Розтрата державного майна: на заводі "Електроважмаш" проводяться обшуки, керівництву повідомлено про підозру, - Фільчаков. ФОТОрепортаж

Харківською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати у великих розмірах майна державного підприємства "Завод "Електроважмаш" за ч. 4 ст. 191 КК України. Повідомлено про підозру представнику вищого керівництва, а також одному з директорів.

Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його першого керівника укладено низку завідомо збиткових угод. Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" на Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів у Російській Федерації. Всі розрахунки проводилися в російських рублях. При цьому продукція ДП, яке і так в украй важкому фінансовому положенні, реалізовувалася за ціною, значно нижче фактичної собівартості, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, збитки, завдані "Електроважмашу" внаслідок двох постачань тягових агрегатів, становлять 1 млн 100 тис. грн.

Читайте: Слідство щодо завдання "Електроважмашу" 13,7 млн ​​грн збитків завершено: справу передано до ВАКС

Ще низку постачань за вже підписаними посадовими особами підприємства специфікаціями не було здійснено через незавершений виробничий цикл.

Досудове розслідування здійснює Індустріальний ОП ГУНП в Харківській області, оперативне супроводження - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Зараз в приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства, зокрема - з реалізації за аналогічною схемою інших видів продукції. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального злочину.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру представнику вищого керівництва державного підприємства "Завод "Електроважмаш" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а також одному з директорів - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах).



