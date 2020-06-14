Молдова продолжает пропускать российские самолеты для снабжения Приднестровья. КАРТА

В Молдову продолжают летать самолеты военно-транспортной авиации Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar, опубликованные в Facebook журналистом Андреем Клименко, информирует Цензор.НЕТ.





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