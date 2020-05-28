Поліція викрила мережу борделів в Одесі. ФОТОрепортаж

Одеські правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг, які організувала подружня пара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Оперативники внутрішньої безпеки поліції в Одесі викрили та припинили діяльність мережі салонів із надання інтимних послуг. Година послуг коштувала 1500 гривень", - сказано в повідомленні.

Інформація про діяльність борделів надійшла ще в 2019 році. Поліція не виключала, що до функціонування закладів причетні правоохоронці.

Організували роботу борделів 46-річна одеситка разом зі своїм 54-річним чоловіком. Адміністратором була 54-річна жінка, яка через інтернет підбирала повій, забезпечувала функціонування установ та купувала необхідний товар.

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Борделі розташовувалися у звичайних квартирах по всій Одесі. Година послуг коштувала клієнту 1500 гривень, з яких жінкам, які займалися проституцією, залишалася половина, а решту забирали сутенери.

За цим фактом відкрили провадження.

Під час обшуків у борделях виявили та вилучили готівку, понад 200 копій паспортів жінок, мобільні телефони, золоті вироби, банківські картки, ноутбуки та журнали "чорної бухгалтерії".

Зазначається, що інформація про причетність співробітників поліції до діяльності групи не підтвердилася.

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Організаторам оголосили про підозру за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (проституція, примушування чи втягнення до заняття проституцією) КК.

Матеріали з обвинувальним вироком вже направили до суду. Зловмисникам загрожує від 4 до 7 років в'язниці.