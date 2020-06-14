Молдова продовжує пропускати російські літаки для постачання Придністров'я. КАРТА

У Молдову продовжують літати літаки військово-транспортної авіації Російської Федерації.

Про це свідчать дані Flightradar, опубліковані у фейсбуці журналістом Андрієм Клименком, інформує Цензор.НЕТ.





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