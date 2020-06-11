Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: "Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под главком СБУ, где сегодня должны вручить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, проходит акция протеста, участники которой говорят о возможных последствиях его ареста. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сам Стерненко уже прибыл под здание СБУ.
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Тобто Зеро їх відпустив? Коли? Навіщо ж так брехати?
Після приходу до влади Зеленського тисяч АТОвців по тюрмах не знайшли
Да їх іхто не шукав.......
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=mhlHY_M5W48&feature=emb_logo
Свинота рівніше...
1. развод Запада с режимом Зе обеспечен - сантиментов уже не будет. совсем
2. из окружения Пороха выдвинется новый лидер - и, будем надеяться, он будет потолковее
Вспомни как он клоуна сделал с картинами. Это же спецоперация для учебников )