Розтрата державного майна: на заводі "Електроважмаш" проводяться обшуки, керівництву повідомлено про підозру, - Фільчаков. ФОТОрепортаж
Харківською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати у великих розмірах майна державного підприємства "Завод "Електроважмаш" за ч. 4 ст. 191 КК України. Повідомлено про підозру представнику вищого керівництва, а також одному з директорів.
Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його першого керівника укладено низку завідомо збиткових угод. Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" на Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів у Російській Федерації. Всі розрахунки проводилися в російських рублях. При цьому продукція ДП, яке і так в украй важкому фінансовому положенні, реалізовувалася за ціною, значно нижче фактичної собівартості, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, збитки, завдані "Електроважмашу" внаслідок двох постачань тягових агрегатів, становлять 1 млн 100 тис. грн.
Ще низку постачань за вже підписаними посадовими особами підприємства специфікаціями не було здійснено через незавершений виробничий цикл.
Досудове розслідування здійснює Індустріальний ОП ГУНП в Харківській області, оперативне супроводження - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Зараз в приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства, зокрема - з реалізації за аналогічною схемою інших видів продукції. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального злочину.
За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру представнику вищого керівництва державного підприємства "Завод "Електроважмаш" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а також одному з директорів - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах).
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Загадка....
Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" к Брянскому машиностроительному заводу, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Источник: https://censor.net/p3202282
дали отмашку сверху наверняка.
зелупа уже не знает, как еще пуцькину сраку вылизать.
Два генпрокурора уволены, Труба уволен, на портнова а Панаме уголовка заведена и т.п. - а ни единого факта так и не нашли
Зато как только чессссные клоуны сменили "плохих дядей-барыг" - сразу и бюджетный дефицит, и перед МВФ раком ползать, и пенсии платить нечем, и налогов нет и т.д. и т.п.
не має бути різниці між державним і не державним майном
как только к власти пришли зелупоиды, началось дикое разворовывание на всех уровнях.
мерзавцы чуют, что лафа продлится недолго - и стараются урвать как в последний раз.
За це подякуйте самі знаєТЕ кому....