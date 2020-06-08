40 українських миротворців вирушили в Косово. ФОТО

Військовослужбовці пройшли обсервацію перед тим, як відправитися в іноземне відрядження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".

Військовий контингент у складі 40 військовослужбовців відбув для здійснення миротворчої місії в Республіці Косово з Трускавця на Львівщині.

Перед відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в санаторії.

Як розповів начальник військового санаторію полковник медичної служби Василь Вовчанський, це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить медичну обсервацію від початку карантину. Але вперше обсервація здійснювалася до відбуття в іноземну державу, а не після повернення з-за кордону.

Під час обсервації військовим двічі проводили ПЛР-тести - на початку і наприкінці обсервації.

Українських воїнів-миротворців провели на виконання місії представники Генерального штабу Збройних Сил України, військові медики і персонал оздоровниці, мер Трускавця Андрій Кульчинський.