Молдова продолжает пропускать российские самолеты для снабжения Приднестровья. КАРТА
В Молдову продолжают летать самолеты военно-транспортной авиации Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют данные Flightradar, опубликованные в Facebook журналистом Андреем Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
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Эхал из Масквы в Киев поездом Масква-Кишинёв. ВЕСЬ вагон был забит молдавской ватой, которая возвращалась из Масквы с какого-то "семинара дружбы с Расией"....