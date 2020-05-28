Поліція викрила мережу борделів в Одесі. ФОТОрепортаж
Одеські правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг, які організувала подружня пара.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
"Оперативники внутрішньої безпеки поліції в Одесі викрили та припинили діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг. Година послуг коштувала 1500 гривень", - сказано в повідомленні.
Інформація про діяльність борделів надійшла ще в 2019 році. Поліція не виключала, що до функціонування закладів причетні правоохоронці.
Організували роботу борделів 46-річна одеситка разом зі своїм 54-річним чоловіком. Адміністратором була 54-річна жінка, яка через інтернет підбирала повій, забезпечувала функціонування установ та купувала необхідний товар.
Борделі розташовувалися у звичайних квартирах по всій Одесі. Година послуг коштувала клієнту 1500 гривень, з яких жінкам, які займалися проституцією, залишалася половина, а решту забирали сутенери.
За цим фактом відкрили провадження.
Під час обшуків у борделях виявили та вилучили готівку, понад 200 копій паспортів жінок, мобільні телефони, золоті вироби, банківські картки, ноутбуки та журнали "чорної бухгалтерії".
Зазначається, що інформація про причетність співробітників поліції до діяльності групи не підтвердилася.
Організаторам оголосили про підозру за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (проституція, примушування чи втягнення до заняття проституцією) КК.
Матеріали з обвинувальним вироком вже направили до суду. Зловмисникам загрожує від 4 до 7 років в'язниці.
Будь ласка, зачекайте...
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это ж и на панели теперь без палива не постоишь. Точно нада профсоюзы мутить для жриц любви
та ладно )))
Источник: https://censor.net/p3198626
Приходит Кива к врачу и жалуется:-"Доктор,у меня между пальцами ног чешется." "Между какими?",спрашивает врач. Кива-"Между большими".
Потому что , преступление не сама проституция , а её организация и особенно "принуждение к занятию проституцией" .
Вы предлагаете "легализовать" торговлю людьми ?!
Или сделать сутенёров "бизнесменами" - никогда такого не будет . Это преступники по своей сути !
Шлюхи бесплатно дают по симпатии, пора бы выучить уже.
Адесса... два старых еврея едут в трамвае в Собес
трамвай проезжает мимо здания, в котором до революции размещался публичный дом...
один еврей тяжело вздыхает.... второй:
- ой вей.. ты мне еще будешь что-то рассказывать! ...
Например, если на выходных один раз заезжать, то всего 6000 грн в месяц получается обслуживание. Намного дешевле, чем постоянно оплачивать рестораны, шмотки, такси, клубы постоянной бабе.
Дайте дорогу сексу!
В стране есть только одна неправильная лять - зебильная...
Когда они уже начнут жить как все нармальные люди и платить налоги????
В Германии это легально - и посмотрите какой там уровень жизнии и какой порядок.
А всё потому что простые человеческие потребности есть где удовлетворить.
А в постсовке ни туалетов, ни борделей, ни уровня жизни, потому что все озабочены
где отлить и куда пристроить.
Знову і знову, і не могли зупинитись.
Заработают заводы, на таможне перестанут брать взятки, депутаты перестанут пилить бюджет, правительство откажется повышать цены на газ, свет и воду! Я доволен!