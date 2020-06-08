40 українських миротворців вирушили в Косово. ФОТО
Військовослужбовці пройшли обсервацію перед тим, як відправитися в іноземне відрядження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".
Військовий контингент у складі 40 військовослужбовців відбув для здійснення миротворчої місії в Республіці Косово з Трускавця на Львівщині.
Перед відрядженням українські миротворці пройшли двотижневу медичну обсервацію в санаторії.
Як розповів начальник військового санаторію полковник медичної служби Василь Вовчанський, це вже четвертий миротворчий контингент, який проходить медичну обсервацію від початку карантину. Але вперше обсервація здійснювалася до відбуття в іноземну державу, а не після повернення з-за кордону.
Під час обсервації військовим двічі проводили ПЛР-тести - на початку і наприкінці обсервації.
Українських воїнів-миротворців провели на виконання місії представники Генерального штабу Збройних Сил України, військові медики і персонал оздоровниці, мер Трускавця Андрій Кульчинський.
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