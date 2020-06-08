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Новини Фото Агресія Росії проти України
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40 українських миротворців вирушили в Косово. ФОТО

Військовослужбовці пройшли обсервацію перед тим, як відправитися в іноземне відрядження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".

Військовий контингент у складі 40 військовослужбовців відбув для здійснення миротворчої місії в Республіці Косово з Трускавця на Львівщині.

Перед відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в санаторії.

Як розповів начальник військового санаторію полковник медичної служби Василь Вовчанський, це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить медичну обсервацію від початку карантину. Але вперше обсервація здійснювалася до відбуття в іноземну державу, а не після повернення з-за кордону.

Під час обсервації військовим двічі проводили ПЛР-тести - на початку і наприкінці обсервації.

Українських воїнів-миротворців провели на виконання місії представники Генерального штабу Збройних Сил України, військові медики і персонал оздоровниці, мер Трускавця Андрій Кульчинський.

40 українських миротворців вирушили в Косово 01

40 українських миротворців вирушили в Косово 02

Автор: 

Косово (93) миротворці (833) обсервація (71)


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Топ коментарі
+11
Полный звизец! Я что-то пропустил? Крым и Донбасс уже под контролем ВСУ?
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08.06.2020 19:42
+4
Мы всех любим.
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08.06.2020 19:54
+4
Пора відкривати другий фронт з Кримом, бо нам немає куди дівати миротворців!
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08.06.2020 22:03
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Полный звизец! Я что-то пропустил? Крым и Донбасс уже под контролем ВСУ?
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08.06.2020 19:42 Відповісти
Мы всех любим.
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08.06.2020 19:54 Відповісти
Пора відкривати другий фронт з Кримом, бо нам немає куди дівати миротворців!
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08.06.2020 22:03 Відповісти
Украина перестала быть субъектом международных отношений? И выполнять взятые обязательства.
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08.06.2020 20:18 Відповісти
А где эти "оношения" в нашу сторону? Ты втидел войска ООН в Крыму и на Донбассе? ***** уже в кандалах и рашкостан платит репарации?
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08.06.2020 20:23 Відповісти
Косово для солдат это неплохой опыт. Боевых действий там нет, миротворцы выполняют в основном полицейскую миссию в приграничных районах с Сербией.
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08.06.2020 21:36 Відповісти
В том-то и дело, что нам нужен боевой опыт... Патрулировать все гаразды...
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08.06.2020 22:51 Відповісти
ЯнєлохМінє42 вже війну у своїй порожній голові скинчив. Ві побачив "мир" в очах ката вбивці сотні тисячь людей.... а як на вас впливає кокс???
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09.06.2020 13:17 Відповісти
Тебя кто сюда впустил, запоребриовец?
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08.06.2020 19:49 Відповісти
А давно мы признали Косово что туда их отправляем? Помоему для нашей страны Косово часть Сербии или нет?
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08.06.2020 20:23 Відповісти
А можно в качестве уравнитель на даунбасс погнать??? Только маленький проблема есть - с армии выгнали..
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08.06.2020 20:37 Відповісти
Коли в країни 82 млрд доларів боргу то її громадянами будуть затикати всі дирки на фронтах імпералізму. МВФ скаже треба гарматнге мясо, боржники скажуть - Єсть!
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09.06.2020 08:10 Відповісти
Молодцы ребята, - хоть бабок заработают.
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09.06.2020 12:01 Відповісти
и УБД получат скорее всего...
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09.06.2020 13:54 Відповісти
 
 