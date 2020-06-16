Растрата государственного имущества: на заводе "Электротяжмаш" проводятся обыски, руководству сообщено о подозрении, - Фильчаков. ФОТОрепортаж
Харьковской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Сообщено о подозрении представителю высшего руководства, а также одному из директоров.
Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. Должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости, передает Цензор.НЕТ.
По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.
Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациях не осуществлена из-за не завершения производственного цикла.
Досудебное расследование осуществляет Индустриальный ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Сейчас в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 сообщено о подозрении представителю высшего руководства государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из директоров - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере).
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Загадка....
Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Источник: https://censor.net/p3202282
дали отмашку сверху наверняка.
зелупа уже не знает, как еще пуцькину сраку вылизать.
Два генпрокурора уволены, Труба уволен, на портнова а Панаме уголовка заведена и т.п. - а ни единого факта так и не нашли
Зато как только чессссные клоуны сменили "плохих дядей-барыг" - сразу и бюджетный дефицит, и перед МВФ раком ползать, и пенсии платить нечем, и налогов нет и т.д. и т.п.
не має бути різниці між державним і не державним майном
как только к власти пришли зелупоиды, началось дикое разворовывание на всех уровнях.
мерзавцы чуют, что лафа продлится недолго - и стараются урвать как в последний раз.
За це подякуйте самі знаєТЕ кому....