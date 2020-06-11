Активисты пришли под главк СБУ поддержать Стерненко: "Будет жарко, будет гореть. Очень ху#во будет, если Сергея закроют". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под главком СБУ, где сегодня должны вручить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, проходит акция протеста, участники которой говорят о возможных последствиях его ареста. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сам Стерненко уже прибыл под здание СБУ.

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Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.