половина, а решту забирали сутенери.

Поліція викрила мережу борделів в Одесі 02

За цим фактом відкрили провадження.

Під час обшуків у борделях виявили та вилучили готівку, понад 200 копій паспортів жінок, мобільні телефони, золоті вироби, банківські картки, ноутбуки та журнали "чорної бухгалтерії".

Зазначається, що інформація про причетність співробітників поліції до діяльності групи не підтвердилася.

Поліція викрила мережу борделів в Одесі 03

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Організаторам оголосили про підозру за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (проституція, примушування чи втягнення до заняття проституцією) КК.

Матеріали з обвинувальним вироком вже направили до суду. Зловмисникам загрожує від 4 до 7 років в'язниці.

Автор: 

Одеса (5451) Нацполіція (15163) проституція (147)


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Топ коментарі
+53
ну или бесплатно обслуживать милициянтов, ведь не все хотят заниматься сексом в противогазе
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28.05.2020 16:18
+35
Мзду платить отказались???
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28.05.2020 16:17
+29
в Одэссе таки умеют правильно называть сеть партии "слуга урода" )))
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28.05.2020 16:18
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Мзду платить отказались???
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28.05.2020 16:17 Відповісти
ну или бесплатно обслуживать милициянтов, ведь не все хотят заниматься сексом в противогазе
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28.05.2020 16:18 Відповісти
Даёшь Профсоюз работниц сексиндустрии!!!
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28.05.2020 16:19 Відповісти
там еще в соседней ветке: https://censor.net/news/3198593/*******************************************************************************************

это ж и на панели теперь без палива не постоишь. Точно нада профсоюзы мутить для жриц любви
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28.05.2020 16:21 Відповісти
НЕ-Е-Е-Т..... Не разоблачила, а рассекретила - показатели надо выполнять, а доход (план) бордель во время коронавируса приносить перестал. Вот и сократили временно... Зато премии получат!!!
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28.05.2020 16:50 Відповісти
На першій фотці справа "Татьяна Лайф"
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28.05.2020 18:12 Відповісти
То не вона , Таня старіша років на 20 і вага під 120 кГ.
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28.05.2020 19:02 Відповісти
+
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28.05.2020 16:24 Відповісти
Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.

та ладно )))
Источник: https://censor.net/p3198626
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28.05.2020 18:05 Відповісти
мусорята субботники *********, возможно отказались обслуживать бесплатно.
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29.05.2020 10:09 Відповісти
мздой отказалісь платіть
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28.05.2020 16:31 Відповісти
кассового аппарата не было.
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28.05.2020 17:48 Відповісти
в Одэссе таки умеют правильно называть сеть партии "слуга урода" )))
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28.05.2020 16:18 Відповісти
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28.05.2020 16:22 Відповісти
полиция не причастна к деятельности,она просто пользовалась услугами бесплатно...
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28.05.2020 16:20 Відповісти
суботники..
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28.05.2020 16:24 Відповісти
Отмечается, что информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась. --- ОФИГЕТЬ!
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28.05.2020 16:20 Відповісти
Супружеская пара не отстёгивала денег участковому?
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28.05.2020 16:21 Відповісти
1500 грн для яременков не табу. а у кив, от калготкок ф сеточку так вобще руки заводными просто становяться )
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28.05.2020 16:22 Відповісти
У кив просто зуд начинается.Как в старом анекдоте.

Приходит Кива к врачу и жалуется:-"Доктор,у меня между пальцами ног чешется." "Между какими?",спрашивает врач. Кива-"Между большими".
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29.05.2020 07:16 Відповісти
Всем мусорам Героя Украины дать и пенсию в 1млн!
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28.05.2020 16:22 Відповісти
Я надеюсь пендюлей ?
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28.05.2020 16:38 Відповісти
сами виноваты, мало башляли
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28.05.2020 16:23 Відповісти
Чем раньше легализуют, тем лучше. Не будут кашмарить малый бизнес.
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28.05.2020 16:23 Відповісти
На самом деле , легализовывать можно только "индивидуалок" , а вот бордели - нет !
Потому что , преступление не сама проституция , а её организация и особенно "принуждение к занятию проституцией" .
Вы предлагаете "легализовать" торговлю людьми ?!
Или сделать сутенёров "бизнесменами" - никогда такого не будет . Это преступники по своей сути !
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28.05.2020 18:21 Відповісти
Посмотрите как это работает в Нидерландах, Германии или Австралии.
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29.05.2020 00:01 Відповісти
Не, ну бандитизм и корупцию побороли. Осталось только со шлюхами разобраться, и запануем
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28.05.2020 16:23 Відповісти
Так у нас шлюхи в монобольшинстве!
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28.05.2020 16:24 Відповісти
В статье не шлюхи, а проститутки.

Шлюхи бесплатно дают по симпатии, пора бы выучить уже.
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28.05.2020 16:54 Відповісти
Ну да, в стране преступлений и не осталось! Так что последние нарушители законы - девки, торгующие чем мать-природа наградила!
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28.05.2020 16:24 Відповісти
Полиция в Одессе занимается проституцией недостаточно...
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28.05.2020 16:25 Відповісти
поліція вєздє занімаєця простітуційєй, наркотікамі, убійствамі, разбойєм, грабєжом, насілійєм...
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28.05.2020 16:36 Відповісти
Друг другу- это у них дрючба называется. А проститутка ********** не таварич.
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28.05.2020 16:37 Відповісти
Мальчик спрашивает отца, как называется то, когда мальчик встречается с девочкой. Отец отвечает - дрючба. Сын спрашивает отца повторно, а как тогда называется то, когда мальчик встречается с мальчиком. Отец в ответ - пидирастёшь, узнаешь.
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29.05.2020 07:12 Відповісти
Еще б запятую добавить ...
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29.05.2020 01:39 Відповісти
***
Адесса... два старых еврея едут в трамвае в Собес
трамвай проезжает мимо здания, в котором до революции размещался публичный дом...
один еврей тяжело вздыхает.... второй:
- ой вей.. ты мне еще будешь что-то рассказывать! ...
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28.05.2020 16:25 Відповісти
Могут только пьяного обобрать, или шлюху, а когда нужно защитить музей от вооруженных террористов, они обсыраются и бегут подальше от места событий. Аваков, привет тебе!
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28.05.2020 16:26 Відповісти
не дали......
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28.05.2020 16:27 Відповісти
підманулі
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28.05.2020 16:29 Відповісти
Ну шо за люди!!! С этим карантином безработица в стране взлетела, а они людям на кусок хлеба заработать не дают.
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28.05.2020 16:33 Відповісти
Как так ********* и вдруг не свои .
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28.05.2020 16:35 Відповісти
простітуцію лєгалізіровать - всєм на пользу і удовольствійє
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28.05.2020 16:38 Відповісти
Только не **********- мусорам.
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28.05.2020 16:40 Відповісти
Позор! Ганьба! Да мужикам на зону их! Для начала. Большего пока не заслуживают. Потому как госбюджет похерили со своими скрытыми налогами за свою напряжДенную трудовую деятельность.
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28.05.2020 16:39 Відповісти
А ты уверен что там не тебя ждут мюжички.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Они хоть в масках работали?
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28.05.2020 16:42 Відповісти
да...только дырка для губ была...
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28.05.2020 17:57 Відповісти
В Одессе так шумно переставляли кровати в барделе, что местные копы вынуждены были посетить этот бардель и предупредить бардельеров о том что могут рухнуть соседние аварийные здания.
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28.05.2020 16:53 Відповісти
Доступная цена 1500 грн, все для народа.

Например, если на выходных один раз заезжать, то всего 6000 грн в месяц получается обслуживание. Намного дешевле, чем постоянно оплачивать рестораны, шмотки, такси, клубы постоянной бабе.
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28.05.2020 16:57 Відповісти
заедещь и віедешь с тубиком или папиломмой.
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28.05.2020 17:03 Відповісти
1500 грв.это много за полчаса удовольствия.та я лучше...
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28.05.2020 19:52 Відповісти
Злостные нарушители карантина.
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28.05.2020 17:03 Відповісти
Знаряддя незаконного збагачення долучили до справи? )))
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28.05.2020 17:07 Відповісти
Вони цим знаряддям цю справу накрили.
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29.05.2020 07:26 Відповісти
Не отбирает ли полиция этот "хлеб" у СБУ? Или это иное проявление сексуальной озабоченности? Зачем насиловать, если можно на "халяву".
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28.05.2020 17:09 Відповісти
Видно мусорам не забашляли.
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28.05.2020 17:27 Відповісти
1500 за от это вот в зелёных галошах???? да вы там в Одеcсе одичали совсем штоли?????
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28.05.2020 17:41 Відповісти
А в ваших краях что почем ?
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29.05.2020 01:37 Відповісти
В ихних краях БЕЗ зелёных галош!)))
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29.05.2020 10:00 Відповісти
Откуда вообще эта сраная статья в нашем УК? Варварство.
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28.05.2020 17:51 Відповісти
Но позвольте, а где же теперь Стерненко будет харчеваться?
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28.05.2020 17:54 Відповісти
Если к заголовку новости с ключевым словом "бордель" добавить слово ФОТОРЕПОРТАЖ, то посещаемость статьи увеличится в 100 раз!
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28.05.2020 17:55 Відповісти
Може як гральний бізнес це питання врегулювати не мафії, а в ВР?
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28.05.2020 18:06 Відповісти
Один я прочитал: "Поліція відкрила мережу борделів в Одесі. ФОТОрепортаж" и подумал, ну наконец перестали скрываться?
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28.05.2020 18:34 Відповісти
1500 это дорого.
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28.05.2020 18:37 Відповісти
а сколько дашь?
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28.05.2020 18:44 Відповісти
Шикаладку
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30.05.2020 08:28 Відповісти
****** зашли в интернет, позвонили по телефону и ***** нашли сеть барделей-клоуны.
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28.05.2020 18:43 Відповісти
И зачем?
Дайте дорогу сексу!
В стране есть только одна неправильная лять - зебильная...
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28.05.2020 18:52 Відповісти
Это не в бордели Суки а в Полиции! Вот п*дарасы... побрасали своих жен неплатят элементы, а теперь еще приходят к ним и хлеб их отбирают! Пад*лы!
Когда они уже начнут жить как все нармальные люди и платить налоги????
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28.05.2020 19:02 Відповісти
На какой хлеб это намазывать?
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28.05.2020 19:50 Відповісти
Ппц, лишили СБУ без куска хліба
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28.05.2020 20:03 Відповісти
Поліція викрила мережу борделів в Одесі - Цензор.НЕТ 8114
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28.05.2020 20:09 Відповісти
Прочитав - "Поліція вІДкрила мережу борделів в Одесі.
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28.05.2020 21:05 Відповісти
Развалили нормальный семейный бизнес. Столько народу при деле было.
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29.05.2020 03:45 Відповісти
Клиенты довольны, девушки имеют стабильный доход, им не нужны субсидии.

В Германии это легально - и посмотрите какой там уровень жизнии и какой порядок.
А всё потому что простые человеческие потребности есть где удовлетворить.
А в постсовке ни туалетов, ни борделей, ни уровня жизни, потому что все озабочены
где отлить и куда пристроить.
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29.05.2020 07:21 Відповісти
наша поліція чимось займається чи тільки гвалтують і по борделях бігають?
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29.05.2020 07:22 Відповісти
Можно прочитать Пpoграммy yничтожения pyccкой нaции (Mосква, 1989) - там чётко прописано всё, что касается этого простого, понятного и высокодоходного бизнеса.
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29.05.2020 07:24 Відповісти
За що їх? Ніби й недорого було!
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29.05.2020 09:01 Відповісти
Інформація про діяльність борделів надійшла ще в 2019 роціДжерело: https://censor.net/ua/p3198626. Рік "збирали" докази бідолаги, записали терабайти "оперативного" хом відео, а коли набридло дивитись - прийшли.
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29.05.2020 09:18 Відповісти
Та ні, вони просто робили слідчі ескперименти.
Знову і знову, і не могли зупинитись.
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29.05.2020 10:08 Відповісти
Вот теперь в стране все наладится!!!
Заработают заводы, на таможне перестанут брать взятки, депутаты перестанут пилить бюджет, правительство откажется повышать цены на газ, свет и воду! Я доволен!
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29.05.2020 09:57 Відповісти
Бджоли проти меду?
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01.06.2020 11:37 Відповісти
 
 