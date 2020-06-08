40 украинских миротворцев отправились в Косово. ФОТО

Военнослужащие впервые прошли обсервацию перед тем, как отправиться в иностранную командировку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

Военный контингент в составе 40 военнослужащих отбыл для осуществления миротворческой миссии в Республике Косово из Трускавца на Львовщине.

Перед командировкой украинские миротворцы прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в санатории.

Как рассказал начальник военного санатория полковник медицинской службы Василий Волчанский, это уже четвертый миротворческий контингент, который проходит медицинскую обсервацию с начала карантина. Но впервые обсервациям осуществлялась до отбытия в иностранное государство, а не по возвращении из-за границы.

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Во время обсервации военным дважды проводили ПЦР-тесты — в начале и в конце обсервации.

Украинских воинов-миротворцев проводили на выполнение миссии представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военные медики и персонал здравницы, мэр Трускавца Андрей Кульчинский.



