Молдова продовжує пропускати російські літаки для постачання Придністров'я. КАРТА
У Молдову продовжують літати літаки військово-транспортної авіації Російської Федерації.
Про це свідчать дані Flightradar, опубліковані у фейсбуці журналістом Андрієм Клименком, інформує Цензор.НЕТ.
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+13 Злий Грицько
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+11 DARK SIDE #463014
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Эхал из Масквы в Киев поездом Масква-Кишинёв. ВЕСЬ вагон был забит молдавской ватой, которая возвращалась из Масквы с какого-то "семинара дружбы с Расией"....