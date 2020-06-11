РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11857 посетителей онлайн
Новости Фото
8 978 64

Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: "Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под главком СБУ, где сегодня должны вручить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, проходит акция протеста, участники которой говорят о возможных последствиях его ареста. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сам Стерненко уже прибыл под здание СБУ.

Смотрите также: "Ви тут проживаете? Цель заезда?" - полиция перекрыла подъезды к главку СБУ, где Стерненко должны вручить подозрение. ВИДЕО

Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 01
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 02
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 03
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 04
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 05
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 06
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 07
Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 08Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют 09

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Киев (25580) СБУ (19931) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Антоненко, Клименко та Дугар не в счет ?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:51
+14
ПЕРШИЙ???
показать весь комментарий
11.06.2020 12:48
+10
Так вона української не розуміє. Ось Петро Олексійович і говоріт з нею шоб вона понімала
показать весь комментарий
11.06.2020 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПЕРШИЙ???
показать весь комментарий
11.06.2020 12:48 Ответить
і єдінствєнний... увесь світ крутиться навколо сірожи...
показать весь комментарий
11.06.2020 12:50 Ответить
Ні, весь світ крутиться навколо тебе. 😁
показать весь комментарий
11.06.2020 13:05 Ответить
Зеленський заграє з бидловиборцями які ненавидять Майдан, щоб отримати перемогу на місцевих виборах цього року! Для цього саджають "вбивць Шеремета" волонетрів та добровольців, для цього посадять Стерненка, для цього посадять ще з десяток знакових активістів, майданівців, волонтерів, добровольців! Кожна влада саджає активних громадян! Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах - так влада порошенка загравала з проросійськими виборцями - антимайданівцями! Тепер чергові говно-політтехнологі районного рівня, тільки вже друзі Зеленського, формують політичний порядок денний - кого посадити і арештувати! Шкода що робиться це все по безпределу і за це буде кримінальна відповідальність для Зеленського в першу чергу, бо тюрма його вже не мине, забагато порушень Конституції та прав людини за рік правління! Тепер тільки вперед - вигравати наступні вибори, щоб не посадили, тепер Зеленський точно такий як порошенко!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:11 Ответить
Не маскуйся, для тебе Зеленский кращий і викликає повагу, бо його прізвище пишеш з великої літери, а Порошенка - з малої. 😊 Але відповісти за дії Зеленского тобі доведеться, як його виборцю. 😊
показать весь комментарий
11.06.2020 13:24 Ответить
порошенко не викликає повагу як мародер та моральний урод, тому його прізвище тільки з малої літери, завжди!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:27 Ответить
Зате Зеленский викликає повагу, як мародер. 😊 Я тебе зрозумів. Мародер и вони є різні - придкюумані чужі і справжні, але свої. Отож свої, зелені викликають повагу тому, що справжні, чи тому що свої? Хоча яка різниця, що Центренерго розграбували, головне, що це зробив Коломойський, тому це - хороше мародерство. Нє?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:34 Ответить
Зеленський чи порошенко, какая разніца, вже обох можна викидати на звалище історії! Після незаконної підозри Стерненку - немає різниці, обидві влади поза законом і обидві антиукраїнські!
показать весь комментарий
11.06.2020 16:32 Ответить
А від Порошенка теж Стерненку підозра була. І Антоненку, і Дугар. Нє? Не було? То вони одинакові з Порошенком, чині?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:06 Ответить
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: "Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють" - Цензор.НЕТ 9394 https://censor.net/user/336463 Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах

Тобто Зеро їх відпустив? Коли? Навіщо ж так брехати?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:28 Ответить
Досі сидять в кого термін не вийшов і вже сидять нові волонтери, активісти та добровольці і їх кількість постійно збільшується! Боротьба з активістами це те що не змінюється за жодної влади, бо реально це влада мафії!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:30 Ответить
давайно список тих over 8000 і конкретно де хто і за що. чи ти брехло?
показать весь комментарий
11.06.2020 14:19 Ответить
Список батальйону Торнадо написати, який сидить за гратами вже п'ятий рік?
показать весь комментарий
11.06.2020 16:31 Ответить
їх більше 8000, тоді пиши, брехло паршиве.
показать весь комментарий
11.06.2020 22:19 Ответить
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
показать весь комментарий
11.06.2020 13:06 Ответить
Антоненко, Клименко та Дугар не в счет ?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:51 Ответить
Антоненко, Клименко, Дугар, Стерненко - це кровні вороги Зеленського і найбільша загроза його владі. Ага, пиши ще.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:56 Ответить
Ты так думаєш? 🤔 Тепер зрозуміло, чому людей тримають без жодних доказів. 🙄
показать весь комментарий
11.06.2020 13:07 Ответить
Зеленський заграє з бидловиборцями які ненавидять Майдан, щоб отримати перемогу на місцевих виборах цього року! Для цього саджають "вбивць Шеремета" волонетрів та добровольців, для цього посадять Стерненка, для цього посадять ще з десяток знакових активістів, майданівців, волонтерів, добровольців! Кожна влада саджає активних громадян! Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах - так влада порошенка загравала з проросійськими виборцями - антимайданівцями! Тепер чергові говно-політтехнологі районного рівня, тільки вже друзі Зеленського, формують політичний порядок денний - кого посадити і арештувати! Шкода що робиться це все по безпределу і за це буде кримінальна відповідальність для Зеленського в першу чергу, бо тюрма його вже не мине, забагато порушень Конституції та прав людини за рік правління! Тепер тільки вперед - вигравати наступні вибори, щоб не посадили, тепер Зеленський точно такий як порошенко!
показать весь комментарий
11.06.2020 12:53 Ответить
Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах
Після приходу до влади Зеленського тисяч АТОвців по тюрмах не знайшли
Да їх іхто не шукав.......
показать весь комментарий
11.06.2020 13:06 Ответить
АТОвці продовжують сидіти в тюрмах, вироки судів ніхто не відміняв, хіба вже звільнились ті хто відсидів свій термін! Бійці батальйону Торнадо досі за гратами! Тепер до них приєднуються нові і нові активісти, волонтери, добровольці та майданівці! Мафія яку не знищили після Майдану, буде переслідувати активних громадян поки не вб'є, бо активісти і мафія несумісні в межах однієї країни! Мафія вбиває активістів, а активісти поки що граються в толерантність! А потім буде вже пізно, коли на вікнах будуть грати і термін буде довічний!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:10 Ответить
Вот вам и патриот, Порошенко перешел на родной для него кацапский язык при споре с генпрорурором.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=mhlHY_M5W48&feature=emb_logo
показать весь комментарий
11.06.2020 12:50 Ответить
Гражданскіх атсечь! Армия Вира Мова!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 12:52 Ответить
Так вона української не розуміє. Ось Петро Олексійович і говоріт з нею шоб вона понімала
показать весь комментарий
11.06.2020 12:55 Ответить
Видео глянь она с ним на украинском а он на русском шпарит.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:56 Ответить
а как вы думаете, почему его сын по-украински не умеет говорить?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:57 Ответить
Потому что в патриотичной семье Порошенко патриотами обычно становятся годам к 45-ти. А по молодости они ходят в футболках кацапской сборной и клянут агрессивную НАТУ с трибуны ВР
показать весь комментарий
11.06.2020 13:05 Ответить
а как вы думаете, на каком языке они дома разговаривают, когда посторонние не слышат?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:08 Ответить
И на английском тоже.Не нервируйся зайчик.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:12 Ответить
думаете, на английском?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:13 Ответить
Как на каком? Несомненно, что на патриотичном и проевропейском. Ну и реформаторском само собой разумеется
показать весь комментарий
11.06.2020 13:14 Ответить
идеальные люди.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:18 Ответить
якого фуя генбаба по кацапськи шпарить?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:32 Ответить
Я думаю за Стерненка выйдут люди. Это же не пеця и не таня черновол
показать весь комментарий
11.06.2020 12:51 Ответить
ага, пособники..
показать весь комментарий
11.06.2020 12:55 Ответить
Natural Brumby и Иннокентий beer два представителя разных сил, и обеим не нравиться Стерненко. Совпадение? Не думаю 😷
показать весь комментарий
11.06.2020 13:03 Ответить
конечно выйдут, все 73%
показать весь комментарий
11.06.2020 12:55 Ответить
Natural Brumby и Иннокентий beer два представителя разных сил, и обеим не нравиться Стерненко. Совпадение? Не думаю 😷
показать весь комментарий
11.06.2020 13:05 Ответить
а чем петя и таня хуже сырожи?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:58 Ответить
А чем лучше?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:00 Ответить
ну, так я ж интересуюсь, почему такое разное отношение. разные покровители, чи шо?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:05 Ответить
Ну не знаю, может быть потому что пеця и таня 314доболы? Не?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:07 Ответить
ну таня тоже вроде трубой по башке инженера захарова (чи как его там) навеки вырубила. не?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:09 Ответить
люди вже не вийдуть ні за кого - тіко за себе
показать весь комментарий
11.06.2020 13:06 Ответить
думаете за себя выйдут?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:10 Ответить
не хвакт, але коли припре, то нєкоторийє брикатимуцця. Безуспішно. Досвід ЄвроМайдану показав, шо жертви напрасні - риги-падонки вернулись ше в гіршому вигляді. Хведорович проти цих маладих і наглих - ягнятко
показать весь комментарий
11.06.2020 13:15 Ответить
Я вийшов із себе))
показать весь комментарий
11.06.2020 14:14 Ответить
Следствие обязано вручить подозрение, но без всякого ареста, а суд уже разберется была ли это самооборона. Но нет им даже вручение подозрения вручать это уже зрада.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:53 Ответить
не активисты, а анархисты....
показать весь комментарий
11.06.2020 12:54 Ответить
Большинству уже надоели эти протесты, там журналистов больше чем протестующих.
показать весь комментарий
11.06.2020 12:55 Ответить
Чисто гипотетически - ежели вдруг суд признает виновным Стерненко и его посодют, а Порох это поддержит - как быстро активисты превратятся в титушек, а Стерненко в кремлевскую консерву?
показать весь комментарий
11.06.2020 12:59 Ответить
бггг
показать весь комментарий
11.06.2020 13:05 Ответить
почему "політв'язень"? разве ему предъявляют политическую статью? ему вроде как уголовное подозрение предъявляют. человека-то он убил, как не крути. при чем здесь политика?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:03 Ответить
Людина 2 роки ні від кого не ховається, чому зараз потрібно утримання під вартою? Як щоб він загинув, то було би два трупа і один свідок. Мрія слідчого ОГП та Венідіктовой!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:14 Ответить
вот и дымовая завеса от власти - примитвно считается на 123 а Срёге который топил во всю проитив теперь прийдётся получать результат своего полезного идиотизма
показать весь комментарий
11.06.2020 13:14 Ответить
Да ні панове патріоти,щось вам не віриться,знов покричите побіснуєтесь і так воно все залишиться.Нема вам віри,крикуни горлопаки а далі знов всралися,Де Ярош,де патріот Тягнибок Корчинський Фаріон,чого чекають, панове, щоб сіромахи перед вами землю лобом потовкли,ні не будуть нема перед ким.Краще без вас без надіі на добро,бо з вами щось воно не виходить,доки ви губи надуваєте та між собою чубитеся,москалі і ж.. вже керують в краіні і деруть іі на шмаття,а ві лупавками кліпаете і знов горлопаните ганьба.То кому ганьба?вам ганьба бо як завжди всралися а дупу витерти розуму не маєте.Зеленського собі ізьміть най вас до себе в квартал запише там ще погорлопаньте бо більше ні на що не здатні злидні
показать весь комментарий
11.06.2020 13:17 Ответить
Російські найманці зеленський і його прокурорша з огидною російською пикою мають отримати сьогодні річуший опір... Це добре!
показать весь комментарий
11.06.2020 13:17 Ответить
А скільки нині платять за послуги "ахтивістів"?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:19 Ответить
мусорылое,тебе не понять
показать весь комментарий
11.06.2020 13:41 Ответить
Кожару теж хтось взяв??
Свинота рівніше...
показать весь комментарий
11.06.2020 13:28 Ответить
Будет Стерненко-Майдан. Это уже интересно.
показать весь комментарий
11.06.2020 13:54 Ответить
а я бы даже хотел, чтобы на время закрыли Пороха
1. развод Запада с режимом Зе обеспечен - сантиментов уже не будет. совсем
2. из окружения Пороха выдвинется новый лидер - и, будем надеяться, он будет потолковее
показать весь комментарий
11.06.2020 14:36 Ответить
Толковее пороха нет. Порох игрок а не долбо@б, который ломится на амбразуру.
Вспомни как он клоуна сделал с картинами. Это же спецоперация для учебников )
показать весь комментарий
11.06.2020 15:56 Ответить
 
 