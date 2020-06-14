УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13758 відвідувачів онлайн
Новини Фото
24 160 146

Молдова продовжує пропускати російські літаки для постачання Придністров'я. КАРТА

У Молдову продовжують літати літаки військово-транспортної авіації Російської Федерації.

Про це свідчать дані Flightradar, опубліковані у фейсбуці журналістом Андрієм Клименком, інформує Цензор.НЕТ.

Молдова продовжує пропускати російські літаки для постачання Придністровя 01
Молдова продовжує пропускати російські літаки для постачання Придністровя 02

Дивіться також: Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Молдова (2071) Придністров’я (474) росія (65191) Клименко Андрій журналіст (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Есть у меня однокурсник еще по техникуму, очень давно это было, еще при совке учились в 80-х так он сейчас в Кишиневе живет. Когда началась у нас война с кацапами и сбили самолоет MH-17 то он вышел ко мне на связь по скайпу и начал мне прокацапленные вещи расказывать. Я говорю, что кацапы напали на Донбасс, а он мне втирает, что мол Украина запрещала им на русском разговаривать по этому они и восстали. Короче я его послал до сих пор не звонит и я ему не звоню
показати весь коментар
15.06.2020 00:22
+13
Мандат ООН у кацапсин давно исчерпал свои все сроки и Генассамблея ООН призвала убрать так называемых рашкомиротворцев из Молдовы. А с нахрена молдаванам напряги...полностью согласен. Именно Молдова за живые деньги из рахи поставляет военным рашки в Приднестровье топливо, продовольствие и всё необходимое для существования. Из рашки никаких материальных ценностей для обеспечения существования Приднестровья с 2014 года не поступает. Украина не пропускает ничего для Приднестровья. Если бы молдавошки захотели, то закрыть Приднестровье и избавиться от рахи смогли бы в два счёта. Полная блокада и раха ничего бы не сделала. Но молдавский идиотизм виден во всю. Посылать на парад в Москау подразделение молдавской армии при наличии сепаратистского анклава в стране поддерживаемых во всю рашкой могут только идиоты. Хотя с нашим ЗеИдиотом и у нас подобное будет возможно.....(((((
показати весь коментар
15.06.2020 06:21
+11
ошибаешься! РФ наш враг! РФ имеет группировку войск со стороны выхода на Одессу! Нам выгодно убрать эту угрозу! Потому Украина должна не объектом геополитики, а Украина должна становиться субъектом и игроком в геополитику! Украина одна из богатейших стран мира и возможности потенциала Украины гигантские! Просто проблема Украины в ее руководстве в котором одни ставленники олигархов, а все олигархи Украины состоят в русской мафии! И потому Украина не может стать тем, кем она должна быть! Украина выходила из СССР и имела 3 Армию в мире - с миллионной численность солдат, с тысячами самолетов, тысячами танков, тысячами ракетной техники и море всего! А самое главное у Украины был 3 в мире по силе и мощи - ЯДЕРНЫЙ СТАТУС!!! У Украины 5% мировых ресурсов планеты! У Украины мощнейшая промышленность и строили и самолеты и вертолеты и корабли и танки и ракеты и машиностроение и все, что душа пожелает! И смотрел передачу российскую за девяносто какой то год в которой сидели какие то генералы России и они говорили, что для России самая опасная Армия на континенте с которой РФ если схлестнется в полномасштабной войне и может проиграть - это Армия Украины! А сейчас изнутри все распродали, уничтожили, развалили, разворовали и т.д. Россия это сделала изнутри Украины при помощи троянских коней! Она заслала в Украину своих людей, как Ахметова из Татарстана, которого еще там завербовали и его друг был в Татарстане руководитель на то время Татарстана, бывший КГБшник. И в 90-е полностью спецслужбы России и русская мафия стали одним целым. Они зарабатывали вместе и все становились олигархами и Путин в этой мафии тоже - это даже покойный Литвиненко говорил в своих интервью и потом Путин его в Лондоне отравил полонием. И Новинский тоже сейчас самый богатый олигарх в Украине и его прислал Алишер Усманов - Олигарх из русской мафии! Фирташ - это бывший водитель Семена Могилевича - главы русско-Украинской мафии, который живет по соседству с Путиным. Медведчук сейчас становится самым богатым олигархом в Украине и он с Суркисами олигархами одно целое и живут они по соседству и Динамо владеют вместе и базы Динамо у Медведчука во владениях. И Беня тоже заработал капитал в сотрудничестве с Москвой. А власти Украины - это все шестерки олигархов всех! И они владеют всеми каналами и все предприятия приватизировали и отжали у Украины национальные. Кучма тоже с Днепровской мафии и его зать Пинчук заработал капитал при помощи Кучмы, Беня с Днепровской мафии, Тимошенко, а Янукович был с Донецкой и Порошенко тоже есть записи с вечеринок Кучмы и он там с женой сидел. И все они связаны с русской мафией и русскими спецслужбами! И они один огромный троянский конь, который по заданию России развалил все в Украине их руками! А Леонида Ройтмана послушай и он рассказывает, как они из русской мафии управляли СБУ. А сейчас Баканов жмет руку Медведчуку - куму Путина! И Баканов ходит на дни рождения к Суркисам с подарками! Зеленский понятно что прислуга Коломойского и он в него вкинул бабла и СМИ и развели всех тупых граждан Украины! Но альтернатива Зеленскому точно такая же русская мафия. То бишь в Украине всегда было два мафиозных клана - Донецкий и Днепровский и они по очереди правят, но оба они связаны с русской мафией. Нужно уничтожить мафию для начала, чтобы сделать власть потом не мафиозную! Чтобы она работала на благо Украины!
показати весь коментар
15.06.2020 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
просто все срутся ! кто первый стартует ! но старт пошел еще с приходом параноика **** !
показати весь коментар
15.06.2020 02:47 Відповісти
При двух барыгах Украина допустила молдавских пограничников на участки украинско-молдавской границы, которые контролируются россиянами и две страны начали блокаду ПМР, но мудрым наридам стало скучно и они прогнали барыг.
показати весь коментар
15.06.2020 09:09 Відповісти
Готовит вата ударную группу с юго запада ! тут уже нужны не мозги рояльного членограя !!!
показати весь коментар
15.06.2020 02:45 Відповісти
Там не просто всё, Приднестровье - не Лугандон. Там миротворцы Раши имеют мандат ООН и препятствовать их снабжению, это препятствовать миротворцам ООН выполнять свою миссию. С другой стороны они там сейчас мирно живут, работают , нахрена молдованам эти напряги сегодня, следующее поколение войну забудет и порешают что-нибудь.
показати весь коментар
15.06.2020 03:51 Відповісти
У "миротворцев" Раши от ООН есть только резолюция о полном и безоговорочном выводе иностранных войск с территории Молдовы.
показати весь коментар
15.06.2020 09:13 Відповісти
Я уже так проникся презрением к ********** что все что исходит из этой клоаки отвергаю сразу. И это делать легко так как ничего стоящего моих денег они не производят. А то что производитс у них по лицензии "тюнингуется" кацапскими граблями в результате чего потребительские свойства любого товара ухудшаются. "Купи говно и поддержи Россию" как то не греет.
показати весь коментар
15.06.2020 06:02 Відповісти
Мандат ООН у кацапсин давно исчерпал свои все сроки и Генассамблея ООН призвала убрать так называемых рашкомиротворцев из Молдовы. А с нахрена молдаванам напряги...полностью согласен. Именно Молдова за живые деньги из рахи поставляет военным рашки в Приднестровье топливо, продовольствие и всё необходимое для существования. Из рашки никаких материальных ценностей для обеспечения существования Приднестровья с 2014 года не поступает. Украина не пропускает ничего для Приднестровья. Если бы молдавошки захотели, то закрыть Приднестровье и избавиться от рахи смогли бы в два счёта. Полная блокада и раха ничего бы не сделала. Но молдавский идиотизм виден во всю. Посылать на парад в Москау подразделение молдавской армии при наличии сепаратистского анклава в стране поддерживаемых во всю рашкой могут только идиоты. Хотя с нашим ЗеИдиотом и у нас подобное будет возможно.....(((((
показати весь коментар
15.06.2020 06:21 Відповісти
Опять тебе "молдавошки" нас.али в шаровары? Кто захочет "прикрыть",-Додон,Гечанная,какой-то Кику из села Пыржолтень (вот одаренные люди в этом селе,-второй премьер министр оттуда!),или может твои соплеменники-граждане Молдовы,которые поголовно голосуют за кремлевских ставленников?
показати весь коментар
15.06.2020 07:00 Відповісти
..ну прежде всего молдавошки сами себе серут в штаны а заодно и в тарелку, с которой потом и едят. Нового тут ничего нет. Нежелание закрыть анклав наглухо видно невооружённым глазом и действиями Молдовы. Это не Домбабве и Луганда с открытыми границами и возможностью снабжения рашкой сепаров. Это полностью окружённая рашкобанда, которую уничтожить проще простого. Но этого желания и близко нет. По Молдове разъезжают машины с приднестровскими номерами. В аэропорту Кишинёва сотни таких машин встречают, отправляют рашкозаменщков.... Вы бы просто разрешили бы уже кацапсинам летать прямо в Тирасполь, да и не парились бы вообще. Ну про Кик, Додонов и наших зелёных паскуд сказать нечего. Но Украина хоть стреляет и убивает мразоту кацапсинскую... и не посылает парадные расчёты на парад к врагам..))))
показати весь коментар
15.06.2020 07:14 Відповісти
Ты свой опыт с тарелкой на нас не распространяй! То что руками твоих соплеменников,процветающую до 1940 года,Молдову превратили в бедную страну,-это всему миру известно! Если тебе это неизвестно,то набери и проверь в истории как разрушали послевоенную Молдову и какая роль в этом была у украинских "мАлдАван" из заднестровской "МАлдАвской Автономной Республики" !. И их полно и сейчас во власти,так что язычок спрячь под копчик.
показати весь коментар
15.06.2020 07:26 Відповісти
Ты говоришь о процветающей Бессарабии при румынах? А первые места в Европе по детской смертности ,по пелагре,смертям от туберкулеза? Ты называешь Молдовой Северную и Центральную Бессарабию с Приднестровьем ,тогда ты плохо знаешь историю:историческая Молдова-это территория между Карпатами и Днестром,там и в помине не было никакого Приднестровья.А почему не называешь частью Молдови,пусть и исторической,Южную Бессарабию? В Бессарабии при румынах была ужасающая бедность,правда,и голодомора не было,в отличии от Украины.А любимое наказание при румынах какое было? Бить людей нагайками,плетками.Согласен,что любимым занятием комунистов,в том числе и в Приднестровье(части бывшей МАССР) были выстрели в затылок и в другие части тела. Республика Молдова искусственное образование,у которого нет иного будущего как воссоединение с Румынией,но с предоставлением автономии Восточной Молдове(Центральной и Южной Бессарабии),а Приднестровье пусть будет отдельной областью Украины под названием-Юго-Восточное Приднестровье. Косным и не очень умным румынам ,видите-ли,жалко предоставить Восточной Молдове широкий автономный статус,им непременно подавай унитарную Румынию,правда ,с автономной Восточной Молдовой, унитарность и так не перестанет существовать.
показати весь коментар
15.06.2020 08:12 Відповісти
Все ИДИОТЫ,собирающиеся перекроить нынешние международно признанные границы европейских государств,-ЭТО КРЕМЛЕВСКИЕ ТРОЛЛЯТИНЫ,достойные разве ПЛЕВКА!
показати весь коментар
15.06.2020 11:53 Відповісти
Что такое молдавское национальное достоинство? Это признание того ,что историческая Молдавия разорвана на четыре части:румынскую Молдову,Восточную Молдову(Северная и Центральная Бессарабия),Северную Буковину и ЮжнуюБессарабию,а также осознание того ,что считать Республику Молдова всей Молдавией-это национальное унижение настоящих молдаван,а не молдоиванов.Поэтому воссоединение румынской Молдовы и Северной и Центральной Бессарабиеиесть удовлетворене требований этого настоящего молдавского национального достоинства,в большей мере,а Южну Бессарабию можно поменять на Приднестровье,если на то будет добрая политическая воля заинтересованных сторон..молдоиваны готовы жить в псевдогосударстве ,так называемой Республике Молдова.Плевок заслуживают молдоиваны,цепляющиеся за остаток Молдовы,образовавшийся после анексии Бессарабии СССР в 1940 году.
показати весь коментар
15.06.2020 17:49 Відповісти
См. мой пост выше!
показати весь коментар
15.06.2020 18:43 Відповісти
..нет дружище! Нам ещё в Украине не хватало Приднестровья в составе!! Своей гадости и мрази на востоке хватает по полное горло. Разгребайте уж сами. А румыны быстро навели бы порядок и в Молдове и в Приднестровье. Особенно в Приднестровье. ))))
показати весь коментар
15.06.2020 18:02 Відповісти
Если ты думаешь,что в Румынии нет кремлевских консерв,то опять ошибаешься!
показати весь коментар
15.06.2020 20:02 Відповісти
..да результаты процветания до сих пор через порванные штаны видны.)))) Особенно до 1940 процветали!!!))))))))))))))))))))))))))))) После 40 аналогично, но ты рассмешил отчаянно. Видно постоянно носик под копчиком держишь, раз такое способен выдать! Жаль , что такое ничтожество позорит трудолюбивый молдавский народ.((((
показати весь коментар
15.06.2020 18:07 Відповісти
Дурачок,расспрашивай своих дедов,как жили у нас в Молдове до 1940 года,и как жили твои дедушки и бабушки на левом берегу Днестра.И тогда ты поймешь,какое ты ничтожество.
показати весь коментар
15.06.2020 19:57 Відповісти
А следующее поколение войну забудет и конечно забудет что когда то даже была европейская держава Молдова. И взамен её порешают что-нибудь типа гадкой кацапской колонии приДРИСТАТ И заживут не то недомолдаване не то недокацапы щасливо но в основном в кацапских тюрмах и лагерях. .
показати весь коментар
15.06.2020 06:22 Відповісти
Молдова - сама недоразумение, анклав Румынии отторгнутый православнутыми кацапами не в первый раз!
показати весь коментар
15.06.2020 06:54 Відповісти
Все! Нашли виноватых во всех бедах! А то что у Вас кум окурка процветает и богатеет ежеминутно -это ничего? А то,что в Вашей власти и силовых структурах не меньше (в процентном отношении,а то опять найдутся математики) людей спецслужб старшего брата,чем у нас, -это ничего? Разбирайтесь сами,что там у Вас,а еще лучше забирайте своих ватных соплеменников из Молдовы,которых полно тут,и тогда все будет лучше.
показати весь коментар
15.06.2020 07:09 Відповісти
Спасибо, своих хватает.
показати весь коментар
15.06.2020 07:57 Відповісти
В таких случаях,обычно говорят, -Спасибо,но мы не можем принять такой дорогой подарок.
показати весь коментар
15.06.2020 12:09 Відповісти
Так это оказывается мои "соплеменники" тебе в презы Додона ватного выбрали? Чистокровные молдаване тут не при чем?
показати весь коментар
15.06.2020 08:24 Відповісти
Молдоване практически ни при чем. Что есть дураки среди молдован знаю,но большинство -нормальные. А вот когда суммируются глупые молдоване плюс украинцы и русские (которые на самом деле,большинство,тоже бывшие украинцы,ставшие русскими!),да плюс гагаузы (которые,если вы не знали погибли КАЖДЫЙ ВТОРОЙ от искуственного голода,созданного в 1946-1947гг.!),да плюс остальные немолдоване,-то вот тогда получается небольшой перевес,который позволяет выбирать Ворониных,Додонов,Лучинских,Гречанных,Дьяковых и прочей подобной публики (заметь сколько тут молдавских фамилий!) ползающие перед мордором! Так что ты слишком хорошего мнения об твоих соплеменниках являющимися гражданами Молдовы!
показати весь коментар
15.06.2020 12:07 Відповісти
Приднiстров'я,окрiм м.Бендери,було до 1940 р. в складi Украiни,то чому б не перейматись справою повернення його до Украiни,а турбуватись чого,куди та якi лiтаки лiтають!
показати весь коментар
15.06.2020 07:33 Відповісти
А ви знаєте що цей ресурс навіть не опублікував новину що зелемойський звільнив з посади командувача ВМСУ?
Зря ви вважаєте Цензор непровласним ресурсом
показати весь коментар
15.06.2020 08:17 Відповісти
Алекс , плохое у тебя зрение . Сообщение об отставке главкома ВМС было . инет в помощь.
показати весь коментар
15.06.2020 08:59 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3201500/************************************************************************************************
показати весь коментар
15.06.2020 15:01 Відповісти
Главная ошибка Украины ( а позже и Молдовы) что с самого начала полностью не блокировали Приднестровье. Украина "забоялась" румын, а проморгала "большого брата". А задавили бы сразу еще там и бог весть как оно б дальше все складывалось и в Молдове и в Грузии и в Украине. и это только одна из критических ошибок предыдущих украинских властей, еще можно вспомнить то что оставили на территории нейтральной Украины военно морскую базу в Севастополе, предоставили автономию Крымской области, не подняли статус крымских татар в Крыму, язык, религия, модернизация армии, "пятая колонна" и ее усиление, робкие попытки на счет НАТО и ЕС ( попытка усл=сидеть на двух стульях), недостаточная поддержка Грузии в ходе войны , ликвидация всего ядерного потенциала ( хотя нужно было оставить тактическое оружие ликвидировав межконтинентальное) и т.д. Все это и привело к плачевным результатам
показати весь коментар
15.06.2020 08:23 Відповісти
У даному випадку "украінскіх властєй" пишеться в лапках.
показати весь коментар
15.06.2020 10:03 Відповісти
Когда в 1991 году лидер Приднестровья Игорь Смирнов приехал в Киев просить у Кравчука забрать Приднестровье в состав Украины,потому что левобережье Днестра,бывшая Молдавская АССР ,были до 1940 года в составе Украины,то украинские власти позволили спецорганам Молдовы задержать,арестовать Смирнова с его сподвижниками ,причем со стрельбой в воздух,в центре Киева,то это и есть большая ошибка украинских властей ,поэтому вы не правы в отношении Приднестровья. Такое поведение украинских властей как позорным назвать иначе нельзя,это бесчестье с их стороны.
показати весь коментар
16.06.2020 07:06 Відповісти
Не надо было в воздух стрелять. Зря стараешься,тролль кремлевский,-украинцы не такие глупые как ты!
показати весь коментар
16.06.2020 09:23 Відповісти
Границы неприкосновенны.. Мало ли когда чье было.. Приднестровье это Молдова, и нужно было Украине сразу ее блокировать и помочь Молдове решить эту проблему раз и на всегда. Так же как Крым и Донбасс это Украина.. и не какая там РФерия. хотя когда рашен фашистов это останавливало - взять к примеру Абхазию и Юж. Осетию ( казалось бы а они каким боком к РФ относятся, так нет же..). Поэтому не разевай роток на чужой паек. Россия до сих пор не вернула земли Эстонии и Латвии отторгнутые после оккупации 1940 года ( финнам и японцам тоже есть что предъявить, да и Пруссия уж не как не исконная скрепоносная земля россиянская), я уж о Китае молчу , если они начнут предъявлять то половина Дальнего Востока тю- тю.. Так что ваши соображения чистой воды провокация.
показати весь коментар
16.06.2020 10:29 Відповісти
А то что левобережье Днестра до 1940 года входило в состав Украины вам все равно? Не зря Иван Франко, про таких как вы, писал:"Передовсiм признаюся до грiха,що менi його багато патрiотiв вважаэ за смертельний:не люблю русинiв...Так мало серед них знайшов я правдивих характерiв,а так багато дрiбничковостi,тiсноi глупоти,дволичностi i зарозумiлостi...Чи,може,маю любити Русь,як расу,-цю расу отяжiлу,незграбну,сантиментальну,що позбавлена гарту i сили волi,так мало здiбну до полiтичного життя на власному смiтнику,а таку плiдну на перевертнiв найрiзнороднiшого гатунку?"(журнал "Слово i Час",№1,1992,с26)
показати весь коментар
16.06.2020 11:05 Відповісти
Зря корячишься,тролль-провокатор!
показати весь коментар
16.06.2020 11:58 Відповісти
Вважаю нижче свого достоинства спростовувати всякi дурницi,коли опоненту нема що сказати,так як осудних (вменяемих) аргументiв немаэ!
показати весь коментар
17.06.2020 08:00 Відповісти
додон він і в африці гондон...
показати весь коментар
15.06.2020 09:24 Відповісти
Молдова продовжує пропускати російські літаки для постачання Придністров'я - Цензор.НЕТ 2399
показати весь коментар
15.06.2020 09:53 Відповісти
Как? А предложение Швеции о предоставлении своей столицы,для переговоров по возврату Крыма? Вот сейчас только и начинается самое интересное!
показати весь коментар
15.06.2020 12:24 Відповісти
Цікаво, а у випадку війни, якщо кацапи з територфії ПМР почнуть воєнні дії, яка буде реакція Молдови? Якщо скажімо українські війська почнуть відтісняти кацапів у ПМР чи буде Молдова розцінювати це, як вторгнення України на територію Молдови?
показати весь коментар
15.06.2020 12:32 Відповісти
Молдова сразу повысит цены на топливо и продовольствие, поставляемое в Приднестровье и откроет для рашкиных транспортных самолётов все свои три аэропорта... Кишинёв, Бельцы и Маркулешты. О Тирасполе рашка и спрашивать молдован не будет.)))) А если серьёзно, то контингент рашки в Приднестровье всего около 2000 человек и на 90 процентов состоит из местной босоты, за исключением офицерского состава, который ротируется регулярно. Оперативно-тактической опасности не представляет. Упор в случае боевых действий делается на местных приднестровцев с рашкоаусвайсами, в надежде на мобилизацию. Но учитывая ситуацию , что эта босота имеет и молдавские и украинские и рассейские паспорта, не говоря уж о туалетной бумаге, под названием паспорт ПМР, то в случае мобилизации разбежится эта босота по норам и дырам. Ну и действия самой Молдовы судя по сегодняшней ситуации и слабому повизгиванию против рахи с требованием вывести сраных миротворцев остаются под вопросом.
показати весь коментар
15.06.2020 18:23 Відповісти
ЛИЧНО когда-то наблюдал!
Эхал из Масквы в Киев поездом Масква-Кишинёв. ВЕСЬ вагон был забит молдавской ватой, которая возвращалась из Масквы с какого-то "семинара дружбы с Расией"....
показати весь коментар
15.06.2020 18:49 Відповісти
А почему бы украинской армии не взять в плен находящиеся в преднистровье рос войска и не использовать их для обмена на наших?
показати весь коментар
15.06.2020 21:19 Відповісти
Сказочные долбодятлы, это как если бы кацапские гумконвои со снарядами ездили в ОРДИЛО через Харьков ))))
показати весь коментар
04.12.2020 21:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 