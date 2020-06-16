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Розтрата державного майна: на заводі "Електроважмаш" проводяться обшуки, керівництву повідомлено про підозру, - Фільчаков. ФОТОрепортаж

Харківською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати у великих розмірах майна державного підприємства "Завод "Електроважмаш" за ч. 4 ст. 191 КК України. Повідомлено про підозру представнику вищого керівництва, а також одному з директорів.

Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його першого керівника укладено низку завідомо збиткових угод. Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" на Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів у Російській Федерації. Всі розрахунки проводилися в російських рублях. При цьому продукція ДП, яке і так в украй важкому фінансовому положенні, реалізовувалася за ціною, значно нижче фактичної собівартості, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, збитки, завдані "Електроважмашу" внаслідок двох постачань тягових агрегатів, становлять 1 млн 100 тис. грн.

Читайте: Слідство щодо завдання "Електроважмашу" 13,7 млн ​​грн збитків завершено: справу передано до ВАКС

Ще низку постачань за вже підписаними посадовими особами підприємства специфікаціями не було здійснено через незавершений виробничий цикл.

Досудове розслідування здійснює Індустріальний ОП ГУНП в Харківській області, оперативне супроводження - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Зараз в приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства, зокрема - з реалізації за аналогічною схемою інших видів продукції. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального злочину.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру представнику вищого керівництва державного підприємства "Завод "Електроважмаш" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а також одному з директорів - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах).

Розтрата державного майна: на заводі Електроважмаш проводяться обшуки, керівництву повідомлено про підозру, - Фільчаков 01
Розтрата державного майна: на заводі Електроважмаш проводяться обшуки, керівництву повідомлено про підозру, - Фільчаков 02

Автор: 

обшук (1973) прокуратура (3677) розтрата (259) Харків (5609) Електротяжмаш (68) Фільчаков Олександр (5)


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Топ коментарі
+4
И какая зелёная мразь на этот раз украла?
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16.06.2020 12:48
+3
Украина страна коллаборантов без чести, ваты, и воров...., с небольшим вкроплением патриотов...
почему Бог до сих пор не позволил нас не уничтожил ХЗ....?
Загадка....

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Источник: https://censor.net/p3202282
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16.06.2020 12:49
+3
знакомая картина: "хищения в период 2019 - 2020 гг"....

как только к власти пришли зелупоиды, началось дикое разворовывание на всех уровнях.
мерзавцы чуют, что лафа продлится недолго - и стараются урвать как в последний раз.
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16.06.2020 12:54
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И какая зелёная мразь на этот раз украла?
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16.06.2020 12:48 Відповісти
Украина страна коллаборантов без чести, ваты, и воров...., с небольшим вкроплением патриотов...
почему Бог до сих пор не позволил нас не уничтожил ХЗ....?
Загадка....

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Источник: https://censor.net/p3202282
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16.06.2020 12:49 Відповісти
пока зелупа не воцарился, этого не было.
дали отмашку сверху наверняка.
зелупа уже не знает, как еще пуцькину сраку вылизать.
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16.06.2020 12:56 Відповісти
Да, воровство и коррупция это невиданное событие для Украины. Никогда такого не было и вот опять
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16.06.2020 13:13 Відповісти
ну, для периода 2014-19 гг. все прокуратуры-гбры-портновы-зелупенские уже полтора года ищут "факты хищений"

Два генпрокурора уволены, Труба уволен, на портнова а Панаме уголовка заведена и т.п. - а ни единого факта так и не нашли

Зато как только чессссные клоуны сменили "плохих дядей-барыг" - сразу и бюджетный дефицит, и перед МВФ раком ползать, и пенсии платить нечем, и налогов нет и т.д. и т.п.
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16.06.2020 13:31 Відповісти
Вы хотите сказать, что в Украине не было фактов хищения в период 2014-19 гг.
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16.06.2020 13:35 Відповісти
По данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдове дороже - за 1млн.220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн.
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16.06.2020 13:46 Відповісти
государствєнноє імущєство - це совок
не має бути різниці між державним і не державним майном
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16.06.2020 12:50 Відповісти
Кто то кому то на хвост наступил, а остальное все понятно
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16.06.2020 12:52 Відповісти
знакомая картина: "хищения в период 2019 - 2020 гг"....

как только к власти пришли зелупоиды, началось дикое разворовывание на всех уровнях.
мерзавцы чуют, что лафа продлится недолго - и стараются урвать как в последний раз.
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16.06.2020 12:54 Відповісти
У ******** память после выборов обнуляется. Психика во избежание стресса включает предохранительный механизм...
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16.06.2020 13:29 Відповісти
Только ли нажива? А нет ли там политики? Очень похоже!
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16.06.2020 12:55 Відповісти
Це ж новиє ліца! Вони не крадуть.
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16.06.2020 12:58 Відповісти
Экспорт. Бабки в страну. Точно так отправляет продукцию Турбоатом, львовские, сумские и днепровские заводы. Некоторые контракты подписаны 5 лет назад. Цикл изготовления турбины 2-3 года.
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16.06.2020 13:00 Відповісти
Удивили! Государство по другому бизнесом не занимается.
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16.06.2020 13:11 Відповісти
А потом такие вот "господарники" кричат, что по вине власти остановлено производство. Конечно остановлено, спекуляцией ведь проще заниматься чем работать руками и головой. За 30 лет неистового гопака на обломках бывшей страны убили науку и промышленность, а теперь стоят с голым задом на помойке и спорят чей гетьман кращий. Дбл бл!
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16.06.2020 13:38 Відповісти
Ну так свої ж тепловози і електровози не виробляємо - то доводиться підприємствам постачати запчастини кому доведеться.
За це подякуйте самі знаєТЕ кому....
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16.06.2020 14:09 Відповісти
 
 