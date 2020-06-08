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40 украинских миротворцев отправились в Косово. ФОТО

Военнослужащие впервые прошли обсервацию перед тем, как отправиться в иностранную командировку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

Военный контингент в составе 40 военнослужащих отбыл для осуществления миротворческой миссии в Республике Косово из Трускавца на Львовщине.

Перед командировкой украинские миротворцы прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в санатории.

Как рассказал начальник военного санатория полковник медицинской службы Василий Волчанский, это уже четвертый миротворческий контингент, который проходит медицинскую обсервацию с начала карантина. Но впервые обсервациям осуществлялась до отбытия в иностранное государство, а не по возвращении из-за границы.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы и венгры провели совместные учения в Косово, - Минобороны. ФОТО

Во время обсервации военным дважды проводили ПЦР-тесты — в начале и в конце обсервации.

Украинских воинов-миротворцев проводили на выполнение миссии представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военные медики и персонал здравницы, мэр Трускавца Андрей Кульчинский.

40 украинских миротворцев отправились в Косово 01
40 украинских миротворцев отправились в Косово 02

Автор: 

Косово (215) миротворцы (1159) обсервация (70)


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Топ комментарии
+11
Полный звизец! Я что-то пропустил? Крым и Донбасс уже под контролем ВСУ?
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08.06.2020 19:42
+4
Мы всех любим.
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08.06.2020 19:54
+4
Пора відкривати другий фронт з Кримом, бо нам немає куди дівати миротворців!
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08.06.2020 22:03
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Полный звизец! Я что-то пропустил? Крым и Донбасс уже под контролем ВСУ?
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08.06.2020 19:42 Ответить
Мы всех любим.
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08.06.2020 19:54 Ответить
Пора відкривати другий фронт з Кримом, бо нам немає куди дівати миротворців!
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08.06.2020 22:03 Ответить
Украина перестала быть субъектом международных отношений? И выполнять взятые обязательства.
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08.06.2020 20:18 Ответить
А где эти "оношения" в нашу сторону? Ты втидел войска ООН в Крыму и на Донбассе? ***** уже в кандалах и рашкостан платит репарации?
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08.06.2020 20:23 Ответить
Косово для солдат это неплохой опыт. Боевых действий там нет, миротворцы выполняют в основном полицейскую миссию в приграничных районах с Сербией.
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08.06.2020 21:36 Ответить
В том-то и дело, что нам нужен боевой опыт... Патрулировать все гаразды...
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08.06.2020 22:51 Ответить
ЯнєлохМінє42 вже війну у своїй порожній голові скинчив. Ві побачив "мир" в очах ката вбивці сотні тисячь людей.... а як на вас впливає кокс???
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09.06.2020 13:17 Ответить
Тебя кто сюда впустил, запоребриовец?
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08.06.2020 19:49 Ответить
А давно мы признали Косово что туда их отправляем? Помоему для нашей страны Косово часть Сербии или нет?
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08.06.2020 20:23 Ответить
А можно в качестве уравнитель на даунбасс погнать??? Только маленький проблема есть - с армии выгнали..
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08.06.2020 20:37 Ответить
Коли в країни 82 млрд доларів боргу то її громадянами будуть затикати всі дирки на фронтах імпералізму. МВФ скаже треба гарматнге мясо, боржники скажуть - Єсть!
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09.06.2020 08:10 Ответить
Молодцы ребята, - хоть бабок заработают.
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09.06.2020 12:01 Ответить
и УБД получат скорее всего...
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09.06.2020 13:54 Ответить
 
 