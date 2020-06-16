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Растрата государственного имущества: на заводе "Электротяжмаш" проводятся обыски, руководству сообщено о подозрении, - Фильчаков. ФОТОрепортаж

Харьковской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Сообщено о подозрении представителю высшего руководства, а также одному из директоров.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. Должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости, передает Цензор.НЕТ.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.

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Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациях не осуществлена из-за не завершения производственного цикла.

Досудебное расследование осуществляет Индустриальный ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Сейчас в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 сообщено о подозрении представителю высшего руководства государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из директоров - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере).

Растрата государственного имущества: на заводе Электротяжмаш проводятся обыски, руководству сообщено о подозрении, - Фильчаков 01
Растрата государственного имущества: на заводе Электротяжмаш проводятся обыски, руководству сообщено о подозрении, - Фильчаков 02

Автор: 

обыск (1897) прокуратура (5013) растрата (243) Харьков (7494) Электротяжмаш (16) Фильчаков Александр (3)


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Топ комментарии
+4
И какая зелёная мразь на этот раз украла?
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16.06.2020 12:48
+3
Украина страна коллаборантов без чести, ваты, и воров...., с небольшим вкроплением патриотов...
почему Бог до сих пор не позволил нас не уничтожил ХЗ....?
Загадка....

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Источник: https://censor.net/p3202282
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16.06.2020 12:49
+3
знакомая картина: "хищения в период 2019 - 2020 гг"....

как только к власти пришли зелупоиды, началось дикое разворовывание на всех уровнях.
мерзавцы чуют, что лафа продлится недолго - и стараются урвать как в последний раз.
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16.06.2020 12:54
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И какая зелёная мразь на этот раз украла?
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16.06.2020 12:48 Ответить
Украина страна коллаборантов без чести, ваты, и воров...., с небольшим вкроплением патриотов...
почему Бог до сих пор не позволил нас не уничтожил ХЗ....?
Загадка....

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Источник: https://censor.net/p3202282
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16.06.2020 12:49 Ответить
пока зелупа не воцарился, этого не было.
дали отмашку сверху наверняка.
зелупа уже не знает, как еще пуцькину сраку вылизать.
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16.06.2020 12:56 Ответить
Да, воровство и коррупция это невиданное событие для Украины. Никогда такого не было и вот опять
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16.06.2020 13:13 Ответить
ну, для периода 2014-19 гг. все прокуратуры-гбры-портновы-зелупенские уже полтора года ищут "факты хищений"

Два генпрокурора уволены, Труба уволен, на портнова а Панаме уголовка заведена и т.п. - а ни единого факта так и не нашли

Зато как только чессссные клоуны сменили "плохих дядей-барыг" - сразу и бюджетный дефицит, и перед МВФ раком ползать, и пенсии платить нечем, и налогов нет и т.д. и т.п.
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16.06.2020 13:31 Ответить
Вы хотите сказать, что в Украине не было фактов хищения в период 2014-19 гг.
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16.06.2020 13:35 Ответить
По данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдове дороже - за 1млн.220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн.
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16.06.2020 13:46 Ответить
государствєнноє імущєство - це совок
не має бути різниці між державним і не державним майном
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16.06.2020 12:50 Ответить
Кто то кому то на хвост наступил, а остальное все понятно
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16.06.2020 12:52 Ответить
знакомая картина: "хищения в период 2019 - 2020 гг"....

как только к власти пришли зелупоиды, началось дикое разворовывание на всех уровнях.
мерзавцы чуют, что лафа продлится недолго - и стараются урвать как в последний раз.
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16.06.2020 12:54 Ответить
У ******** память после выборов обнуляется. Психика во избежание стресса включает предохранительный механизм...
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16.06.2020 13:29 Ответить
Только ли нажива? А нет ли там политики? Очень похоже!
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16.06.2020 12:55 Ответить
Це ж новиє ліца! Вони не крадуть.
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16.06.2020 12:58 Ответить
Экспорт. Бабки в страну. Точно так отправляет продукцию Турбоатом, львовские, сумские и днепровские заводы. Некоторые контракты подписаны 5 лет назад. Цикл изготовления турбины 2-3 года.
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16.06.2020 13:00 Ответить
Удивили! Государство по другому бизнесом не занимается.
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16.06.2020 13:11 Ответить
А потом такие вот "господарники" кричат, что по вине власти остановлено производство. Конечно остановлено, спекуляцией ведь проще заниматься чем работать руками и головой. За 30 лет неистового гопака на обломках бывшей страны убили науку и промышленность, а теперь стоят с голым задом на помойке и спорят чей гетьман кращий. Дбл бл!
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16.06.2020 13:38 Ответить
Ну так свої ж тепловози і електровози не виробляємо - то доводиться підприємствам постачати запчастини кому доведеться.
За це подякуйте самі знаєТЕ кому....
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16.06.2020 14:09 Ответить
 
 